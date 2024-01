Das Buch „Seeblicke“ lädt zum Stöbern und Träumen

Aus den Niederlanden Die 97 schönsten Seen Europas sind in einem tollem neuen Bildband zu sehen, zwei von ihnen befinden sich in den Niederlanden.

Der Bodensee kommt zuerst. Mit einer Panorama-Doppelseite, die zum Blick über das herrliche Voralpen-Gewässer im Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Österreich einlädt, geht’s los. „Seeblicke“ heißt ein neuer, prächtiger Bildband aus dem Kunth-Verlag – und stellt die laut diesem Titel schönsten Seen Europas vor.

97 sind es insgesamt, 15 von ihnen befinden sich in Deutschland – und zwei in den Niederlanden. Das Lauwersmeer und das Ijsselmeer haben es in diese exklusive Auswahl geschafft. Zu Recht, wie die Seiten 80 bis 89 dieses tollen Buchs zeigen.

Am Lauwersmeer in Fryslan befindet sich auch einer der dunkelsten Punkte der Niederlande, der Dark Sky Park Lauwersoog (Foto: Tobias Hoiten). Foto: NRZ

Niederlande-Kenner wissen es: Ein Meer ist ein See, die See, so wie die Nordsee, ein Meer. Für Deutsche mag das sprachlich verwirrend sein, ist aber egal. Es kommt hier nur darauf an, wo es besonders schön ist. Unser Nachbarland hat viele schöne Ecken, auch das wissen Niederlande-Kenner, viele von ihnen waren sicher auch schon mal am Ijsselmeer. Der größte See der Niederlande, zwischen der früheren Nordsee-Bucht Zuiderzee sowie den Provinzen Noord-Holland und Friesland 1932 durch Eindeichung künstlich entstanden, ist ein Paradies für Wassersportler, Ruhesuchende und Radfahrer.

Geheimtipp im Norden

Das Lauwersmeer, in diesem Band zieht eine Herde Wildpferde durchs flache Wasser, ist hingegen eher noch ein Geheimtipp. Ganz im Norden der Niederlande gelegen, in Friesland, und zum Nationalpark erklärt, wurde nach der verheerenden Sturmflut im Jahr 1953 angelegt.

Mit kurzen literarischen Ausflügen in die vom Wasser dominierten Städtchen Hoorn und Bergen aan Zee sowie in die Hauptstadt Amsterdam endet in „Seeblicke“ der Ausflug in unser Nachbarland. Er lohnt sich – und zwar nicht nur wegen der in diesem Text beschriebenen Beispiele.

Der Band „Seeblicke“ entführt die Leserinnen und Leser in einige der schönsten Regionen der Welt (Fotoquelle: Kunth-Verlag). Foto: NRZ

„Seeblicke – Die schönsten Seen Europas“, Kunth-Verlag, 320 Seiten, 39.95 Euro, Kunth-Verlag.

