Wie Anne Hoppe ohne Chemo den Brustkrebs besiegte

"Chemo will ich nicht!" Dieser Entschluss stand für Anke Hoppe schnell fest, nachdem Ärzte ihr die Diagnose Brustkrebs offenbart und der Hattingerin die Therapiemöglichkeiten vorgestellt hatten. Anke Hoppe blieb dabei und suchte sich eine Klinik, in der sie ohne Chemotherapie behandelt wurde – und so den Brustkrebs besiegte. Ihr Schicksal, über das unsere Reporterin Ute Schwarzwald berichtete, hat viele unserer Leserinnen und Leser interessiert. Weshalb wir Ihnen den Artikel, falls Sie ihn noch nicht kennen, noch einmal ans Herz legen möchten.

„Wer rennt, fällt – und wer fällt, ist tot“. Diesen makaber klingenden Leitsatz hat Frank Rohde damals von seinem Ausbilder mit auf den Weg bekommen. Frank Rohde ist Straßenwärter und arbeitet auf der Autobahn. Ein lebensgefährlicher Ort. Reporter Hubert Wolf durfte den 46-Jährigen während seiner Arbeit auf der A448 begleiten. Welche lebenswichtigen Wünsche die Straßenwärter an Autofahrer haben, hat unser Kollege Hubert Wolf in seiner Reportage aufgeschrieben.

Was hat diese Woche noch interessiert? Hier kommt unsere Themenauswahl für Sie:

