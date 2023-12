Auch an Heiligabend und an Silvester kann das Dinamare besucht werden.

Dinslaken Das Hallenbad Dinamare in Dinslaken kann auch an Heiligabend und Silvester besucht werden. Diese Öffnungszeiten gelten an diesen Tagen.

Auch an Heiligabend und Silvester können vormittags Bahnen im Dinslakener Hallenbad gezogen werden. Das Dinamare, Am Stadtbad 7, ist am 24. Dezember sowie am 31. Dezember jeweils von 6 bis 12 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt um 11.15 Uhr.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) sowie an Neujahr (1. Januar) bleibt das Schwimmbad geschlossen.

