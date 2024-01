Düsseldorf: Azubi-Speeddating lockt viele Interessenten an

Sie zeigten sich vor allem an den angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten der fast 70 teilnehmenden Handwerksunternehmen zur Bürokauffrau interessiert: Joyce Vdovic und Ariana Zulfi (v.l.) knüpften beim 8. Azubi-Speeddating in der HWK Düsseldorf zahlreiche Kontakte, so wie hier zu Daniel Benders von Wilhelm Benders Bedachungen GmbH aus Nettetal (2.v.r.) und Kammer-Geschäftsführer Christian Henke.

Düsseldorf Die Handwerkskammer Düsseldorf veranstaltete am Dienstag ihr achtes Azubi-Speeddating. Was es für angehende Berufsanfänger zu entdecken gab.

Das 8. Azubi-Speeddating der Düsseldorfer Handwerkskammer (HWK) lockte am Dienstag (23. Januar) mehr als 400 Ausbildungsinteressierte an. Sie konnten auf rund 70 Ausbildungsbetriebe treffen. Das Speeddating bot dabei allen Anlass für ein positives erstes Fazit: „Das Gros der Ausbildungsunternehmen berichtete uns, dass sie mit jungen Interessenten konkrete Einladungen in ihre Unternehmen verabreden konnten“, berichtete Christian Henke, der für berufliche Bildung zuständige Geschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf.

„Wir hatten durchgängig Gespräche an unserem Stand und gehen von einem halben Dutzend Bewerbungen aus“, bestätigte auch Floria Bilsing den Eindruck. Die Personalreferentin von der Deutschen Oper am Rhein stellte mehr als ein Dutzend Ausbildungsberufe mit Bühnen-Bezug vor.

Auch abseits konkreter Verträge ein Mehrwert

Selbst wo noch keine unmittelbare Ausbildungsperspektive mitgenommen wurde, dürfte das Ausbildungsevent für Mehrwert unter den Berufsanfängern in spe gesorgt haben: „Viele haben jetzt unsere Kontaktdaten und ein besseres Wissen, was sie in einem Baugewerk wie unserem erwartet“, sagt Willi Benders, der sein Bedachungsunternehmen aus Nettetal präsentierte. Und Sozialarbeiter Peter Kovacz von der Jugendberufshilfe Mettmann hat beobachtet, wie „seine“ Jungs und Mädels mit jedem „Date“ selbstbewusster wurden. „Das Interesse an ihnen, das die Arbeitgeber gezeigt haben, die Nachfrage nach Hobbies und Neigungen, das sind richtige Türöffner, um sie für eigene Schritte in ihre berufliche Zukunft zu ermutigen“.

Die Kammer wird auch die quantitativen Ergebnisse des Azubi-Speeddatings nachhalten, kündigte die HWK an diesem Dienstag an. Immerhin hatten die teilnehmenden Betriebe zusammengenommen 258 Ausbildungsstellen in drei Dutzend Ausbildungsberufen von der Anlagenmechanikerin bis zum Zahntechniker im Gepäck. 62 Betriebe boten Praktika, 20 Firmen Einstiegsqualifizierungen und 13 Betriebe ein Duales oder ein Triales Studium an.

