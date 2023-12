13.12.2023, Vereinigte Arabische Emirate, Dubai: Sultan al-Dschaber (M hinten), Präsident der COP28, nimmt an einer Plenarsitzung des UN-Klimagipfels COP28 teil. Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Berlin Die UN-Klimakonferenz ruft zur Abkehr von fossilen Brennstoffen auf. Der klare Ausstieg kommt in dem verabschiedeten Text nicht vor.

In einem neuen Entwurf für die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz in Dubai ist der von Dutzenden Staaten geforderte klare Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas nicht enthalten. Der Text der Konferenz-Präsidentschaft aus den Vereinigten Arabischen wurde am Mittwochmorgen veröffentlicht.

In dem 21-Seiten-Papier werden die Staaten lediglich aufgefordert, sich von fossilen Brennstoffen in ihren Energiesystemen abzuwenden. Mehr als hundert Staaten hatten zuvor eine weitergehende Formulierung gefordert, nämlich einen Ausstieg („Phase out“).

Mehr in Kürze.

