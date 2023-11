Rat und Service: Sprechstunde für Grenzgänger

Kleve Wer als Deutscher in den Niederlanden arbeitet, wohnt oder studiert, hat Fragen. Die Sprechstunde beim GrenzInfoPunkt Rhein-Waal hilft.

Wer als Deutscher in den Niederlanden arbeitet, wohnt oder studiert, sieht sich häufig mit Herausforderungen und Fragen zu verschiedenen Themen konfrontiert. Was ist allgemein im Nachbarland zu beachten? Welche steuerrechtlichen Aspekte sind zu klären? Wie steht es um die Krankenversicherung? Alle Fragen rund um Rentenversicherung und Krankenversicherung, Kindergeld und Elterngeld, Arbeitssuche und Arbeitsaufnahme, Steuern und Umzug beantwortet der GrenzInfoPunkt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten. Am Dienstag, 28. November, findet von 9 bis 12.30 Uhr im Forum der Euregio Rhein-Waal in Kleve die letzte Grenzgängersprechstunde für dieses Jahr statt. Hier gibt es noch einmal die Möglichkeit zur persönlichen Beratung vor Ort.

„Zuletzt waren die Sprechstunden bei uns im GrenzInfoPunkt sehr gut besucht. Das spricht dafür, dass es einen größeren Bedarf nach Informationen gibt“, erklärt Carola Schroer, die beim GrenzInfoPunkt Rhein-Wall als Beraterin tätig ist. „Dabei beraten wir nicht nur Interessierte, die aktuell in den Niederlanden wohnen oder arbeiten, sondern auch ehemalige Grenzpendler, die jetzt zum Beispiel Fragen zur Rente haben“, erläutert Schroer. Unterstützung bekommen die Experten vom GrenzInfoPunkt aus verschiedenen Fachgebieten. Dazu gehören die Finanzämter beider Länder, verschiedene Gewerkschaften, die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Kleve, die niederländische Arbeitsagentur UWV, das Bureau Duitse Zaken von der Sociale Verzekeringsbank, die Barmer Krankenkasse und die Deutsche Rentenversicherung Rheinland.

Hier, im Forum der Euregio Rhein-Waal (Emmericher Straße 24, 47533 Kleve), findet die Sprechstunde statt. Foto: Alfred Derks / NRZ

Die nächste offene Sprechstunde findet am Dienstag, 28. November, von 9 bis 12.30 Uhr im Forum der Euregio Rhein-Waal (Emmericher Straße 24, 47533 Kleve) statt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Es ist gleichzeitig die letzte Sprechstunde in diesem Jahr. Für 2024 stehen die neuen Beratungstermine jedoch schon fest. Sie finden sich, genau wie viele weitere nützliche Infos rund ums Arbeiten, Wohnen und Studieren im Nachbarland, auf der Website www.grenzinfo.eu/erw.

Weitere Beratungstermine

Zusätzlich findet monatlich eine Sprechstunde des EURES-Teams Rhein-Waal zum Thema „Arbeiten im Nachbarland“ bei der Agentur für Arbeit in Kleve statt. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 7. Dezember, von 9 bis 12 Uhr.

Außerdem können Interessierte jeden Dienstag von 10 bis 12.30 Uhr an einer Gewerkschaftssprechstunde teilnehmen. Vertreter von Fachverbänden aus Deutschland und den Niederlanden unterstützen Arbeitnehmer in sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen und versorgen sie mit Informationen über die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Um vorherige Anmeldung wird in beiden Fällen ebenfalls gebeten.

Wer einen individuellen Beratungstermin bevorzugt, kann sich ebenfalls an den GrenzInfoPunkt wenden. Die Termine können telefonisch, online oder vor Ort stattfinden. Die Absprachen sind telefonisch unter 02821 793079 oder per E-Mail an gip@euregio.org möglich.

