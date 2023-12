Leipzig. Emil Forsberg macht Schluss bei RB Leipzig. Der Schwede wechselt zu Red Bull New York. Sein letztes Heimspiel wird eine emotionale Angelegenheit.

Noch während Emil Forsberg im Stadion von RB Leipzig nach seinem letzten Heimspiel gefeiert wurde, bestätigte Red Bull New York den erwarteten Wechsel zum Partner-Club in den USA. Er bekommt dort einen Vertrag bis einschließlich 2026 mit der Option für ein weiteres Jahr.

Emil Forsberg wurden von seinen Teamkollegen gefeiert. Foto: Jan Woitas / DPA Images

„Wir freuen uns, einen Spieler von Emils Kaliber in unseren Club zu bekommen“, sagte Sportchef Jochen Schneider in der Mitteilung. Er und auch Trainer Sandro Schwarz hatten sich Forsbergs Auftritt am Samstagabend beim 3:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim auch noch mal vor Ort angeschaut. Wenig später machten auch die Leipziger den Abschied des Schweden offiziell. „Du bist einzigartig. Du bist eine RBL-Legende. Du bleibst ein Roter Bulle“, hieß es in einer Mitteilung.

Forsberg war 2015 von Malmö FF zum damaligen Zweitligisten gewechselt. „Ich liebe diesen Verein, diese Stadt, die Fans. Ich habe alles hier erlebt neun Jahre lang. Die Reise von der Zweiten Liga bis jetzt“, sagte der mittlerweile 32 Jahre alte Forsberg. „Ich kann es kaum glauben. Von sowas träumt man. Mein letztes Spiel hier zuhause, ein Tor zu machen, auch zu gewinnen mit den Jungs. Es fühlt sich gut an.“

Emil Forsberg entscheidet das Spiel für RB Leipzig

Forsberg traf in der Partie gegen Hoffenheim vier Minuten nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitigen 2:1, den dritten Treffer legte er vor. Die Zuschauer blieben auch lange nach dem Abpfiff im Stadion, um Forsberg einen gebührenden Gänsehaut-Abschied zu bereiten. Insgesamt bestritt Forsberg 324 Spiele für RB, erzielte 71 Tore und gab 69 Vorlagen. (dpa)

