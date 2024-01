VHS Iserlohn: Programmheft 01/2024

Iserlohn Hier gibt es das aktuelle Programmheft der vhs Iserlohn zum Durchblättern.

Über 400 Angebote aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Fremdsprachen, Beruf und Grundbildung bietet die vhs Iserlohn im 1. Halbjahr 2024 an. Zahlreiche neue Dozentinnen und Dozenten ergänzen mit Ihren spannenden Kursen, Workshops und Vorträgen das bewährte Programm.

Blättern Sie durch das Programmheft und finden Sie die richtigen Kurse für Ihre Interessen:

Hinweis zur Anmeldung: Die Stadt Iserlohn wurde im Oktober mit 70 anderen Kommunen in Südwestfalen Opfer eines Cyberangriffs auf die gemeinsame Datenverarbeitungszentrale. Da wir deshalb noch nicht wieder vollständig auf unsere Systeme zurückgreifen können, sind Anmeldungen nur per E-Mail, telefonisch oder persönlich in der Geschäftsstelle der vhs am Stadtbahnhof möglich. Die Erteilung eines Sepa-Lastschriftmandats bzw. die Verlängerung des bestehenden Mandats sind für uns eine große Hilfe, um die Gebühren für die Kurse problemlos einzuziehen.

