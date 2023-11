Tipps für die Schadenregulierung nach einem Autounfall

Düsseldorf (dpa/tmn) Mehr Abstand und Fuß vom Gas sind im Winter bei rutschigen Straßen wichtig. Manchmal vermeiden gute Ratschläge Blechschäden leider nicht. Sie können aber helfen, damit es danach nicht teurer wird.

Rumms - rutschige Straßen im Winter sorgen manchmal für einen Blechschaden. Für verursachte Fremdschäden kommt die Kfz-Haftpflichtversicherung auf. Eigene kann eine etwaig abgeschlossene Vollkasko abdecken.

Doch die Rückstufung in eine ungünstigere Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) ist dann meist unvermeidlich, so die Verbraucherzentrale NRW. Die Versicherungsprämie kann sich im Folgejahr deutlich erhöhen, da man in eine ungünstigere SF-Klasse rutscht.

Wie rückgestuft wird, listet jeder Versicherer in einer eigenen Tabelle auf. Zudem erfolge die Rückstufung unabhängig von der Schadenhöhe. Auch ein zuvor vereinbarter Selbstbehalt ist zu zahlen.

Die Verbraucherschützer geben Tipps, wie es günstiger gehen kann: