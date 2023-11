Konzert in Gelsenkirchens Arena: Helene Fischer kommt 2026

Gelsenkirchen. Für Helene-Fischer-Fans wird es jetzt mega-spannend: Die Schlager-Ikone kommt nach Gelsenkirchen! Wann und wo es Karten gibt, lesen Sie hier.

Top-Nachrichten für Helene-Fischer-Fans: Die Schlager-Ikone geht ab 13. Juni 2026 auf große Deutschland-Tour. Und das Beste daran: Sie macht in Gelsenkirchen Station. Bereits am Dienstag, 23. Juni 2026 tanzt, singt und flirtet sie mit ihrem Publikum in der Veltins Arena. Wer dabei sein möchte, muss allerdings schnell sein: Bereits am kommenden Montag, 27. November, startet der Ticketvorverkauf über Ticketmaster, und zwar gestaffelt.

Helene Fischer kommt nach Gelsenkirchen – schnell Tickets sichern

20 Jahre nach dem Start ihrer Bühnenkarriere lädt Fischer zur „360 Grad Stadion Tour“ mit insgesamt sechs Stationen in Deutschland plus Gastspielen in Zürich und Wien. Gerade in diesen Tagen feiert Fischer das Zehnjährige Ihres Mega-Hits „Atemlos durch die Nacht“. Aus diesem Anlass hat sie eine neue „Atemlos“-Version angekündigt, die gerade gemeinsam mit Shirin David entsteht.

Wer beim Event im Sommer 2026 in Gelsenkirchen dabei sein, will, hat mehrere Möglichkeiten, an Tickets zu kommen: „Ticketmaster“ bietet einen Presale am Montag, 27. November 2023 an, ab morgens 9.30 Uhr, für alle, die sich bis Sonntag, 26. November, um 17 Uhr bei Ticketmaster registriert haben. Eine Stunde später haben auf deren Portal Fans eine Chance, die entweder Telekom-Kunden sind oder ein RTL+-Abo haben. Und ab 18 Uhr am 27. November können alle anderen Fans ihr Glück versuchen, sich Tickets zu sichern. Dann allerdings nicht nur bei Ticketmaster, sondern auch über Eventim.

Wer es in Gelsenkirchen nicht schaffen sollte, könnte es alternativ noch für das Kölner Konzert am Samstag, 27. Juni, versuchen. Allerdings gelten hier die identischen Starttermine für den Vorverkauf. Über Preise schweigen sich die Veranstalter aktuell noch aus. Bei den 2023-er Shows allerdings lagen die Ticketpreise auf dem normalen Markt zwischen 75 Euro und 175 Euro.

