AC/DC-Tour 2024: Spielen die Hardrocker im Mai auf Schalke?

Rückkehr nach Gelsenkirchen? AC/DC um Gitarrist Angus Young waren zuletzt im Rahmen ihrer „Rock or Bust“-Tour im Juli 2015 auf Schalke. Nun gibt es unbestätigte Hinweise für Konzerte in der Veltins-Arena.

Gelsenkirchen Die Australier gehen 2024 wohl endlich wieder auf Tour. Nun kursieren im Netz bereits Termine für AC/DC-Konzerte in Gelsenkirchen.

Seit langem spekulieren die Fans über eine neue Tournee von AC/DC im Jahr 2024, nachdem sich die Band um Gitarrist Angus Young 2020 – zu Pandemiezeiten – mit dem neuen Album „Power Up“ zurückgemeldet hatte. Die Spekulationen zum lang ersehnten Live-Comeback der australischen Hardrock-Legenden mehrten sich zuletzt, nachdem durchsickerte, dass AC/DC im Juni 2024 im Münchner Olympiastadion auftreten werden. Wie die SZ berichtete, hatte sich der Oberbürgermeister der Stadt, Dieter Reiter, in einer Ratssitzung verplappert und das Konzert am 12. Juni später auf Nachfrage des Bayrischen Rundfunks bestätigt. Schließlich wurde bekannt, dass AC/DC sogar zwei Mal in der bayrischen Landeshauptstadt auf der Bühne stehen. AC/DC und ihr Management halten sich zu einer möglichen Tournee 2024 jedoch bislang bedeckt.

In Szenekreisen wird seit längerem auch von einer Rückkehr der australischen Hardrocker nach Gelsenkirchen gemunkelt – hier spielte die Band zuletzt im Juli 2015. Nun sind im Netz mögliche konkrete Termine für Auftritte auf Schalke aufgetaucht, wie zunächst die Westfälischen Nachrichten berichteten. Danach veröffentlichte der Musiker Marco Meierhöfer auf seinem Youtube-Fankanal elf Termine von AC/DC-Konzerten 2024 in Deutschland.

AC/DC live: Schalke will die unbestätigten Konzertdaten nicht kommentieren

Neben den bereits von Münchens Oberbürgermeister bestätigten Konzerten in der bayrischen Landeshauptstadt am 9. und 12. Juni 2024 finden sich darunter auch zwei Konzerttermine in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen: Danach spielen AC/DC Hits wie „Highway To Hell“ und „Hells Bells“ wieder am 17. und 21. Mai auf Schalke. Die Verantwortlichen wollten diese Konzerte auf unsere Nachfrage allerdings nicht bestätigen. Thorsten Kramer, Leiter Events in der Direktion Veranstaltungen von Schalke, verwies lediglich darauf, grundsätzlich keine Spekulationen kommentieren zu wollen, die in den sozialen Medien kursieren. Laut Veranstaltungskalender der Veltins-Arena sind die genannten Termine aber noch nicht belegt, auch Heimspiele des FC Schalke 04 stehen zu dieser Zeit nicht an.

AC/DC 2024 – es wäre die erste Tournee seit acht Jahren

Ein gelungenes Live-Comeback feierten AC/DC Anfang Oktober 2023 beim „Powertrip“-Festival in Kalifornien. Der Auftritt am 7. Oktober war der erste und bislang einzige seit 2016, als die „Rock or Bust“-Tour in Philadelphia endete. In Deutschland standen Angus Young & Co. zuletzt im Juni 2016 in Düsseldorf auf der Bühne – damals mit Axl Rose als Gastsänger für den damals an einem Hörschaden laborierenden Sänger Brian Johnson. Ein Jahr zuvor, im Juli 2015, spielten AC/DC auf Schalke.

Beim bislang letzten Konzert von AC/DC in Deutschland wurde Stamm-Sänger Brian Johnson von Axl Rose (li.) vertreten. Foto: imago stock&people / imago/Manngold

AC/DC 2024: Erste Tour mit dem Erfolgsalbum „Power Up“

Im November 2020 veröffentlichten AC/DC ihr sechzehntes Studioalbum „Power Up“, das in über 20 Ländern der Erde Platz eins der Charts erreichte. In Deutschland und vielen anderen Ländern war es das erfolgreichste Album des Jahres. Ans Mikro war für die Produktion wieder der genesene Sänger Brian Johnson zurückgekehrt. Beim Powertrip-Festival im vergangenen Oktober spielten AC/DC zwei Songs des Albums, „Demon Fire“ und „Shot In The Dark“, erstmals live.

Angus Young – der letzte der Young-Brüder

„Power Up“ war das erste Album ohne Beteiligung des Band-Mitbegründers Malcolm Young. Schon beim Vorgänger „Rock Or Bust“ stand er wegen seiner Demenzerkrankung nicht mehr im Studio, war aber noch am Schreibprozess beteiligt. Im Jahr 2017 verstarb der Rhythmusgitarrist schließlich. Es war nicht der einzige Schicksalsschlag für seinen Bruder Angus Young. Denn nur einen Monat zuvor war bereits der älteste Bruder George Young verstorben, der eine wichtige Rolle bei der Gründung und in der Anfangszeit der Band spielte.

50 Jahre AC/DC – die Hardrock-Legende feiert Jubiläum

Die legendären australischen Hardrocker könnten 2024 ihr 50-jähriges Band-Jubiläum feiern. Die Band gründete sich zwar bereits im November 1973 um die Brüder Angus und Malcolm Young. Das erste Konzert fand aber in der Silvesternacht 1973/74 statt. Im Herbst 1974 stieß schließlich der legendäre Sänger Bon Scott zur Band. Er starb 1980 und wurde durch Brian Johnson ersetzt, der auch beim bislang letzten Konzert im Oktober 2023 wieder am Mirko stand.

