Essen. Singende Pianisten von Weltrang gibt‘s nicht viele: Michael Kaeshammer ist da eine Neuentdeckung. Sein Album heißt „Turn It Up“.

Berühmte singende Pianomänner gibt es in der jüngeren Musikgeschichte ja nicht unbedingt wie Sand am Meer. Billy Joel oder Elton John fallen einem da natürlich spontan ein, aber die sind ja inzwischen auch schon – leider – eher auf dem Altenteil. Nun betritt ein neuer Künstler das Rampenlicht, der in diesem Segment erstaunliche Qualität vorzuweisen hat. Seine Name ist wenig spektakulär: Er heißt Michael Kaeshammer. Die Musik, die auf seinem Album „Turn It Up“ (Sony, erschein am 1. März) erklingt, ist es um so mehr.