Dortmund/Bad Wimpfen Ein Vorfahr des in Essen geborenen Reiseführer-Verlegers Baedeker druckte die älteste bekannte Bibel-Ausgabe Dortmunds.

Friedrich Bädeker druckte diese extrem seltene Bibel 1787 in Dortmund. Sein Vater Gottschalk Bädeker hatte 1737 die Stadtbuchdruckerei der freien Reichsstadt Dortmund gekauft. Er stieg als Drucker und Verleger zu einem wichtigen Unternehmer auf. So erschien in seinem Verlag das für damalige Zeit bedeutsame Steinen’sche Geschichtswerk „Versuch einer Westfälischen Geschichte“. Gottschalk Bädeker war auch Verleger der ersten Dortmunder Zeitung, die am 16. Januar 1769 erschien. Sein Sohn Friedrich führt das Geschäft nach dem Tod des Vaters ab 1784 weiter. In seiner Druckerei entstand 1787 jenes Neue Testament, das bislang in keiner deutschen Bibliothek nachgewiesen werden konnte.

Hans Rudolph, der Sammler, der das Neue Testament von 1787 aus Dortmund erworben hat. Foto: Privat / privat

Das einzige bislang bekannt Exemplar, das den Lauf der Zeiten überdauert hat, befindet sich im Besitz des baden-württembergischen Raritäten-Sammlers Hans Rudolph. Er hat den Band bei einer Auktion in England erstanden. Dort begann auch seine Sammelleidenschaft: 1977 erwarb der ehemalige Handlungsreisende für Schwermaschinen in Shakespeares Geburtsstadt Stratford-upon-Avon spontan eine King-James-Bibel aus dem Jahr 1613: „Ich hätte gar nicht gedacht, dass man so etwas Altes überhaupt noch kaufen kann!“ Später sollten sich die alten Bücher als ein überraschender Trost erweisen: „Ich habe wie jeder von uns einige Krisen hinter mir. Und da tat es mir immer richtig gut, unter Büchern zu sitzen, die noch viel mehr mitgemacht haben. Und die schlimmste Zeiten überstanden haben. Da fühlt man sich als kleines Glied in einer langen Kette.“

800 alte Bücher in der Sammlung, Kontakte zu vielen deutschen Bibliotheken

So richtig zur Blüte kam die Sammelleidenschaft des heute 76-Jährigen aber erst im Ruhestand. Inzwischen besitzt Rudolph rund 200 Bibel-Ausgaben und insgesamt 800 Bücher (der Fachmann sagt „Drucke“) aus der Zeit vor 1800. „Darunter eine ganze Reihe von Unikaten, die in keiner deutschen Bibliothek zu finden sind“, versichert er. Das bringt ihm neben gar nicht so kleinem Sammlerstolz auch viele Kontakte mit eben jenen Bibliotheken ein.

Der Rücken des Neuen Testaments von 1787; eingebunden sind auch noch „Die 150 Psalmen des Königs und Propheten Davids“ und zwei Gesangbücher. Foto: Privat / privat

Anfangs hat er noch relativ wahllos gekauft, inzwischen aber eine stattliche Expertise entwickelt. Schließlich kauft er die Bände nicht nur, er versucht auch, so viel wie möglich über sie herauszubekommen, über ihre Geschichte, ihre Drucker, ihre Vorbesitzer: „Es gibt immer wieder neue Themen und hört einfach nicht mehr auf!“ Und immer wieder mal tut sich sogar noch ein Schnäppchen sogar auf Ebay auf, wenn in den USA oder Großbritannien Erben wieder mal nichts anfangen können mit den Schätzen, die ihnen hinterlassen wurden, und sie verscherbeln, weil sie Schwabacher Lettern und andere Schriftarten gar nicht lesen können.

Ob es noch weitere Exemplare gibt?

Der wertvolle Band mit der Dortmunder Bibel enthält außer dem Neuen Testament übrigens auch noch „Die 150 Psalmen des Königs und Propheten Davids“, das zweiteilige „Neu-verbesserte Kirchen-Gesangbuch“, verlegt bei F.J. Röder in Wesel, eine „Neue Sammlung auserlesener geistlicher Lieder“ im Druck von J.E. Eyrich, Mülheim 1793. So stolz Hans Rudolph auf sein rares Exemplar ist: Es würde ihn doch interessieren, ob es weitere gibt. Wir leiten Meldungen gern an ihn weiter.

Und aus Bädeker wurde irgendwann Baedeker in Essen – und später der berühmte Reiseführer-Verlag

Und Friedrich Bädeker war der ältere Bruder von Zacharias Bädeker (1750-1800), gleichfalls Buchdrucker, der in Essen einen kleinen Zeitungs- und Schulbuch-Verlag betrieb. Von der damals dort residierenden Fürstäbtissin wurde ihm der Titel „Fürstlicher Essendischer Hofbuchdrucker“ verliehen. Und sein in Essen geborener Enkel Karl Baedeker (1801-1859) gründete schließlich in Koblenz einen eigenen Verlag, in dem ab 1832 die einschlägig bekannten Reiseführer erschienen. Nicht nur Bücher haben ihre Schicksale, auch Verleger-Familien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur