Ein neues Lebenszeichen namens „Shades Of Joy“

Essen Das Trio „Vaya Con Dios“ gehört nicht zu den produktivsten Bands. Nun gibt‘s mit „Shades Of Joy“ neuen Stoff der in Würde Gealterten.

Ein Fleißkärtchen hat das belgische Trio „Vaya Con Dios“ (was man als „Geh mit Gott“ übersetzen kann), ehrlich gesagt, nicht verdient. Frontfrau Dani Klein und ihre Mitstreiter sind seit jetzt auch schon 37 Jahren in ihren ganz eigenen musikalischen Gewässern unterwegs. Die Ausbeute ihrer stets eigenwilligen Ausflüge allerdings ist eher spärlich. Sechs Studioalben standen bei den Belgiern bisher zu Buche. Nun ist – immerhin – Nummer sieben zu haben.

Zwischen Latin, Pop und Chanson

„Shades Of Joy“ (CNR Records/Edel) ist stilistisch wieder so eine ganz eigene Angelegenheit geworden: irgendwie zwischen Popmusik, Latin und Chanson. Geschrieben und vorproduziert wurden die elf neuen Songs vor allem noch in der Coronazeit. Klein saß damals wegen des Lockdowns in Brüssel fest, da blieb wenig anderes, als neue Lieder zu schreiben und zusammen mit den Kollegen daran zu feilen.

Dani Klein (Vaya Con Dios) aufgenommen am 01.11.1992 in Dortmund.

Der Opener „Kissing Slow“ hat ein bisschen was von einem gerne lauernden Bond-Song. Schick. Und er macht Lust auf mehr. Der sich anschließende Titelsong ist eher funky angelegt und durchaus tanzflächentauglich, „Through With Love“, das später folgt, ist ähnlich und hat den Klassiker „Papa Was A Rolling Stone“ als Paten. Mehr in Richtung Chanson geht „La Vie“, und auch die Latinschiene bedient die Kapelle bei „Una Mujer“.

Kleins Stimme hat charmante Patina

Kleins Stimme darf man als „in Würde gealtert“ bezeichnen. Sie hat Patina und ist nicht mehr so kraftvoll wie zu erfolgreichsten Zeiten wie bei „What’s A Woman“ oder swingigen „Nah Neh Nah“. Aber diese Kerben haben ihren Charme.

