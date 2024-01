Ein reisender Aufklärer aus dem Ruhrgebiet: Ulrich Straeter

Essen Ein neues Lesebuch stellt den Essener Autor vor, der spät zur Literatur fand und mit 69 Jahren seinen ersten Roman veröffentlichte.

Vielleicht ist Ulrich Straeter so ein eigenwilliger, im Literaturbetrieb etwas randständiger Schriftsteller, weil er erst einmal einen Beruf im wirklichen Leben gelernt hat. Rund zwei Jahrzehnte lang arbeitete er als Beamter beim Zoll im Ruhrgebiet und erst spät studierte er in Essen Germanistik und Geschichte. Um dann nach Staatsexamen und Referendariat doch nicht an der Schule zu landen, sondern auf der freien Wildbahn eines Autors, Verlegers, Kulturszenen-Motors. Nun bietet ein Ulrich-Straeter-Lesebuch In Nylands Kleiner Westfälischer Bibliothek einen Querschnitt durch sein Schreiben.

Ulrich Straeter schrieb eine Radrundfahrt für das Westfälische Literaturmuseum Haus Nottbeck in Oelde

Westfälisch? Nun, Straeter ist 1941 in Dortmund-Berghofen zur Welt gekommen. Zudem hat er eine Radrundfahrt für das Westfälische Literaturmuseum Haus Nottbeck in Oelde geschrieben. Und ist mit geradezu westfälischer Sturheit beim Radfahren geblieben – seit er in den 50er-Jahren gemiensam mit seinem Vater, einem Zahnarzt, „Vom Ruhrgebiet nach Helgoland“ geradelt ist. Sein gleichnamiges Buch darüber erschien erst vor zwei Jahren. Und bot in typisch straeterischer Manier eine Mischung aus klassischer Reise(abenteuer)beschreibung und Abschweifungen, die sich um Gesellschaft, Politik und Zeitgeist drehen. Vielleicht eher abwechslungsreich als tiefschürfend, manchmal auch eher persönlichen Assoziationen nachgehend. Aus der Reichtum angeeigneten Wissens schöpfend, gibt Straeter diese so gern ans Publikum weiter, dass dieses eher Überfülle als Stringenz zu erwarten hat. Auch aus dem Buch „Vom Ruhrgebiet nach Helgoland“ ist ein Auszug ins Lesebuch aufgenommen worden, das eine Mischung aus unveröffentlichten oder in Zeitschriften erschienenen Texten bietet sowie Auszüge aus einigen der fast 30 Bücher, die Straeter geschrieben hat.

Ulrich Straeters „Grüne Minna“ fehlt im Lesebuch

Nicht berücksichtigt wurde leider der Band „Grüne Minna“, mit dem Straeter im 69. Lebensjahr als Roman-Autor debütierte – es geht nicht nur um Mord und Totschlag, sondern auch um die Ungerechtigkeit der Mehrwertsteuer, die ärmere Menschen viel stärker belastet als Reiche. Ulrich Sträter absolvierte im Protestjahr 1968 die Zollschule, in der noch viel vom Untertanengeist der NS-Zeit steckte („Unter Adlers Fittichen“). Seinem Sinn für Gerechtigkeit, seiner Vorstellung von einer sozialeren, freieren Gesellschaft ist er beharrlich nachgegangen, spätestens seit er im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt nicht nur zum Schreiben fand, sondern auch ein gesellschaftlich-historisches Bewusstsein entwickelte für die „Betrugs- und Verschwendungsgesellschaft, in der wir leben.“

Das „Lesebuch Ulrich Straeter“ hat Walter Gödden zusammengestellt. Foto: Rober Ward / AISTHESIS VERLAG

Mit diesem bereist Straeter diverse Ziele in Europa, von Irland bis nach Sizilien, vom Norden Frankreichs bis in den Süden. Er reist, wenn nicht mit dem Rad, dann mit dem Auto sehr individuell, gemeinsam mit seiner Frau, der Künstlerin Ilse Straeter. Übernachtet wird meist im Zelt. Der Autor, für den Literatur immer etwas mit Aufklärung zu tun hat, schätzt es, wenn sich so wenig wie möglich zwischen ihn und die Welt stellt. Auf die er neugierig geblieben ist, bis heute. Straeter verbindet das, was er (in oft gründlicher Recherche) gelesen hat, mit dem was er sieht, hört, riecht, schmeckt, fühlt, mit einem Wort: erfährt. Die allmähliche Amerikanisierung Irlands zum Beispiel. Machmal steht der Drang, sein Wissen zu teilen, seinem Kurs aufs Ziel im Weg, aber das ist nun einmal die Art von Straeters Wort-Reisen.

Ulrich Straeter: „Ich fahre gerne weg und ich komme genauso gerne wieder.“

Er ist allerdings auch ein überaus standorttreuer Reisender, wie er mal in einem Interview bekannt hat: „Man neigt ja immer dazu, Wunschorte – wer weiß, wo – zu suchen. Vielleicht hat das Reisen auch dazu geführt, dass ich festgestellt habe, dass hier das Ruhrgebiet, wo ich herstamme, doch die Ecke ist, wo ich hingehöre und wo ich auch am liebsten lebe. Ich fahre gerne weg und ich komme genauso gerne wieder.“

Lesebuch Ulrich Straeter. Hg. von Walter Gödden. Nylands Kleine Westfälische Bibliothek, Bd. 119. Aisthesis Verlag, 151 S., 8,50 €.

