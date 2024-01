Essens Rockmusiker Spangenberg: Neues Album, alte Werte

Klaus Spangenberg in seiner Heimatstadt Essen. Vor drei Jahren vertonte er die Nöte der Kleinkünstler in der Corona-Krise. Jetzt drängt es ihn wieder auf die Bühne. Mit seinem neuen Album ist er am Freitag, 19. Januar, im Grend in Essen-Steele zu hören.

Essen Es gibt sie noch, die guten Dinge. Auch im deutschen Rock. Das zeigt der Essener Musiker. Freitag stellt er seine neue Platte live vor.

Es gibt sie noch, die guten Dinge – Sex, Drugs und Rock’n’Roll zum Beispiel. Im Falle des Kölner Musikers Klaus Spangenberg sanft altersgemildert. Zumindest was die ersten beiden Elemente des klassischen Dreiklangs angeht. Da reicht in Sachen Sex die (fast) unschuldige Schwärmerei fürs „Süße Bäckermädchen“ und in Sachen Drogen der Kneipenbesuch.

Spangenbergs neue CD gibt mit dem Titelsong und Opener „Der Schuster bleibt bei seinem Leisten“ die Richtung vor. Die Rockgitarre im Vorwärtsgang macht er direkt klar: Auch, wenn es in anderen Metiers vielleicht größere Einkommenssicherheit geben mag: Er bleibt Rock’n’Roller. Damit schließt er thematisch fast nahtlos an seinen Song „Nicht systemrelevant“ an, mit dem er vor drei Jahren die Finanznot diverser Kleinkünstler besang -- und Unterstützung unter anderem von Wolfgang Niedecken und Axel Prahl bekam.

Das alte Lied: Die Misstöne zwischen Mann und Frau

Auf dem neuen Album bedienen viele der auf gut 40 Minuten versammelten zehn Nummern gern das klassische Thema. „Mann und Frau passen einfach nicht zusammen“. „Mona Lisa“ hat mit einem „Arschgesicht“ als Liebhaber wohl nicht ganz die richtige Wahl getroffen, mal verguckt sich die eigene Braut in einen anderen und bekommt von Klaus Spangenberg am E-Piano ein herrlich rotziges „Dann hau doch ab“ hinterhergeworfen.

Spangenberg ist einer, der nicht Spotify hört, sondern -- zu seinem Unglück -- „Radio“. Da besingt er bittersüß im Walzertakt, wie der Sender mit einem fast vergessenen Song eine schmerzhafte Beziehung von einst heraufbeschwört. „Ich hab in den sauren Apfel gebissen und will den Sender jetzt hören“. Seine Textkünste können sich mit dem Ruhrpottbarden Stoppok messen, seine Singstimme, Verzeihung, ist ihm sogar noch ein bisschen voraus.

Heimatgefühle bei Klängen von CCR

Den Namen des Schwarms seiner Bekannten „Moni“ nimmt er nicht einmal in der Rocknummer „Sein Name“ in den Mund. Aber dass er sich in der Lieblingskneipe über den Song „Travellin’ Band“ von CCR freut, ordnet seine Klangwelt ganz gut ein. Werner Kopal, Bassist u.a. bei BAP, hat auch beim Mischen die klassischen Songgewänder akustisch maßgeschneidert. Ideal zum Mitwippen und manchmal auch Mitgröhlen. Vor allem die Songenden sind oft mit viel Liebe pointiert. Bis hin zum Rausschmeißer, der am Ende, wie sollte es anders sein, Spangenberg „Wieder auf die Straße“ führt, wo er auf Tour manch prominenten Schlagerstar mit der Gitarre begleitet..

Zuvor, soviel Liebesglück darf dann doch sein, schwärmt er in „Hundert Jahre“, begleitet von einer sehnsuchtsvoll seufzenden Pedal Steel Guitar, von seinem „Mädchen an der Ruhr“, für das er Köln und Düsseldorf links liegen lässt und weiter nach Norden fährt. Man darf gespannt sein, ob sie auch zugegen ist, wenn Spangenberg am kommenden Freitag, 19. Januar, im Grend in Essen-Steele sein neues Album live vorstellt (21 Uhr, Eintritt: 18 Euro).

