Alpaka-Wanderungen in NRW: Diese Höfe und Angebote gibt es

Junggesellenabschied,Geburtstagausflug, Betriebsausflug oder tiergestützte Therapie: Alpakawanderungen sind ein unvergessliches Erlebnis. Auch in NRW werden die tierischen Wanderungen immer beliebter. Aber nicht nur die. Mittlerweile zählen noch mehr Aktivitäten mit den flauschigen Begleitern zum Angebot. Zum Beispiel Alpaka-Yoga, Picknicks oder Übernachtungen auf der Alpaka-Weide.

In Nordrhein-Westfalen bieten solche Erlebnisse überwiegend Tierparks und Alpakahöfe an. Sie haben sich auf die Zucht und Haltung von Alpakas spezialisiert.

Die Nachfrage nach solchen Wanderungen ist allerdings sehr hoch. Deswegen sollten sich Interessierte bereits frühzeitig informieren, wo es noch freie Termine gibt. Einen Überblick über Alpakahöfe und Tierparks in der Region, die Erlebnisse mit den Tieren anbieten, haben wir zusammengestellt:

Wanderungen mit Alpakas: Das bietet NRW

Ferienwohnungen auf Alpakahöfen: Noch mehr Zeit mit den Tieren

Auf den Alpakahöfen wird nicht nur Wandern oder Yoga mit den Tieren angeboten. Einige Höfe bieten auch Ferienwohnungen an. Auf dem Alpakahof Nienhaus in Hamminkeln am Niederrhein gibt es seit 2020 zum Beispiel die Möglichkeit, in der Nähe von Alpakas zu entspannen.

Wer es luxuriöser mag, muss nur einige Kilometer weiterfahren. Am Schloss Ringenburg in Hamminkeln gibt es einen weiteren Hof in der Region. Neben einen Laden, der Produkte aus Alpakawolle verkauft, gibt es bei den "Alpakas am Schloss" ein Café und eine Ferienwohnung im Schloss.

