Aquazoo Düsseldorf: Abtauchen in die Welt der Meerestiere

Düsseldorf. Im Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf entdecken Familien die Geheimnisse der Unterwasserwelt. Alle wichtigen Infos dazu gibt es im Überblick.

Der Aquazoo Düsseldorf verbindet Zoo und Museum unter einem Dach.

Große Tierwelt: Im Aquazoo warten 5000 Tierarten auf große und kleine Besucher.

Welche Tiere im Aquazoo Düsseldorf leben, wie viel der Eintritt kostet und wie Sie dorthin kommen, haben wir zusammengefasst.

Wer schon immer mal wissen wollte, wieso ein Hummer zwei verschiedene Scheren hat oder was ein Doktorfisch mit einem Arzt zu tun hat, der ist im Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf genau richtig.

Hier dreht sich alles um das Leben im Meer: von kleinen, bunten Fischen über große Haie, Pinguine und Schildkröten oder Schlagen und Spinnen zum Anfassen. Aber wie viel kostet der Eintritt? Und was gibt es zu sehen? Wir haben die wichtigsten Informationen für einen Besuch zusammengefasst.

Die Öffnungszeiten im Aquazoo Löbbecke Museum

Der Aquazoo Düsseldorf hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Neujahr, am Rosenmontag, dem 1. Mai, an Heiligabend, dem ersten Weihnachtsfeiertag und Silvester hat der Aquazoo geschlossen.

Das kostet der Eintritt im Aquazoo Düsseldorf

Erwachsene 10 Euro (11 Euro im Vorverkauf)

Kinder (6 bis 18 Jahre) 5,50 Euro (6,50 Euro im Vorverkauf)

Familienkarte 20 Euro (22 Euro im Vorverkauf)

Kinder unter sechs Jahren: 1 Euro

Schüler/innen in Gruppen 4,50 Euro (5,50 im Vorverkauf)

Ermäßigte Karte 5,50 Euro (6,50 Euro im Vorverkauf)

Empfohlen wird eine Online-Buchung der Karten.

Welche Tiere im Aquazoo Düsseldorf leben

Die Artenvielfalt im Düsseldorfer Aquazoo ist sehr groß. Mit über 5000 Tieren aus mehr als 500 Arten gibt es eine Reihe an Land- und Meeresbewohnern. Zum Beispiel: Rochen, Hummer, Kugelfische, Kraken, Pinguine, Schlangen, Frösche und Schildkröten. Dazu kommen rund 1400 Museumsobjekte kombiniert mit interaktiven Elementen und Medien. Ein Ausstellungshighlight ist ein 17 Meter langes Skelett eines Pottwals.

Im Aquazoo Düsseldorf spielt das Wetter keine Rolle, denn alle Tiere und Ausstellungen befinden sich im Innenbereich. Dort sind auch die Tauchfähigkeiten von Pinguinen zu bewundern. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / Funke Foto Services

Diese Ausstellungen bietet der Aquazoo in Düsseldorf

Im Aquazoo in Düsseldorf gibt es verschiedene Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen. Dazu gehören:

Dauerausstellungen: Aquarien, Terrarien und viele Präparate sowie Stationen, die immer im Museum zu erleben sind.

Aquarien, Terrarien und viele Präparate sowie Stationen, die immer im Museum zu erleben sind. Tiere an Land: Landbewohner wie der Afrikanische Pinguin, die Wüsten-Hornviper oder das Süßwasser-Krokodil sind dort zu sehen.

Landbewohner wie der Afrikanische Pinguin, die Wüsten-Hornviper oder das Süßwasser-Krokodil sind dort zu sehen. Tiere im Wasser: Hier warten unter anderem der Schwarzspitzen-Riffhai, diverse Fischarten und Krebs- sowie Hummerarten.

Hier warten unter anderem der Schwarzspitzen-Riffhai, diverse Fischarten und Krebs- sowie Hummerarten. Meer und Mensch: Eine Ausstellung, bezogen auf das Verhältnis zwischen Meer und Mensch und wieso es zwiespältig ist.

Eine Ausstellung, bezogen auf das Verhältnis zwischen Meer und Mensch und wieso es zwiespältig ist. Sonderausstellungen: Wechselnde Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen.

Diese Führungen werden im Aquazoo in Düsseldorf angeboten

Es gibt verschiedene Führungen für Erwachsene und Familien. Dazu gehören: „Vielfalt durch Evolution“, „Kommunikation im Tierreich“, „Tarnen/Warnen/Täuschen“, „Lebensraum/Klima/Anpassungen“ und „Hinter den Kulissen“.

Gruppengröße: max. 12 Personen

Dauer: 90 Minuten

Kosten: 60 Euro zuzüglich Eintritt

Auch für die kleinen Besucher oder Kita-Gruppen gibt es unterschiedliche Führungen: „Geheimnisvolles Leben im Meer“, „Wie ein Fisch im Wasser“, „Das große Krabbeln (Insekten und Spinnen)“, „Schuppige Gesellen: Reptilien“ und „So duftet der Regenwald“.

Gruppengröße: max. 15 Kinder

Dauer: 60 Minuten

Kosten: 50 Euro zuzüglich Eintritt für Begleitpersonen

Kindergeburtstag im Aquazoo Löbbecke Museum Düsseldorf

Hinter Glas schön anzusehen: Eine Qualle im Aquazoo Düsseldorf. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services / Unbekannt

Es ist auch möglich, einen Kindergeburtstag im Aquazoo Düsseldorf zu feiern. Er läuft wie folgt ab: Los geht es mit einer Vorstellung der Tiere, die es zu entdecken gibt. Hierbei können Schalen, Schädel und andere Sammlungsstücke angefasst werden. Dann folgt ein Rundgang, bei dem ein Naturpädagoge über das Leben der Tiere berichtet und alle möglichen Fragen beantwortet. Es folgt eine Mahlzeit in einem separaten Raum. Essen, Trinken und Geschirr bringen die Eltern mit.

Zum Schluss wird es noch einmal richtig spannend, wenn Rieseninsekten über die Hände klettern oder Vogelspinnen und Schlangen gestreichelt werden können.

Gruppengröße: max. zehn Kinder und zwei Erwachsene. Kinder müssen mindestens sieben Jahre alt sein.

Dauer: drei Stunden von 15 bis 18 Uhr. Ein späterer Beginn ist aber möglich.

Kosten: 100 Euro zuzüglich Eintritt

Anfahrt: So gelangt man zum Düsseldorfer Aquazoo

ÖPNV: Mit den U-Bahnlinien U78 oder U79 fahren Sie bis zur Haltestelle Nordpark/Aquazoo

Mit den U-Bahnlinien U78 oder U79 fahren Sie bis zur Haltestelle Nordpark/Aquazoo Mit dem Auto: Von Norden kommend über die A57/A52/A3 und A44, Abfahrt Stockum. Von Süden über A57/A59/A3 und A46. Fernausschilderung Messe folgen, Nahausschilderung Aquazoo Löbbecke Museum. E-Ladestationen sind vorhanden, das Parken ist kostenpflichtig.

Auch Frösche leben im Aquazoo Düsseldorf. Foto: Aquazoo / Unbekannt

Hunde müssen im Aquazoo Löbbecke draußen bleiben

Im Aquazoo Düsseldorf sind keine Tiere zugelassen. Lediglich Assistenzhunde dürfen mitgenommen werden.

Essen und Getränke im Aquazoo Düsseldorf

Essen und Trinken im Aquazoo ist zwar nicht erlaubt, aber ein Café Restaurant befindet sich in der Nähe.

Aquazoos in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

