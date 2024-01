Vom 19. Februar bis 3. März trifft sich die Weltelite des Bob und Skeleton im Sauerland. Die BMW IBSF-WM (hier ein Archivbild aus 2023) wird in der Veltins EisArena in Winterberg ausgetragen.

Bobfahren und Skeleton Bob-WM in Winterberg: Tipps zu Anreise, Tickets und Programm

Winterberg. Vom 19. Februar bis 3. März 2024 wird in der Winterberger Veltins EisArena die WM im Bob und Skeleton ausgetragen. Die wichtigen Infos zum Event.

Nach neun Jahren Pause steigt 2024 erneut eine Bob und Skeleton WM im Sauerland. Vom 19. Februar bis 3. März 2024 trifft sich die Welt-Elite bei den BMW IBSF Bob & Skeleton Weltmeisterschaften in Winterberg. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das große Sportereignis im Sauerland.

Bob- und Skeleton-WM in Winterberg: Was kosten die Tickets?

Der Vorverkauf für die WM ist bereits in vollem Gange. Eintrittskarten gibt es online im Ticketshop der Veltins EisArena zu kaufen (externer Link) zu kaufen. Der Eintritt beinhaltet am jeweiligen Veranstaltungstag die kostenfreie Nutzung aller Busse und Bahnen im Gesamtnetz des Westfalen-Tarifs. Das sind die einzelnen Ticketpreise:

Tageskarte Erwachsene: 20 Euro, ermäßigt 15 Euro

Wochenendticket (Donnerstag bzw. Freitag bis Sonntag): 45 Euro, ermäßigt 35 Euro

Kinderticket (bis 10 Jahre) kostenlos

Für Gruppen ab 10 Personen gibt es das FriendsTicket, Tagespreis pro Person 14,50 Euro

VIP-Tickets mit Fenster- bzw. Lounge-Platz sind ab 190 Euro erhältlich. Die Preise variieren je nach Veranstaltungstag.

An allen Veranstaltungstagen gilt freie Platzwahl, eine Vorabreservierung von Stehplätzen entlang der Strecke ist laut Veranstalter nicht möglich.

Die Bobbahn in Winterberg aus der Luft gesehen. Die Bahn hat inklusive Auslauf eine Gesamtlänge von 1609 Metern und insgesamt 15 Kurven. Im Labyrinth zwischen den Kurven 12 und 13 können die Sportler eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 140 km/h erreichen. (Archivbild) Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Bob- und Skeleton-WM in Winterberg: Wann finden die Rennen statt?

Insgesamt sieben Renntage sind bei der Bob- und Skeleton-WM in der Veltins EisArena geplant. Den Auftakt machen die Skeletoni am Donnerstag, 22. Februar 2024, mit dem 1. und 2. Lauf der Männer und Frauen. Der 3. und 4 Lauf ist für Freitag, 23. Februar, vorgesehen. Samstag und Sonntag stehen die vier Läufe im Zweierbob der Männer und Monobob der Frauen an.

Die Wettbewerbe in der zweiten WM-Woche starten am Freitag, 1. März 2024, mit dem Zweierbob der Frauen (1. und 2. Lauf). Einen Tag später gehen die Viererbobs der Männer (1. und 2. Durchgang) in die Bahn. Zudem steht die Entscheidung im Zweierbob der Frauen mit dem 3. und 4. Lauf auf dem Programm.

Bob- und Skeleton-WM in Winterberg: Welches Rahmenprogramm gibt es?

Das Rahmenprogramm der Bob- und Skeleton-WM 2024 findet nicht nur in der EisArena sondern auch im Ortskern von Winterberg statt:

Eröffnungsfeier am Mittwoch, 21. Februar um 19 Uhr auf dem Marktplatz, im Anschluss Fassanstich mit WM-Party und DJ

am Mittwoch, 21. Februar um 19 Uhr auf dem Marktplatz, im Anschluss Fassanstich mit WM-Party und DJ Die Siegerehrungen in den verschiedenen Wettbewerben sind nach dem jeweiligen vierten Lauf auf dem Markplatz.

in den verschiedenen Wettbewerben sind nach dem jeweiligen vierten Lauf auf dem Markplatz. Das WM-Dorf ist am Tag der Eröffnungsfeier von 17 bis 22 Uhr geöffnet, danach (22. Februar bis 3. März) ab jeweils 12 Uhr.

Bob- und Skeleton-WM in Winterberg: Tipps zur Anreise

Wer mit dem Auto zur WM in Winterberg fahren möchte, kann diese Adresse in sein Navigationssystem eingeben: Kappe 3, 59955 Winterberg.

zur WM in Winterberg fahren möchte, kann diese Adresse in sein Navigationssystem eingeben: Kappe 3, 59955 Winterberg. Parkplätze: In Winterberg folgen Sie der Ausschilderung „Wintersportstätten“. Auf dem Großraumparkplatz sind laut Veranstalter ausreichend Stellplätze vorhanden. Die Adresse lautet: Am Waltenberg 115, Winterberg.

In Winterberg folgen Sie der Ausschilderung „Wintersportstätten“. Auf dem Großraumparkplatz sind laut Veranstalter ausreichend Stellplätze vorhanden. Die Adresse lautet: Am Waltenberg 115, Winterberg. Anreise mit der Bahn : Der Dortmund-Sauerland Express (RE57, externer Link zum VRR-Fahrplan) fährt ab Dortmund Hauptbahnhof nach Winterberg. Die Fahrt dauert planmäßig 104 Minuten. Hier können Sie ihre Bahnfahrt planen (externer Link).

: Der Dortmund-Sauerland Express (RE57, externer Link zum VRR-Fahrplan) fährt ab Dortmund Hauptbahnhof nach Winterberg. Die Fahrt dauert planmäßig 104 Minuten. Hier können Sie ihre Bahnfahrt planen (externer Link). Außerdem fahren mehrere Flixbus-Linien den Wintersport-Ort Winterberg an (externer Link).

