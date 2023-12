Zoos in NRW Kölner Zoo: 10.000 Tiere warten im größte Tierpark in NRW

Köln. Der Kölner Zoo gehört mit seiner Tieranzahl zu den drei größten in Deutschland. Alle wichtigen Infos für Ihren nächsten Besuch mit der Familie.

Kölner Zoo : Fast eine Million Besucher pro Jahr kommen in den größten Zoo in NRW.

: Fast eine Million Besucher pro Jahr kommen in den größten Zoo in NRW. Zu entdecken gibt es spannenden Tierarten, wie Elefanten und Krokodile und exotische Fischarten.

Wann der Kölner Zoo geöffnet hat, wie viel die Tickets kosten und wie Sie dorthin kommen, haben wir zusammengefasst.

Über 10.000 Tiere leben im Kölner Zoo. Viele Familien mit Kindern nutzen den Zoo für einen Ausflug - sowohl im Sommer als auch im Winter. Wie viel kosten die Tickets? Welche Besonderheiten gibt es? Wir haben die wichtigsten Informationen gesammelt.

Kölner Zoo: Das kostet der Eintritt

Der Kölner Zoo bietet verschiedene Tickets an. Die klassische Tageskarte ist für Kinder von vier bis zwölf Jahren zum Preis von elf, für Schüler, Studenten und Azubis zum Preis von 17 und für Erwachsene zum Preis von 23 Euro zu haben. Kinder bis zu einem Alter von drei Jahren haben freien Eintritt. Vor Ort befinden sich die Tageskassen am Haupteingang (Riehler Straße 173, Südseite) und am Nebeneingang Riehler Gürtel (Nordseite).

Außerdem bietet der Kölner Zoo vergünstigte Tickets an. Es profitieren:

Schulklassen und Kindergärten (für Gruppen aus Köln noch günstiger).

Besitzer des Kölnpasses.

Menschen, die sich an der Tageskasse das Feierabendticket kaufen. Dieses ist in den Sommermonaten von Montag bis Freitag ab 16 Uhr erhältlich. Im Winter bereits ab 15 Uhr. Feiertage sind nicht inbegriffen.

Weitere Infos zu den Tickets gibt es hier.

Saisonale Öffnungszeiten: Wann der Kölner Zoo öffnet

Die Öffnungszeiten im Kölner Zoo richten sich nach der Jahreszeit. Dabei unterscheiden die Verantwortlichen zwischen Sommer- und Wintermonaten. Generell hat der Zoo an jedem Tag im Jahr geöffnet.

In den Sommermonaten (Anfang März bis Ende Oktober) öffnet der Tierpark um 9 Uhr und schließt um 18 Uhr. Kassenschluss und letzter Einlass sind um 17.30 Uhr. Die Tierhäuser schließen um 17.45 Uhr.

In den Wintermonaten (Anfang November bis Ende Februar) ist der Kölner Zoo von neun Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet, wobei letzter Einlass und Kassenschluss auf 16.30 Uhr datiert sind. Die Tierhäuser schließen um 16.45 Uhr. Nähere Informationen finden Sie hier.

Der Kölner Zoo ist immer einen Besuch wert. Bei den Löwenaffen gab es im Mai 2022 Nachwuchs. Foto: dpa / Unbekannt

Das könnte Sie auch interessieren: Alpaka-Wanderung in NRW - auf diesen Höfen ist das möglich

Zoo in Köln: Wie kann ich anreisen?

Mit dem Auto : Nahe dem Zoo gibt es mit dem CONTI-Parkhaus (392 Stellplätze) und dem Parkplatz unter der Zoobrücke (292 Stellplätze) zwei Parkmöglichkeiten. Die Adresse des Zoos für's Navi: Riehler Str. 173, 50735 Köln Weitere Infos gibt es hier.

: Nahe dem Zoo gibt es mit dem CONTI-Parkhaus (392 Stellplätze) und dem Parkplatz unter der Zoobrücke (292 Stellplätze) zwei Parkmöglichkeiten. Die Adresse des Zoos für's Navi: Riehler Str. 173, 50735 Köln Weitere Infos gibt es hier. Mit dem Zug : Vom Kölner Hauptbahnhof aus führt die U-Bahn-Linie 18 zum Zoo. Ab dem Ebertplatz ist es die Buslinie 140. Die Zielhaltestelle ist die Haltestelle Zoo/Flora.

: Vom Kölner Hauptbahnhof aus führt die U-Bahn-Linie 18 zum Zoo. Ab dem Ebertplatz ist es die Buslinie 140. Die Zielhaltestelle ist die Haltestelle Zoo/Flora. Mit dem Zoo-Express : Dabei handelt es sich um eine Bimmelbahn, die Hop-on-/Hop-off-Stadtrundfahrten bietet. Tickets gibt es hier.

: Dabei handelt es sich um eine Bimmelbahn, die Hop-on-/Hop-off-Stadtrundfahrten bietet. Tickets gibt es hier. Mit der Kölner Seilbahn: Diese verläuft mit Gondeln zwischen Zoo und Rheinpark und bietet die Möglichkeit, sich Köln aus der Luft zu betrachten. Infos und Tickets gibt es hier.

Diese Tiere gibt es im Kölner Zoo zu sehen

Über 10.000 Tiere leben im Kölner Zoo, womit sich der Tierpark deutschlandweit unter den Top drei der Zoos einreiht. Die Tiere sind in Gehegen und Anlagen untergebracht, die an ihre natürliche Umgebung angepasst sind.

So leben etwa zehn asiatische Elefanten in einem über 20.000 Quadratmeter großen Elefantenpark. Flusspferde und Nilkrokodile sind in einer afrikanischen Flusslandschaft, dem Hippodrom, zu Hause. Seepferdchen, Riesensalamander und viele weitere Meeresbewohner leben in über 70 Aquarien, die ebenfalls an die natürlichen Lebensräume angepasst sind.

Lesen Sie auch: Freizeitparks in NRW - spannende Tipps für den perfekten Tag

Gleiches gilt für das Regenwaldhaus, in dem etwa Nashornvögel, Matschie-Baumkängurus oder Flughunde untergebracht sind. Gorillas, Orang-Utans und Bonobos leben im Urwaldhaus.

So süß: Die Brüllaffen im Kölner Zoo (Archivfoto). Foto: dpa / Unbekannt

Zoo Köln: Gibt es dort Tier-Fütterungen zu sehen?

Ja. Es gibt einen genau getakteten Plan, zu welcher Tageszeit welche Tiere gefüttert werden. Genau Infos finden Sie hier.

Gibt es Führungen für Besucher des Kölner Zoos?

Ja, es gibt individuelle Führungen für maximal 15 Personen. Diese kosten 85 Euro plus Eintritt, dauern circa 90 Minuten und müssen im Voraus vereinbart werden. Selbes gilt für Rundgänge mit Kindergärten und Schulklassen, jedoch kostet die Führung hier 50 Euro zuzüglich Eintritt.

Auch Abendführungen zählen zum Programm. Alle Infos und Tickets gibt es auf der Homepage des Kölner Zoos.

Das können Familien mit Kindern im Kölner Zoo erleben:

Für Kinder interessant sind sicherlich die Fütterungen, die über den Tag verteilt stattfinden. Darüber hinaus bietet der Kölner Zoo an, dass Kinder verschiedener Altersklassen ihren Geburtstag im Tierpark feiern können. Das geht sowohl im Zoo- als auch im Aquariumbereich.

Kölner Zoo: Das Madagaskarhaus ist immer einen Besuch wert. Hier leben exotische Tiere. Foto: Jonas Güttler/dpa / dpa

Darf mein Hund mit in den Kölner Zoo?

Nein, lassen die Betreiber wissen. Sie wollen zum einen verhindern, dass sich die im Zoo lebenden Tiere erschrecken. Umgekehrt können auch Hunde, etwa vor Raubtieren, Angst haben. Auch lässt sich so vermeiden, dass Hunde Krankheiten auf die Zoo-Tiere übertragen. Und nicht zuletzt können auch andere Besucher Angst vor Hunden haben.

Eine Ausnahme bilden Assistenzhunde, wie sie etwa einige Menschen mit Behinderung an ihrer Seite haben. Diese dürfen sie mit in den Kölner Zoo nehmen. Die Betreiber bitten darum, das im Vorfeld entweder telefonisch unter 0221-7785114 oder per E-Mail an besucherservice@koelnerzoo.de anzukündigen. Außerdem müssen Inhaber des Hundes ihren Berechtigungsschein mitführen und bei dem Besucherservice vorzeigen.

Kölner Zoo - das sind die gastronomischen Angebote:

Vom schnellen Snack auf die Hand bis hin zu Restaurants bietet der Kölner Zoo auf seinem Gelände mehrere Möglichkeiten. Am Imbiss gibt es etwa Pommes Frites, Bratwurst und Safari Nuggets. Das Zoo-Restaurant bietet zum Beispiel Kindermenüs oder Schnitzel mit Pommes an.

Weitere Informationen finden Sie online.

Ist das Rauchen im Kölner Zoo erlaubt?

Nein, außer in speziell ausgewiesenen Raucherzonen. Diese Regel gilt für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und alle Arten von E-Zigaretten.

Zoos in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit