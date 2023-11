NRWs Maislabyrinthe: Diese Irrgärten öffnen 2024 wieder

Das Maislabyrinth Terhardt in Lippramsdorf bietet neben dem Irrgarten noch andere Attraktionen zum Spielen.

Wer Lust auf einen Familienausflug hat und gerne Natur um sich haben möchte, für den könnten die Maislabyrinthe interessant sein. Da die Das Saisonende spätestens Anfang November ist, bleibt nur die Vorfreude auf die Irrgärten 2024.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Land Lümmel

Das Maislabyrinth von Land Lümmel ist Teil des Outdoor-Bereichs, der außerdem einen Streichelzoo, Kettcars, Hüpfkissen und eine Wasserrutsche umfasst.

Adresse : Waldbauernhof Schulze Beikel, Rhader Straße 16, 46325 Borken-Marbeck

Preis: 6 Euro pro Person

: 6 Euro pro Person Weitere Infos: landluemmel.de

Cornys Maislabyrinth

Leider ist das XXL Maislabyrinth 2023 bereits geschlossen. In diesem Jahr gab es Hüpfburgen sowie Aktionen wie das Mondlabyrinth und Maiszelten.

Adresse : Letter Berg 8, 48653 Coesfeld

Preis: Erwachsene und Kinder ab drei Jahren 7 Euro

: Erwachsene und Kinder ab drei Jahren 7 Euro Weitere Infos: www.cornys-maislabyrinth.de

Maislabyrinth Terhardt

Die Saison 2023 endete bereits. Für Halloweenfans gab es im Oktober Spuknächte. Zudem bot das Gelände eine Go-Kart-Bahn, eine Hüpfburg, eine Riesenrutsche, Trampolinboxen und Bällchenbad.

Das Maislabyrinth Terhardt: Familien mit Kindern finden einige Spielmöglichkeiten vor. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Adresse : Heidkantweg 90, Haltern-Lippramsdorf

Preis: 6 Euro

: 6 Euro Weitere Infos: www.maislabyrinth-terhardt.de

Irrland Bauernhof-Erlebnisoase

Der Erlebnispark Irrland hat kein klassisches Maislabyrinth, dafür aber eine Variante mit Bambusgewächs. Außerdem gibt es Irrgärten in einer Bauernhof-Spielscheune, einer Strohpyramide und in Form eines Wasserlabyrinths. Dieses Labyrinth war 2023 am längsten geöffnet: bis 5. November.

Das Irrland bietet zwar kein Labyrinth aus Mais - dafür aber aus Bambuspflanzen und drei weitere verspielte Irrgärten. Foto: MSG

Adresse : Am Scheidweg 1, 47624 Kevelaer-Twisteden

Preis: Tagesticket 11 Euro für Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren (nur online verfügbar)

: Tagesticket 11 Euro für Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren (nur online verfügbar) Weitere Infos: www.irrland.de

Ponyhof und Maislabyrinth Bongartz

Wer eine Schnitzeljagd im Maisfeld mit Ponyreiten und Traktorfahren verbinden möchte, der ist beim Ponyhof und Maislabyrinth Bongartz genau richtig.

Adresse : Lüttelforst 25, 41366 Schwalmtal

Preis: 5 Euro pro Person

: 5 Euro pro Person Weitere Infos: www.ponyhofundmaislabyrinth.de

Gemüsehof Eickhoff

Auf dem Gemüsehof Eickhoff finden Gäste einen Hofladen, ein Hofcafé, einen Spielhof und das Labyrinth vor. Der Irrgarten im Maisfeld ist jedoch schon geschlossen.