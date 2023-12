Essen. Eine Kömodie für die ganze Familie? Oder doch lieber eine spannende Serie? Wir geben sechs Netflix-Tipps für die Weihnachts-Feiertage.

Eine Komödie mit der ganzen Familie auf Netflix?

Oder doch lieber eine spannende Serie als Weihnachts-Kontrastprogramm?

Wir haben sechs Netflix-Tipps für die Weihnachtsfeiertage gesammelt.

Für viele steht an den Weihnachtsfeiertagen ein straffes Programm an. In vielen Familien reiht sich häufig Termin an Termin, die freien Minuten rund um die Feiertage wollen gut genutzt sein. Doch welche Netflix-Serien oder Filme lohnen sich? Die Auswahl ist groß, wir haben Tipps rund um die Weihnachtsfeiertage für Sie gesammelt. Lesen Sie hier: Netflix: Auf diese Highlights können Sie sich 2024 freuen

Netflix-Tipps für die Weihnachtsfeiertage: Die besten Serien - Ich und die Walter Boys

„Eine herzerfrischende Coming-of-Age-Geschichte“, so bezeichnet Netflix die Serie, die zum zweiten Mal in den wöchentlichen Top-Ten-Charts auftaucht. „Ich und die Walter Boys“ erzählt die rührende und teilweise ergreifende Geschichte der 15-jährigen Jackie Howard und passt damit perfekt in die Weihnachtszeit. Nach dem tragischen Verlust ihrer Familie zieht sie aus New York nach Colorado. Lebte sie in der Großstadt noch ein privilegiertes Leben, wohnt sie nun bei ihrem neuen Vormund Katherine auf dem Land. Die beste Freundin ihrer Mutter kümmert sich allerdings schon um zehn Kinder. Gar keine leichte Aufgabe für Jackie, sich mit diesem neuen Leben zurechtzufinden. Vor allem, weil gleich zwei Jungs ihr den Kopf verdrehen. Spannung, Liebe und Gefühle sind vorprogrammiert.

Zehn Folgen, läuft seit dem 7. Dezember auf Netflix

Ich und die Walter Boys: Die Geschichte der 15-jährigen Jackie (2.v.l.) gibt es auf Netflix. Foto: Cr. Chris Large/© 2023 Netflix, Inc.

Netflix-Serien für die Feiertage: The Crown

Es ist bereits die sechste Staffel der Serie „The Crown“, die aktuell über die Bildschirme in Deutschland flimmert. Und sie erfreut sich weiter sehr großer Beliebtheit. Aber wenn nicht an den Feiertagen, wann bleibt sonst die Zeit, die restlichen Staffeln aufzuholen? Insgesamt 60 Folgen sind im Umlauf. Die sechste und finale Staffel läuft seit November, Start der Serie war bereits im Jahr 2016. „The Crown“ begleitet das Leben von Elisabeth II. nach ihrer Hochzeit mit Prinz Philipp. Und so erzählt die erste Staffel das Leben aus der Zeit von 1947 bis 1956. Staffel für Staffel begleiten Zuschauerinnen und Zuschauer die Geschichte von Elisabeth II. immer weiter in Richtung Moderne. „Als die Königin ihr Goldenes Thronjubiläum feiert, reflektiert sie über die Zukunft der Monarchie, die Ehe zwischen Charles und Camilla und den Beginn eines neuen königlichen Märchens von William und Kate“, so fasst Netflix die finale und letzte Staffel der Serie zusammen. Seit fünf Wochen hält sich die Staffel schon in den Top Ten.

Sechs Staffeln, 60 Folgen

The Crown: Das Leben von Elisabeth II. (r.) geht auf Netflix in die sechste Staffel. Foto: Justin Downing / Justin Downing / Netflix

Netflix-Serien für die Weihnachtsfeiertage: Die Lüge

Eine Miniserie aus Schweden macht seit vier Wochen die Netflix-Charts unsicher. Für alle die, die an Weihnachten ein Kontrast-Programm zu besinnlicher Familien-Zeit haben wollen, lohnt sich die Serie „Die Lüge“. Basierend auf dem Roman von Mattias Edvardsson geht es um die Geschichte der 19-jährigen Stella. Eigentlich lebt sie mit ihren Eltern Adam (Priester) und Ulrika (Anwältin) ein ganz normales Leben in Lund. Doch schlagartig ändern sich die Umstände, als Stella verhaftet wird. Hat sie wirklich einen Mord begangen? Ihre Eltern sind am Boden zerstört. Kennt sich die Familie wirklich so gut, wie sie dachte?

6 Folgen, seit dem 24. November auf Netflix.

Im Mittelpunkt der Serie: die 19-jährige Stella. Foto: Netflix

Netflix-Filme für die Weihnachtsfeiertage: Der Grinch

Ein Klassiker, der irgendwie immer geht rund um die Weihnachtsfeiertage: Der Grinch. Darf es das Original mit Jim Kerry als „Grinch“ sein? Oder doch lieber die animierte Version aus dem Jahr 2018? Die Geschichte bleibt identisch: Der griesgrämige Grinch schmiedet in beiden Versionen Pläne, der fröhlichen Gemeinschaft aus Whoville Weihnachten zu versauen. Und so stiehlt die grüne Kreatur im Weihnachtsmann-Kostüm die Geschenke. Trotzdem setzt sich die Kleine Cindy Lou Who für den Grinch ein - eine schöne Weihnachtsgeschichte für Groß und Klein. Sieben Wochen hält sich der Grinch übrigens schon in den Netflix-Charts. Lesen Sie hier: Weihnachtsfilme für Kinder: 16 Ideen für die ganze Familie

Der Grinch (2000) und Dr. Seuss‘ The Grinch (2018) sind beide auf Netflix verfügbar.

Der Grinch: Auf Netflix gibt es ihn auch in der animierten Version. Foto: Illumination and Universal Pictu / dpa

Netflix-Filme für die Weihnachtsfeiertage: Leave the World Behind

Seit dem 8. Dezember auf Netflix und eher aus der Kategorie „Weihnachts-Kontrastprogramm“: Leave the World Behind. Der Film beschreibt ein endzeitliches Szenario nach einer Cyberattacke. Eigentlich machen Amanda (Julia Roberts) und Clay (Ethan Hawke) Urlaub in einem Ferienhaus. Doch das Auftreten von G. H. (Mahershala Ali) und Ruth (Myha‘la) wirft alles durcheinander. Die Welt, wie sie sie kennen, wird wohl nie wieder die gleiche sein.

Leave the World Behind seit dem 8. Dezember auf Netflix

Leave the World Behind mit Julia Roberts und Mahershala Ali Foto: JoJo Whilden/NETFLIX

Netflix-Filme für die Weihnachtsfeiertage: Family Switch

Darf es eine Komödie für die gesamte Familie sein? Dann wäre „Family Switch“ die richtige Wahl. Jennifer Garner und Ed Helms geben sich für den Zusammenhalt ihrer Familie richtig viel Mühe. Dabei werden ihre Kinder immer älter und immer unabhängiger. Eine Begegnung mit einer Wahrsagerin allerdings mischt die Situation so richtig durch. So sind am Morgen nach dem Treffen die Rollen in der Familie völlig vertauscht, dabei stehen wichtige Termine an. „Können die Walkers mit vereinten Kräften eine Beförderung, ein Vorstellungsgespräch am College, einen Plattenvertrag und ein Vorspielen beim Fußball trotz Körpertausch über die Bühne bringen?“, fragt Netflix.

Family Switch, seit dem 30. November auf Netflix

Ed Helms als Bill und Jennifer Garner als Jess in der Familien-Komödie Family Switch auf Netflix. Foto: Cr. Colleen Hayes/Netflix © 2023.

Anmerkung: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit - es handelt sich um eine Auswahl der Redaktion.

