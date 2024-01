Karneval NRW: Die Termine der nächsten Jahre - 2024 bis 2030

Karneval in NRW: Hier finden Sie dieTermine von 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030 - damit der Rosenmontagszug wieder unbeschwert wird.

Essen. Karneval ist in NRW ein großer Teil der Kultur. Deshalb haben wir für besonders gut organisierte Jecken die Termine von 2024 bis 2030 gesammelt.

Der Karneval 2024 ist zum Greifen nah: Bei den Jecken in NRW steigt die Vorfreude

ist zum Greifen nah: Bei den Jecken in NRW steigt die Vorfreude Für eine langfristige Planung haben wir in diesem Text die Karnevalstermine der kommenden Jahre gesammelt.

Von 2024 bis 2030: Wir haben die Karnevalstermine für die kommenden Jahre in der Übersicht gesammelt.

Traditionell beginnt die "fünfte Jahreszeit" am 11. November um 11.11 Uhr. Wer in der Karnevals-Hochburg NRW zuhause ist und gerne frühzeitig plant, findet in unserer Übersicht alle Termine bis 2030. Denn die wichtigen Tage wie Weiberfastnacht (Altweiber-Donnerstag), Rosenmontag und Aschermittwoch fallen jedes Jahr auf ein anderes Datum.

Das liegt daran, dass Karneval mit Ostern und der Fastenzeit zusammenhängt. An Aschermittwoch ist das Fest der Narren vorbei. Dann beginnt die Fastenzeit für 40 Tage bis Ostern - und das Fest der Auferstehung Christi fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum.

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Karnevalswagen des Zugleiters des Rosenmontagszuges überquert als Novum in der 200 jährigen Geschichte der Parade die Deutzer Brücke. In diesem Jahr startet der Zug zum erstmal rechtsrheinisch. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Teilnehmer des Rosenmontagszuges überqueren als Novum in der 200 jährigen Geschichte der Parade die Deutzer Brücke. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Wagenbauer Jacques Tilly zeigt beim Düsseldorfer Rosenmontagszug wieder seine berühmten Wagen. In diesem Jahr bekommt auf der Protest im Iran Unterstützung. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Die Düsseldorfer Rosenmontagswagen von Wagenbauer Jacques Tilly sind jedes Jahr ein Highlight. Hier wird Russlands Wladimir Putin beim Blutbad in der Ukraine gezeigt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Auch die Düsseldorfer freuen sich nach zwei Jahren Pause auf einen richtigen Rosenmontagszug. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Am Rosenmontag gibt es den ersten Bochumer Rathaussturm nach Corona. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Die Bochumer Jecken nehmen dem Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (Mitte) den symbolischen Schlüssel zur Macht beim Rathaussturm ab. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Beim traditionellen Prinzenfrühstück im Rathaus von Duisburg bekommt Prinz Kai-Uwe (li.) von Oberbürgermeister Sören Link den Schlüssel zur Stadt überreicht. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karnevalsumzug am Rosenmontag durch das Viertel Neumühl in Duisburg. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karnevalsumzug am Rosenmontag 2023 durch Duisburg-Neumühl. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Essener Karnevalisten feiern Rosenmontag in Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karnevalisten feiern Rosenmontag in Essen-Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagszug in Essen lockt Jecken und Feierlustige an. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Jecken beim Kölner Rosenmontagszug 2023. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der NRZ-Wagen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf 2023. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Viele Zuschauer säumen am die Strecke vom Rosenmontagszug in Dingden. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagszug zieht durch Dingden. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW 44. Karnevalszug in Bislich am Rosenmontag 2023 in Wesel-Bislich. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Erstmals seit 2020 findet in Duisburg wieder der traditionelle Rosenmontagsumzug in der Innenstadt statt. 40 Prunk-, Motto- und Marketenderwagen nehmen teil. Foto: Ilja Höpping / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Ein Mottowagen fährt an Rosenmontag durch die Düsseldorfer Altstadt. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Ein kostümierter Musikzug nimmt am Festumzug teil. In Düsseldorf findet der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Eine Touristin macht in Düsseldorf ein Selfie mit venezianisch verkleideten Karnevalisten beim Rosenmontagszug. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW "Mer fier dat Läwe!" (wir feiern das Leben) steht als Motto auf einem Wagen im Festumzug in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Erry Stoklosa (2.v.l.) und Günther „Bömmel“ Lückerath (r), beides Gründungsmitglieder der Kölner Musikgruppe Bläck Fööss, fahren im Kölner Festumzug mit. Foto: Oliver Berg / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Mottowagen "Verkörperte Zitate", dem Motto der Session von 1911, mit einer Darstellung des russischen Präsidenten Putin der den Teufel küsst, fährt im Kölner Festumzug mit. Foto: Oliver Berg / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Mottowagen "Nix bliev wie et es", dem Motto der Session von 1997, mit einer Darstellung eines Mullahs und der Iranerin Mahsa Amini die ein Schild mit der Aufschrift "Frauen, Leben,Freiheit" hält, fährt im Kölner Festumzug mit. Foto: Oliver Berg / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Mottowagen "Strauß bunter Ideen", dem Motto der Session 1865, mit einer Darstellung eines afghanischen Taliban fährt im Festumzug mit. In Köln findet der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt. Foto: Oliver Berg / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Ein Mottowagen befasst sich mit dem Thema der kulturellen Aneignung, auch im Karneval. In Düsseldorf findet der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karnevalisten und Jecken feiern Straßenkarneval in Essen-Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagszug fährt durch Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Die Karnevalisten feiern in Neukirchen-Vluyn Mitte beim Rosenmontagszug. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn 2023. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Karneval 2023: Erstmals seit 2020 findet in Duisburg wieder der traditionelle Rosenmontagsumzug in der Innenstadt statt. Foto: Ilja Höpping / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW 40 Prunk-, Motto- und Marketenderwagen nehmen am Duisburger Rosenmontagszug teil. Für die musikalische Begleitung sorgen mehr als 20 Musikzüge. Foto: Ilja Höpping / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Rosenmontagszug 2023 in Duisburg. Foto: Ilja Höpping / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Viele Zuschauer säumen am die Strecke vom Bollerwagenzug durch Ginderich. Rosenmontag finden die meisten Umzüge im Straßenkarneval statt. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Rosenmontagszug in Wesel-Ginderich. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Rosenmontagszug in Wesel-Ginderich 2023. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Pöstertreck durch Oberhausen Alstaden am Rosenmontag, den 20. Februar 2023. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Pöstertreck durch Oberhausen Alstaden am Rosenmontag, den 20. Februar 2023. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Knapp 10.000 Tausend Menschen sind beim Rosenmontagszug in Hattingen-Holthausen dabei. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagzug in Mülheim an der Ruhr. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Karneval 2023: Die Fotos der Rosenmontagszüge in NRW Der Rosenmontagzug in Mülheim an der Ruhr. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

In unserer Übersicht der Karnevals-Termine bis 2030 listen wir jeweils die Daten für Weiberfastnacht, Rosenmontag und Aschermittwoch auf.

Karneval in NRW: Die Termine 2024

Weiberfastnacht: 8. Februar

Rosenmontag: 12. Februar

Aschermittwoch: 14. Februar

Karneval in NRW: Die Termine 2025

Weiberfastnacht: 27. Februar

Rosenmontag: 3. März

Aschermittwoch: 5. März

Karneval in NRW: Die Termine 2026

Weiberfastnacht: 12. Februar

Rosenmontag: 16. Februar

Aschermittwoch: 18. Februar

Für Jecken und Narren in NRW gehört der Rosenmontagszug jedes Jahr zu den Höhepunkten der Karnevalssession. Foto: Unbekannt / Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Karneval in NRW: Die Termine 2027

Weiberfastnacht: 4. Februar

Rosenmontag: 8. Februar

Aschermittwoch: 10. Februar

Karneval in NRW: Die Termine 2028

Weiberfastnacht: 24. Februar

Rosenmontag: 28. Februar

Aschermittwoch: 1. März

Karneval in NRW: Die Termine 2029

Weiberfastnacht: 8. Februar

Rosenmontag: 12. Februar

Aschermittwoch: 14. Februar

Karneval in NRW: Die Termine 2030

Weiberfastnacht: 28. Februar

Rosenmontag: 4. März

Aschermittwoch: 6. März

