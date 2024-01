Rock am Ring 2024 - Line-Up und Infos zum Rock-Festival

Nürburg. Rock am Ring 2024: Line-up, Tickets, Preise und Datum. Alles, was Rock-Fans rund um das Festival am Nürburgring wissen müssen, im Überblick.

Bei vielen steigt die Vorfreude auf Rock am Ring: Auch 2024 findet das beliebte Festival wieder am Nürburgring statt. Doch welche Bands sind dabei? Und was kosten die Tickets? Wir haben die wichtigsten Informationen zu Rock am Ring 2024 zusammengefasst.

Wann findet Rock am Ring 2024 statt?

Von Freitag, dem 7. Juni, bis Sonntag, dem 9. Juni, dürfen sich Fans auf das Festival in Nürburg freuen. Zur selben Zeit findet das Schwester-Festival Rock im Park in Nürnberg statt.

Line-up für Rock am Ring 2024 – Wer spielt an welchem Tag?

Rock am Ring 2024: Auch die Mülheimer und Oberhausener Ska-Punk-Band Sondaschule tritt am Freitag auf. Foto: Unbekannt / floehlich / Kingstar Music

Freitag, 7. Juni 2024:

Die Ärzte

Avenged Sevenfold

Queens of the Stone Age

Beartooth

Dropkick Murphys

Kreator

†††

Asinhell

Betontod

Cemetery Sun

Enter Shikari

Fit For A King

Guano Apes

James And The Cold Gun

Mudvayne

Neck deep

Pennywise

Querbeat

Royal Blood

Scene Queen

Skindred

Sondaschule

Wargasm

Rock am Ring: Die kanadische Band Billy Talent wird am Samstag erwartet. Foto: Unbekannt / Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Samstag, 8. Juni 2024:

Green Day

Broilers

Billy Talent

Babymetal

Bad Omens

Electric Callboy

311

Against The Current

Antilopen Gang

Dogstar

Donots

Jazmin Bean

Kvelertak

L.s Dunes

Pendulum

Pinkshift

Royal Republic

Schimmerling

Team Scheisse

The Interrupters

The Last Internationale

The Scratch

Trettmann

Underoath

Rock am Ring: Die Rap-Rock-Band Kraftclub soll am Sonntag spielen. Foto: Unbekannt / Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Sonntag, 9. Juni 2024:

Måneskin

Parkway Drive

Kraftklub

Corey Taylor

Machine Head

Atreyu

Biohazard

Blackout Problems

Body Count Ft. Ice-t

Counterparts

Fear Factory

Hanabie

Hatebreed

Heriot

Landmvrks

Leoniden

Madsen

Malevolence

Of Mice & Men

Polyphia

Thy Art Is Murder

Wanda

While She Sleeps

Rock am Ring 2024 - Full Line-Up Announcement Trailer

Wo ist Rock am Ring 2024? Welche Adresse hat das Festival?

Das Festival findet am Nürburgring, der bekannten Motorsport-Rennstrecke, statt. Sie liegt im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler, der an Nordrhein-Westfalen grenzt. Die Adresse des Nürburgrings lautet Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg.

Wann kann man Tickets für Rock am Ring 2024 kaufen?

Die Tickets für Rock am Ring 2024 sind online erhältlich. Zusätzlich müssen - wenn benötigt - auch die Camping-Tickets erworben werden. Auch diese sind im Vorverkauf.

Was kosten die Tickets für Rock am Ring?

Das Wochenendticket ohne Park- und Campingberechtigung kostet 199 Euro. Dieses Ticket gewährt Zugang zum Infield an allen Veranstaltungstagen.

Aufbau des Rock am Ring-Festivals: Wer auf dem Gelände zelten will, braucht zusätzlich zum Wochenendticket den Pass für General Camping & Parking. Foto: Unbekannt

Mit General Camping & Parking für 69 Euro sind die Camping- und Parkflächen von Mittwoch, dem 5. Juni, 12 Uhr bis Montag, 10. Juni, 12 Uhr für Ticketinhaber geöffnet. Beim Rock' n 'Roll Camping sind für 129 Euro in Abständen von circa 50 Metern Stromanschlüsse auf den Campingflächen zur gemeinschaftlichen Nutzung inklusive.

Wer mit einem Wohnmobil, Wohnwagen, Dachzelt, Anhänger oder ähnlichem Gespann anreist, der benötigt einen Caravan Pass für 99 Euro. Den Zutritt zu der Caravan-Campingfläche ermöglicht ein Caravan Camping Ticket, für 119 Euro pro Person.

Der Car & Tent Pass für 99 Euro ermöglicht das Parken und Zelten auf einer Campingfläche. Dieser Pass gilt für ein Auto, zusätzlich benötigt jede Person ein General Camping Ticket.

Um während des Festivals die Tagesparkplätze (12 bis 5 Uhr am Folgetag) zu nutzen, brauchen Besucherinnen und Besucher einen Weekend Car Pass, der 69 Euro kostet.

Alle weiteren Infos zu den Tickets gibt's hier.

Kulturpass: Zum 18. Geburtstag kostenlos zu Rock am Ring 2024

Wer 2023 seine Volljährigkeit feiert, der bekommt von der Bundesregierung einen Kulturpass geschenkt. Der Kulturpass enthält 200 Euro Guthaben, das für Kulturangebote gültig ist – darunter auch Rock am Ring 2024.

Wie viele Besucher hatte Rock am Ring im Jahr 2023?

An drei Tagen im Juni 2023 stürmten 70.000 Rockfans das Festvalgelände. Das klingt nach viel, doch im Jahr zuvor waren es noch 90.000.

Wo läuft der Rock am Ring-Livestream?

Ob 2024 wieder eine Kooperation zwischen RTL+ und Rock am Ring läuft, ist noch nicht bekannt. Zuletzt war kein kostenpflichtiges Abo nötig, um das Festivalgeschehen zu verfolgen.

Anfahrt zum Nürburgring

Aus der Fahrtrichtung Köln empfiehlt sich mit dem Auto die A1 bis zum Autobahnende durchzufahren. Die Adresse für das Navigationssystem lautet Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg.

Lesen Sie auch:

