Essen. NRW wird von Glatteis und einer Kältewelle geplagt. Aber wann fällt die Schule aus? Wer kann darüber entscheiden? Wir haben die Infos gesammelt.

Vor „markanter Glätte“ hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagabend gewarnt. Auf mehreren Autobahnen in NRW kam es zu Unfällen, die Rheinbrücke bei Wesel wurde gesperrt. „Nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten“ sollten möglichst vermieden werden, lautete die Empfehlung der Meteorologen. Schülerinnen und Schüler dürften insgeheim hoffen, dass die Glätte auch am Freitag noch anhält. Wer entscheidet, ob die Kinder zu Hause bleiben?

In Nordrhein-Westfalen gilt wie in den anderen Bundesländern für alle Kinder im schulfähigen Alter (in NRW ab sechs Jahren) grundsätzlich erst einmal die Schulpflicht“, teilt die Bezirksregierung Arnsberg mit. Sollte es aber zu „extremer Witterung“ kommen, so formuliert es das Schulministerium NRW, dann gelten Ausnahmeregelungen der Schulpflicht. Neben starkem Schneefall und Glatteis gelten nach Angaben des Ministeriums „(extrem) heftiger Starkregen, schwere Sturmböen bis hin zu extremen Orkanböen und schwere bis extreme Gewitter zu Unwetterereignissen“. In Absprache mit dem Deutschen Wetterdienst erhalte die Bezirksregierung und das Schulministerium eine Information, ob eben so ein Unwetter vorliege.

Wer entscheidet, ob die Schule in NRW ausfällt? Das sind die Möglichkeiten:

Betrifft das Unwetter das gesamte Bundesland NRW, dann kann das Schulministerium einen landesweiten Schulausfall in Präsenz festlegen.

NRW, dann kann das Schulministerium einen landesweiten Schulausfall in Präsenz festlegen. Betrifft das Unwetter nur Teile NRWs , dann treffen die einzelnen Bezirksregierungen in Rücksprache mit dem Ministerium die Entscheidung, ob der Präsenzunterricht ausfällt.

, dann treffen die einzelnen Bezirksregierungen in Rücksprache mit dem Ministerium die Entscheidung, ob der Präsenzunterricht ausfällt. Auch eine Schulleitung kann in Absprache mit dem Schulträger entscheiden, den Präsenzunterricht abzusagen.

Ist der Schulweg für einzelne Schülerinnen und Schüler nach einem Unwetter nicht zumutbar, „können die Eltern morgens entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken“, schreibt das NRW-Schulministerium. In solchen Fällen ist die Schule umgehend zu informieren. Schülerinnen und Schüler über 18 Jahren entscheiden in diesem Fall eigenständig.

In jedem Fall soll eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler gewährleistet sein, die trotzdem in die Schule kommen. Lehrkräfte sind in der Regel dann nicht vom Dienst befreit. „Schülerinnen und Schüler dürfen nicht im aufkommenden Sturm nach Hause geschickt werden“, schreibt die Bezirksregierung Arnsberg.

