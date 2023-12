Top Ten 2023: Diese Geschichten haben Sie am meisten gelesen

Essen Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen: Wir haben die besten Geschichten für Sie gesammelt. Das haben Sie 2023 am meisten gelesen.

Langsam aber sicher neigt sich das Jahr 2023 dem Ende entgegen. Zum Jahreswechsel haben wir für Sie unsere Top Ten gesammelt. Welche Geschichten haben Sie bei uns im Jahr 2023 am meisten gelesen? Wir haben die Storys für Sie im Überblick gesammelt.

Michelle und die Cranger Kirmes

Die Cranger Kirmes und Schlagerstar Michelle: Das wird wohl keine große Liebesbeziehung mehr. Als Stargast zur Eröffnung angekündigt, lief ihr Auftritt im Bayernzelt nicht so richtig rund. „Als die ersten schrillen Töne erklingen, halten sich tatsächlich gar nicht so wenige Menschen die Ohren zu“, beschreibt Arne Poll die ersten Eindrücke ihres Auftritts. „So schief hat wohl noch kaum jemand zum Auftakt der Cranger Kirmes im Festzelt gesungen.“ Und danach? Keine Zugabe, ein Autogramm und gerne schnell weg. Lesen Sie hier: Michelle & Eric: Wie der Auftritt auf Crange floppte

Michelle auf der Cranger Kirmes Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Urlaub für vier Gelsenkirchenerinnen endet im Alptraum

Für die vier Gelsenkirchenerinnen war es ein Alptraum, viele Userinnen und User hat das Schicksal der Familie Ullmann bewegt. Was war passiert? Für Oma Sabine (59), ihre beiden Töchter Sarah und Viviana sowie die Enkelin (9) sollte es ein entspannter Familienurlaub auf der griechischen Insel Rhodos werden. Doch mitten in der Nacht weckte die Enkelin ihre Mama Sarah, weil Oma „so komisch atmete“. Ihr Zustand - so stellte sich in der Klinik heraus: lebensbedrohlich. Die Diagnose: Hirnblutungen. Sabine Ullmann lag im Koma. Freunde richteten eine Spendenaktion ein. Lesen Sie hier unsere erste Geschichte:Alptraum: Schicksalsschlag trifft Gelsenkirchener im Urlaub

Fast 21.500 Euro kommen bei der Spendenaktion zusammen. Eine gewaltige Summe, doch die schlechte Nachricht trifft viele mitten ins Herz: Oma Sabine hat es nicht geschafft. Lesen Sie hier unsere Geschichte: Verstorbene Rhodos-Urlauberin in Gelsenkirchen angekommen

17-Jähriger stirbt auf der Kirmes in Oberhausen

Es ist definitiv eine der traurigeren Geschichten aus dem Jahr 2023: Mit nur 17 Jahren stirbt ein junger Mann auf der Fronleichnamskirmes in Oberhausen. Der Mitarbeiter wollte die Fahr-Chips einsammeln, dann setzte sich das Karussell Break Dance auf einmal in Bewegung. Schock und Trauer saßen bei der Familie, den Schaustellern und auch den Besuchern tief. Und auch die WAZ-Userinnen und User bewegte diese traurige Geschichte sehr. Gemeinsam mit der Familie wurde entschieden: Die Fronleichnamskirmes wird fortgesetzt. Lesen Sie hier unsere Geschichte: Nach tödlichem Unfall: Kirmes in Oberhausen wird fortgesetzt

Tödlicher Unfall auf der Kirmes in Oberhausen: Die Anteilnahme nach dem Unflück war groß. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Markus Krebs bricht seinen Autritt ab

„Ich kann nicht mehr“, sagte Markus Krebs mitten im zweiten Teil seines Programms in der Duisburger Mercatorhalle. Dabei hatte er bis dahin wie gewohnt sein Flachwitze-Feuerwerk abgefeuert und das Publikum begeistert. Doch kurz nach der Pause war dann Schluss. Krankheitsbedingt beendete er den Abend - eine Entscheidung, die dem Duisburger Comedian sicherlich nicht leicht gefallen war. Und sein Publikum? Das zeigte Verständnis und versuchte, mit Applaus den angeschlagenen Flachwitze-König wieder aufzubauen. Lesen Sie hier unsere Geschichte: „Ich kann nicht mehr“: Markus Krebs muss Auftritt abbrechen

Wenige Tage später meldete sich Krebs zu Wort und sprach über seinen gesundheitlichen Zustand. Ein paar Monate später hatte Markus Krebs wesentlich bessere Neuigkeiten für seine Fans bereit: Er und seine Herzensdame Jacky heirateten im zweiten Anlauf in Duisburg. Der Standesbeamte: Kein Geringerer als Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link. Hier geht es zu unserer Berichterstattung.

Markus Krebs musste seinen Auftritt in Duisburg abbrechen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Eon verdoppelt den Strompreis in mehreren Tarifen

Zum 1. März 2023 hat Eon kräftig an der Preisschraube gedreht - diese Nachricht sorgte bei unseren Userinnen und Usern für Aufsehen. Im Januar hatte der Konzern noch auf eine Preiserhöhung verzichtet, dafür traf es die Verbraucherinnen und Verbraucher dann zwei Monate später umso deutlicher: So verdoppelte der Konzern teilweise die Preise für den Strom. „Bei verschiedenen Strom-Sonderverträgen lässt sich eine Preisanpassung zum 1. März 2023 bedauerlicherweise nicht vermeiden“, erklärte ein Eon-Sprecher damals. Hier geht es zu unserer Berichterstattung: Eon verdoppelt Strompreis in mehreren Tarifen zum 1. März

Eon drehte im März kräftig an der Preisschraube. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Angriff im Duisburger John Reed Fitnesstudio

Großeinsatz in der Duisburger Altstadt lautete eine der ersten Meldung am 18. April. Doch was dort genau passiert war, war in den ersten Augenblicken kaum abzusehen. Mittlerweile ist klar: Maan D. hat eines seiner Opfer ausgelöscht, andere versuchen sich nach dem Angriff wieder in den Alltag zurückzukämpfen, ringen noch häufig mit den verheerenden körperlichen Folgen. Die Erkenntnisse und Beweise, die die Mordkommission zum Gerichtsprozess gesammelt hatte, belegen: Der Asylbewerber, der 2015 nach Deutschland geflüchtet war, um dem Militärdienst in seinem Heimatland zu entkommen, radikalisierte sich still und allein in seiner Wohnung in der Altstadt. Sein Wohnort lag nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Lesen Sie hier unseren Newsblog zu dem Angriff im John Reed. Mittlerweile ist das Urteil gesprochen: Maan D.: Messerstecher von Duisburg kommt nie wieder frei.

Das Urteil gegen Maan D. ist gesprochen. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Doc-Caro sagt heimlich „Ja“

Klammheimlich hat Dr. Carola Holzer, auch bekannt als Doc Caro, ihren Partner Jens Richter geheiratet. Das hat Deutschlands wohl bekannteste Notärztin im November auf Social Media veröffentlicht. Dort teilte sie auch mehrere Fotos der Hochzeit. Standesamtlich heirateten die beiden in Mülheim an der Ruhr. Im Anschluss ging es auf die Malediven. Dort gab es eine weitere Zeremonie. „Der Moment war nur für uns zwei und deswegen haben wir uns entschieden, allein und weit weg zu heiraten“, erklärte die 41-Jährige dazu. Lesen Sie hier unsere Geschichte: Doc Caro im Brautkleid am Strand – Ärztin sagt heimlich „Ja“

Doc Caro hat ihren Partner Jens Richter geheiratet. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Kindesentführung in Hamburg zieht Kreise bis nach Bottrop

Eine Fahndung aus Hamburg sorgte auch in Bottrop für Schlagzeilen. Im März fahndete die Hamburger Polizei sogar mit Fotos nach einer 35-jährigen Frau aus Hamburg und einem 24-Jährigen aus Bottrop. Beide sollen die gemeinsamen Kinder aus der Obhut einer Kinderschutzeinrichtung entführt haben. Gefunden wurde die 35-Jährige dann später tatsächlich in Bottrop. Die beiden Kinder wurden dem Jugendamt übergeben. Lesen Sie hier unsere Geschichte: Nach Kindesentführung: Eltern und Kinder in Bottrop gefunden

Maine-Coon-Katzen im Herner Tierheim

Kennen Sie Maine-Coon-Katzen? Falls nicht, kein Problem. Im Herner Tierheim allerdings wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spätestens nach dieser Geschichte ganz gut Bescheid über die Katzenrasse. 43 Katzen hatte das Tierheim aus katastrophalen Verhältnissen aufgenommen. Bei der Vermittlung entwickelte sich eine wahnsinnige Nachfrage. So gingen bei dem Tierheim nicht nur Anfragen aus der Region, sondern auch aus München, Berlin, Hamburg, Österreich und der Schweiz ein. Lesen Sie hier unsere Geschichte: Herner Tierheim vermittelt Maine-Coon-Katzen: Wahnsinnige Nachfrage aus dem ganzen Land

43 Maine-Coon-Katzen hatte das Herner Tierheim aufgenommen. Foto: WAZ

Gastronom sauer: Gäste gehen, ohne zu zahlen

2023 war sicherlich kein einfaches Jahr für die Gastronomiebranche. Nach den Corona-Jahren läuft es erst langsam wieder an, es fehlt an Personal, die Inflation hat für reichlich Teuerungen gesorgt - und dann gibt es noch die Gäste, die einfach gehen, ohne die Rechnung oder ihren Deckel zu bezahlen. Der Vatertag 2023 bleibt für den Herner Gastronom Oskar Steinmeister auf jeden Fall in Erinnerung. Voll sei es gewesen in seinem Biergarten „Oskar am Kanal“. Viele Gäste hätten sich dann aber verabschiedet, ohne die Rechnung zu bezahlen. Ein Schaden in vierstelliger Höhe. Lesen Sie hier unsere Geschichte: Gastronom nach Vatertag sauer: Gäste gehen, ohne zu zahlen

Steinmeister machte seinem Ärger bei Facebook Luft. Und das zeigte Wirkung: Im Anschluss meldeten sich mehrere Gäste, um ihren noch offenen Deckel zu bezahlen. In einem Fall war es eine dreistellige Summe. Lesen Sie hier unsere Geschichte: Zechpreller in Biergarten: Facebook-Aufruf zeigt Wirkung

Oskar Steinmeister machte seinen Ärger nach Vatertag bei Facebook Luft. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit