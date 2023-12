Topgolf Topgolf in Oberhausen: Große Golf-Action auch an Silvester

Oberhausen. Topgolf in Oberhausen bietet zu jeder Jahreszeit den Spaß am Schläger - auch im Winter. Alle wichtigen Infos zur Freizeitattraktion im Überblick.

Topgolf Oberhausen: Hier wartet die Golf-Experience für Profis und Anfänger.

Ein Spezial-Angebot ermöglicht auch das Spielen an Silvester.

Wann Topgolf in Oberhausen geöffnet hat, was der Spielspaß kostet und wo Sie parken können, haben wir zusammengefasst.

So manchem gefällt das Spielen von neun oder 18 Löchern auf einem klassischen Golfplatz nicht. Dann könnte der Abschlag von einer außergewöhnlichen Driving Range, einem Golfübungsplatz, dennoch die Begeisterung für Golf wecken. Topgolf in Oberhausen ermöglicht allen Interessierten einen Einblick in den neuen, ungewöhnlichen Golfsport. 2022 eröffnete das Freizeit-Golf-Erlebnis am Centro Oberhausen. Hier finden Sie alles Wichtige zur Driving-Range in der Neuen Mitte.

Vom Abschlag direkt ins Ziel: Die Golfbälle geben mehr Punkte, je näher sie bei den bunten Fahnen landen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto services

Einstieg in den Golf: ohne Vorkenntnisse bei Topgolf Oberhausen

Anders als beim normalen Golf brauchen Besucherinnen und Besucher keine Platzreifen oder Scheine, um hier den Ball in die weite Entfernung zu schmettern. Jeder kann ohne Vorerfahrungen mitspielen. In einer der 102 beheizten und wettergeschützten Parzellen, auch Bays genannt, kann zu jeder Jahreszeit gespielt werden. Hier stehen auch Golfschläger für alle Spielerinnen und Spieler bereit.

Vom Abschlagplatz aus fliegen die Bälle auf die 200 Meter lange Bahn. Auf dieser sind kleinere und größerer Zielbereiche, die mit den Golfbällen getroffen werden können, um Punkte zu sammeln. Mikrochips und Kameras verfolgen und registrieren den Ball und ermitteln somit Position und Weite der Schläge. Die 52 Meter hohen Netze um die Bahn halten die Bälle auf dem Gelände. Für Vögel stellen sie keine Gefahr da, sagt der Betreiber.

Bei Topgolf gibt es verschiedene Mini-Spiele mit Fokus auf Genauigkeit oder Weite. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto services

Angry Birds und andere Spiele bei Topgolf in Oberhausen

Bei Topgolf haben Gäste die Wahl zwischen verschiedenen Minispielen. Mit dabei ist auch der bekannte Smartphone-Klassiker Angry Birds. Diese Spiele gibt es:

Angry Birds: Das reale Schlagverhalten wird auf einem Bildschirm in Echtzeit nachgestellt. Ziel ist es, auf dem Bildschirm alle virtuellen Gegner mit nur drei Schlägen zu treffen. Die höchste Punktzahl gewinnt.

Das reale Schlagverhalten wird auf einem Bildschirm in Echtzeit nachgestellt. Ziel ist es, auf dem Bildschirm alle virtuellen Gegner mit nur drei Schlägen zu treffen. Die höchste Punktzahl gewinnt. Topgolf: Im „Signature Game“ des Veranstalters zählen Distanz und Genauigkeit.

Im „Signature Game“ des Veranstalters zählen Distanz und Genauigkeit. Jewel Jam: Ziel ist es, die richtigen Juwelen in einer virtuellen Umgebung mit dem Ball treffen.

Ziel ist es, die richtigen Juwelen in einer virtuellen Umgebung mit dem Ball treffen. Toppressure: Hier gilt es, jedes von neun Zielen genau einmal zu treffen.

Hier gilt es, jedes von neun Zielen genau einmal zu treffen. Topscore: Genaue und weite Schläge führen hier zum Sieg.

Genaue und weite Schläge führen hier zum Sieg. Topshot: Genauigkeit steht hier im Zentrum: Jeweils fünf Schläge müssen vier Ziele treffen.

Genauigkeit steht hier im Zentrum: Jeweils fünf Schläge müssen vier Ziele treffen. Topscramble: Teamspiel, in dem Profis und Anfänger zusammen punkten.

Teamspiel, in dem Profis und Anfänger zusammen punkten. Quick 9: Ziele werden mit drei Schlägen möglichst nah angespielt. Der letzte Schlag punktet doppelt.

Ziele werden mit drei Schlägen möglichst nah angespielt. Der letzte Schlag punktet doppelt. Topchip: Schläge in vorgegebene Ziele führen hier zu Punkten.

Schläge in vorgegebene Ziele führen hier zu Punkten. Topcontender: Doppelte Punkte für das vierfaches Treffen von Zielen.

Doppelte Punkte für das vierfaches Treffen von Zielen. Topdrive: Hier geht es um Weite. Nur die Ziele am Ende der Bahn bringen Punkte.

Hier geht es um Weite. Nur die Ziele am Ende der Bahn bringen Punkte. Virtual Courses: Virtuelles Spielen auf bekannten 18-Loch-Plätzen der Golf-Welt.

Preise und Öffnungszeiten bei Topgolf Oberhausen

Preise:

Jeden Tag bis 12 Uhr: 30 Euro pro Stunde/pro Bay

Montag bis Freitag (12 bis 17 Uhr): 35 Euro pro Stunde/pro Bay

Montag bis Donnerstag und Sonntag (ab 17 Uhr): 45 Euro pro Stunde/pro Bay

Samstag, Sonntag und an Feiertagen (12 bis 17 Uhr): 50 Euro pro Stunde/pro Bay

Freitag, Samstag und vor Feiertagen (ab 17 Uhr): 60 Euro pro Stunde/pro Bay

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag und Sonntag: 10 bis 24 Uhr

Freitag und Samstag: 10 bis 2 Uhr

Topgolf Oberhausen: Essen und Getränke können Gäste direkt zur eigenen Bay bestellen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto services

Gastronomie bei Topgolf Oberhausen: Essen an der Bay und in der Sportsbar

Für Essen und Trinken ist bei Topgolf in Oberhausen auch gesorgt. Speisen können direkt an die Bay bestellt werden. Darüber hinaus hat Topgolf direkt neben dem Eingang eine Sportsbar mit großen Flachbildschirmen über der Theke. Hier können Besucherinnen und Besucher verschiedene Sportarten verfolgen. Zu den Speisen, deren Bestellung übrigens via QR-Code ablaufen kann, gehören Burger, Chicken Wings, Nachos, Pommes und Salate.

Silvester-Angebot beim Topgolf Oberhausen

Am 31. Dezember bietet der Betreiber ein besonderes Angebot für alle, die ihr Silvester dort verbringen möchten. Für 119 Euro pro Person, kann eine Bay für vier bis sechs Personen gebucht und von 21 bis 3 Uhr ganze sechs Stunden gespielt werden. Außerdem sind ein Freigetränk und ein Buffet ab 22 Uhr enthalten.

Anreise zum Oberhausener Topgolf

Topgolf liegt in direkter Nähe zum Centro Oberhausen. Dort befindet sich auch die Bushaltestelle Neue Mitte. Von dort geht es einen kurzen Weg zu Fuß bis zur Anlage.

Mit dem Auto geht es über die A42 in Richtung Duisburg über die Ausfahrt Oberhausen-Zentrum und in Richtung Dortmund über die Ausfahrt Oberhausen Neue Mitte zu Topgolf. Laut Betreiber stehen vor Ort 500 kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Die offizielle Adresse lautet Brammenring 30, 46047 Oberhausen.

Parken bei Topgolf in Oberhausen

Wer mit dem Auto kommt, muss sich keine Sorgen um einen Parkplatz machen. Direkt vor der Tür und neben dem Eingang sind viele Parkplätze verfügbar. Sollten alle Stricke reißen, hat das Centro Oberhausen in direkter Nähe tausende Stellplätze im Angebot.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit