Weihnachtsmarkt Bochum 2023: Öffnungszeiten, Parken, Neues

Die meisten Buden stehen bereits, auf dem Dach der Sparkasse wartet schon der Rentierschlitten auf den fliegenden Weihnachtsmann, der Countdown läuft: Bald startet der Weihnachtsmarkt in der Bochumer Innenstadt. Hier haben wir alle wichtigen Infos für die Besucher gesammelt.

Wann startet der Bochumer Weihnachtsmarkt 2023?

Der Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag, 23. November, eröffnet.

Wie lange geht der Bochumer Weihnachtsmarkt 2023?

Der Weihnachtsmarkt läuft bis Samstag, 23. Dezember. Einen erneuter Vorstoß der FDP, den Budenzauber zu verlängern, lehnt die Bochum Marketing GmbH als Veranstalter ab. Welche Gründe das hat, lesen Sie hier.

Der Aufbau ist in vollem Gange: Der Bochumer Weihnachtsmarkt 2023 startet am Donnerstag, 23. November 2023. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Wie sind die Öffnungszeiten?

Die Stände sind von 11 bis 22 Uhr geöffnet (Kernzeit 12 bis 21 Uhr). Am Totensonntag, 26. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Was kostet ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt?

Nach wie vor ist ein Bummel über den Bochumer Weihnachtsmarkt kostenlos.

Mindestens zweimal täglich ist Falko Traber auch 2023 als Fliegender Weihnachtsmann hoch über dem Dr.-Ruer-Platz unterwegs. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Gibt es wieder den Fliegenden Weihnachtsmann?

Seit 2009 schwebt der Artist Falko Traber als Fliegender Weihnachtsmann in seinem Schlitten an einem Stahlseil in 33 Metern Höhe über den Dr.-Ruer-Platz. So auch in diesem Jahr. Flugzeiten sind täglich um 17 und 19 Uhr. Unterwegs erzählt der Rotrock eine Weihnachtsgeschichte. Freitags, samstags und sonntags wird er zusätzlich an einem Seil zur Erde heruntergleiten. Für diese Hochseilshow wird wieder ein Stahlseil zwischen der Sparkasse Bochum und dem Kortum-Karree gespannt. Hier gibt es weitere Informationen.

Welche Folgen hat die Baustelle auf dem Husemann-Platz für den Weihnachtsmarkt?

Auf dem Husemannplatz, wo es noch beim vergangenen Weihnachtsmarkt zahlreiche Stände gab, wird gebaut. Die Händler müssen 2023 deshalb ausweichen. „Wir haben einen geeigneten Ersatzstandort gefunden. Statt des Husemannplatzes wird der Rathausvorplatz ein Teil des Bochumer Weihnachtsmarktes werden“, teilt Felix Kannengiesser, Sprecher von Bochum Marketing, mit. Ob es dadurch weniger Stände geben könnte, lesen Sie hier.

Wie komme ich mit dem Auto zum Bochumer Weihnachtsmarkt?

In der Innenstadt stehen zentral und in den Randbezirken zehn Parkhäuser zur Verfügung. Eine Stunde Parken kostet hier 1,60 Euro. Der Höchstbetrag (Tagessatz für 24 Stunden) beträgt 14,40 Euro. Das Parkhaus P3 hat während des Weihnachtsmarktes von Montag bis Freitag jeweils eine Stunde länger geöffnet. Erst ab Mitternacht bleiben die Schranken unten. Ab dem 3. Dezember können sowohl das P3, als auch das P5 sonntags von 10 bis 24 Uhr für einen Besuch der Innenstadt genutzt werden. Über das Angebot und die aktuell freien Plätze informiert die Bochumer Wirtschaftsentwicklung online auf parken-in-bochum.de.

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bochumer Weihnachtsmarkt?

Einen auto- und damit stressfreien Besuch des Weihnachtsmarktes ermöglicht die Bogestra. Wichtig: Die Busse der Linien 336 und 339 werden ab Donnerstag, 23. November, bis zum 23. Dezember in beiden Richtungen umgeleitet. Die Haltestellen Bongardstraße, Bochum Rathaus und Brückstraße werden nicht angefahren. Die Haltestelle Bochum Hbf/Boulevard wird bei der Linie 336 in beiden Richtungen in den Busbahnhof (ZOB) am Bochumer Hauptbahnhof verlegt. Bei der Linie 339 wird die Haltestelle Bochum Hbf/Boulevard in Richtung Ruhr Park in den ZOB zum Haltepunkt der Linie 336 verlegt. In Richtung Ruhr-Universität befindet sich der Ersatzhalt auf der Wittener Straße unter der DB-Brücke. Nachtschwärmer können zusätzlich die Nachtexpresslinien an den Wochenenden nutzen. Auf bogestra.de können die günstigsten Verbindungen in die City abgerufen werden.

Was ist neu beim Bochumer Weihnachtsmarkt 2023?

Erstmals hat Bochum Marketing als Veranstalter eine eigene Informations- und Verkaufshütte, um für die Besucherinnen und Besucher noch präsenter zu sein. Dort werden Mitarbeitende für Fragen bereitstehen, Fundsachen annehmen, lagern und auf Nachfrage wieder herausgeben, die Wunschzettelaktion durchführen oder Bochum-Souvenirs verkaufen.

Wo erhalte ich mehr Informationen?

Die Bochum Marketing GmbH informiert im Internet auf bochumer-weihnacht.de ausführlich über den Bochumer Weihnachtsmarkt.

Was passiert mit dem Wochenmarkt auf dem Dr.-Ruer-Platz?

Der Wochenmarkt zieht zwischen dem 10. November und 29. Dezember um: Die Händlerinnen und Händler verkaufen ihre Waren in dieser Zeit am Rathausvorplatz, angrenzend an die Weihnachtsmarktfläche. Die Tage und Zeiten bleiben davon unberührt. Das Marktgeschehen findet weiterhin dienstags und freitags von 7 bis 13 Uhr statt.

