Wellness in NRW: In diesen Resorts können sich Stressgeplagte Zeit zum Ausspannen nehmen.

Freizeittipps Wellnesshotels in NRW: Tipps für erholsame Resorts

Essen. Wellnesshotels in NRW: Sich in der Sauna aufwärmen, Massagen genießen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Diese Resorts verwöhnen!

sein. Workaholics, verliebte Pärchen, Freundeskreise und Familien finden hier Ideen und Inspiration für den nächsten Wellnessurlaub.

Hier finden alle mit Sehnsucht nach Erholung Hotels mit Saunen, Pools und Massageanwendungen, in denen sich ein Wellness-Wochenende anbietet. In jeder dieser Unterkünfte finden Sie Spa-Angebote und andere Besonderheiten für Ihren Wellnessurlaub.

Mit einem Klick auf die untenstehenden Links gelangen Sie zur entsprechenden Region. Diese Liste ist eine Auswahl der Redaktion und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Wellness in NRW: Hotels im Bergischen Land

Althoff Grandhotel



Das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg bietet in seinem "4 elements Spa" Wellness auf 1000 Quadratmetern: Pool, Saunabereich, Fitnessstudio und klassische Wellnessanwendungen.

Adresse : Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach

: Kadettenstraße, 51429 Bergisch Gladbach Weitere Infos: www.althoffcollection.com

Wellnesshotel in der Eifel zum Ausspannen

Parkhotel Quellenhof



Das Spa des Parkhotel Quellenhof in Aachen ist im asiatischen Stil gestaltet und bietet einen großen Innenpool, verschiedene Saunen, ein Dampfbad und mehrere Ruhebereiche. Fitnessräume dienen zum Auspowern und für die Schönheitspflege steht sogar ein Friseursalon bereit.

Adresse : Monheimsallee 52, 52062 Aachen

: Monheimsallee 52, 52062 Aachen Weitere Infos: www.parkhotel-quellenhof.de

Wellnessresorts in NRW: Köln und Bonn

Mauritius Hotel und Therme



Das Kölner Hotel Mauritius bietet seinen Gästen eine Therme mit einem Dampfbad, sieben Saunen, einem Spa, zwei Whirlpools, einer Sonnenterrasse und einem Außenpool mit Salz aus dem Toten Meer.

Adresse : Mauritiuskirchplatz 3 bis11, 50676 Köln

: Mauritiuskirchplatz 3 bis11, 50676 Köln Weitere Infos: mauritius-ht.de

Savoy Hotel

Im Kölner Savoy Hotel stehen Sauna, Dampfbad, Polareisbecken und Infrarot-Kabinen bereit. Der Wellnessbereich öffnet nicht nur für Hotelgäste. Besonders interessant für Sportbegeisterte: Das Fitnessstudio ist 24 Stunden am Tag geöffnet.

Adresse : Turiner Straße 9, 50668 Köln

: Turiner Straße 9, 50668 Köln Weitere Infos: www.savoy.de

Kameha Grand

Das Kameha Grand bietet in seinem Wellnessbereich einen beheizten Infinity-Außenpool, zwei Saunen und ein Dampfbad. Die Dachterrasse ermöglicht einen Panoramablick über den Rhein und das Siebengebirge.

Adresse : Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn Weitere Infos: www.kamehabonn.de

Wellnesshotels im Münsterland

Landhotel Voshövel



Wo sich das Ruhrgebiet, das Münsterland und der Niederrhein treffen, liegt das Landhotel Voshövel. Es bietet seinen Gästen einen Saunagarten, Pools, Dampfbäder und einen textilfreien Naturpool. Für Unterhaltung sorgen ein Spakino und eine Bibliothek. Mithilfe der gläsernen Backstube können Interessierte die Profis bei ihrem Handwerk beobachten.

Der Wellnessbereich des Landhotels Voshövel lädt zum Verweilen ein. Wer im Münsterland Entspannung sucht, für den könnte dieses Resort interessant sein. Foto: Landhotel Voshövel

Adresse : Am Voshövel 1, 46514 Schermbeck

: Am Voshövel 1, 46514 Schermbeck Weitere Infos: www.landhotel.de

Entspannung am Niederrhein: Wellnesshotels

Waldhotel Tannenhäuschen



Im Waldhotel Tannenhäuschen erwarten die Gäste acht Saunen, zwei Indoor-Pools, ein Outdoor-Pool sowie zahlreiche Räume für Wellnessbehandlungen. Sogar eine Naturheilpraxis bietet das Waldhotel, das bereits seit 1902 besteht.

Im Weseler Waldhotel Tannenhäuschen bietet die Außenanlage Möglichkeiten auszuspannen: Wer will, kann sogar Schäfchen zählen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Adresse : Tannenhäuschen 7, 46487 Wesel

: Tannenhäuschen 7, 46487 Wesel Weitere Infos: www.tannenhaeuschen.de

Landhotel Lebensart

Das Landhotel Lebensart bietet neben Massagen und Schönheitsbehandlungen eine Altholzsauna und Ruheräume. Wer gerne Rad fährt, hat die Möglichkeit, das Umland auf verschiedenen Strecken zu erkunden.

Adresse : Marienbaumer Straße 152, 47665 Sonsbeck

: Marienbaumer Straße 152, 47665 Sonsbeck Weitere Infos: www.landhotel-lebensart.de

Wellings Parkhotel

Das Wellings Parkhotel bietet Kräutersud in der Biosauna und trockenes Schwitzen in der finnischen Sauna bei Höchsttemperaturen. Zudem stehen Fitnessgeräte und ein Schwimmbad zur Verfügung.

Das Wellings Parkhotel in Kamp-Lintfort ist eine der Anlaufstellen am Niederrhein für alle, die sich in NRW fernab des Alltags erholen möchten. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Adresse : Neuendickstraße 96, 47475 Kamp-Lintfort

: Neuendickstraße 96, 47475 Kamp-Lintfort Weitere Infos: www.wellings-parkhotel.de

Wellnessurlaub im Rheinland: Erholsame Resorts

Hotel Land Gut Höhne



Das Hotel Land Gut Höhne bietet seinen Gästen Kräuter- und finnische Saunen, Dampfbäder, Ruhe- und Sinnesräume, Fitnessgeräte und ein Spacecurl. Besucherinnen und Besucher können Achtsamkeitsangebote wahrnehmen oder Freiluftsport betreiben.

Das Spacecurl ist ein Trainings- und Therapiegerät, in dem der Nutzer sich durch eigene Gewichtsverlagerung in allen Ebenen des Raums bewegt. (Symbolbild) Foto: Jürgen Theobald

Adresse : Düsseldorfer Straße 253, 40822 Mettmann

: Düsseldorfer Straße 253, 40822 Mettmann Weitere Infos: www.guthoehne.de

Hyatt Regency Düsseldorf

Das Hyatt Regency Düsseldorf im Medienhafen ermöglicht einen Ausblick auf den Rhein während des Aufenthalts im Fitnessstudio oder Spa. Im Wellnessbereich sind ein großer Whirlpool sowie eine Nass- und Trockensauna geboten.

Das Hyatt Regency in Düsseldorf liegt an der Spitze des MedienHafens. So bietet es beim Sport einen schönen Ausblick auf den Rhein. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Adresse : Speditionsstraße 19, 40221 Düsseldorf

: Speditionsstraße 19, 40221 Düsseldorf Weitere Infos: www.hyatt.com

Wellnessangebot im Ruhrgebiet: Wohltuende Resorts

L’Arrivée Hotel & Spa



Der Spabereich des l’Arrivée bietet einen Pool mit Gegenstromanlage, Ruheräume, einen Jacuzzi, ein Dampfbad, einen Außenbereich, eine Salzkristall- und eine Panoramasauna. Zudem steht ein Hamam, eine orientalische Badeanstalt, zur Verfügung. Wer Ausdauertraining mag, kann sich im Cardio-Areal des Hotels austoben.

Adresse : Wittbräucker Straße 565, 44267 Dortmund-Höchsten

: Wittbräucker Straße 565, 44267 Dortmund-Höchsten Weitere Infos: www.larrivee.de

Jammertal Resort

Im Jammertal Resort gibt es unter anderem Salz-, Lehm-, Lavendel-, Infrarot- und Birkensaunen, Natur-, Außen- und Innenbecken, einen Whirlpool, ein Biosolarium und FKK-Bereiche. Um fit zu bleiben, können Gäste das Sporthaus oder den Volleyballplatz aufsuchen.

Neben Wellness bietet das Jammertal Resort einen Golfplatz, um den Kopf frei zu machen. Foto: Hans Blossey / blossey.eu / FUNKE Foto Services

Adresse : Redder Straße 421, 45711 Datteln-Ahsen

: Redder Straße 421, 45711 Datteln-Ahsen Weitere Infos: www.jammertal.de

Ringhotel am Stadtpark

Im Wellnessbereich des Ringhotels am Stadtpark erwartet die Gäste ein Schwimmbad mit Schwallbrause und Jet-Stream-Anlage, ein Dampfbad, eine Finnische Sauna sowie eine Bio-, Soft- und Salzsauna. Unter der Woche öffnet ein Spa-Bereich nur für Frauen. Wer noch etwas Action in seiner Auszeit von Alltag haben will, der kann sich im Fitnessraum austoben, kegeln, Minigolf spielen, Fahrrad- oder Kanutouren starten.

Adresse : Kurt-Schumacher-Straße 43, 44532 Lünen

: Kurt-Schumacher-Straße 43, 44532 Lünen Weitere Infos: riepe.com

Erholsame Resorts im Sieger- und Sauerland

Romantik Hotel Neuhaus



Der Außenbereich des Romantik Hotel Neuhaus bietet Liegeflächen zum Sonnenbaden, eine Außendusche, ein Kneipp-Becken und einen neu gestalteten Garten. Eine Besonderheit ist der Outdoor-Pool, der beheizt und witterungsgeschützt ist sowie organisch gereinigt wird. Das Umland eignet sich für Wanderungen und Radtouren.

Adresse : Lösseler Straße 149, 58644 Iserlohn

: Lösseler Straße 149, 58644 Iserlohn Weitere Infos: www.hotel-neuhaus.de

Romantik- & Wellnesshotel Deimann

Das Romantik- & Wellnesshotel Deimann ist das einzige 5-Sterne-Wellnesshotel des Sauerlands. Geboten sind Salzwasserbecken, Yoga-Kurse, ein Golfplatz und ein "Vitalconcierge" für persönliche Unternehmungstipps.

Der See mit Stegen und Sonnenliegen am Romantik- und Wellnesshotel Deimann lädt zum Sonnenbaden ein. Foto: Hans Blossey / blossey.eu / FUNKE Foto Services

Adresse : Alte Handelsstraße 5, 57392 Schmallenberg

: Alte Handelsstraße 5, 57392 Schmallenberg Weitere Infos: www.deimann.de

Landhotel Voss

Im Landhotel Voss stehen den Gästen ein Schwimmbad mit diversen Massagedüsen und einer Gegenstromanlage sowie ein Kneipp-Fußbecken zur Verfügung. Zum Aufwärmen bieten sich die Saunalandschaft, inklusive Infrarot-Sauna, und Ruheräume mit Wärmebänken an. Ein hauseigener Bergquellbrunnen spendet Trinkwasser.

Adresse : Winterberger Straße 36, 57368 Saalhausen

: Winterberger Straße 36, 57368 Saalhausen Weitere Infos: www.hotel-voss.de

Das Hotel Diedrich

Im Hotel Diedrich können Gäste ein Säulenbad im Stil römischer Thermen, eine Saunalandschaft und mehrere Ruhebereiche mit Lichtspielen nutzen. Für Sportbegeisterte gibt es Fitnesskurse sowie Rad- und Wanderrouten in der Umgebung des Hotels.

Der Wellnessbereich im Hotel Diedrich: Das Säulenbad ist inspiriert vom Baustil römischer Thermen. Foto: Hotel Diedrich

Adresse : Nuhnestraße 2, 59969 Hallenberg

: Nuhnestraße 2, 59969 Hallenberg Weitere Infos: www.hotel-diedrich.de

Relais & Châteaux Hotel Jagdhof Glashütte

Das Relais & Châteaux Hotel Jagdhof Glashütte ist rustikal eingerichtet. Das Spa fällt eher klein aus, dafür sind besondere Bäder geboten: in Rosenblüten, Lavendel, Eukalyptus. Wer wie die ägyptische Königin in Milch und Honig baden möchte, wählt das Cleopatra-Schönheitsbad.

Der Jagdhof Glashütte in Bad Laasphe bietet einen eher kleinen Wellnessbereich. Wer ausgefallene Bäder mag, kann in Blütenblättern versinken. Foto: WP

Adresse : Glashütter Straße 20, 57334 Bad Laasphe

: Glashütter Straße 20, 57334 Bad Laasphe Weitere Infos: www.jagdhof-glashuette.de

Hotel Seegarten

Das Hotel Seegarten bietet eine Sauna- und Ruhelandschaft sowie einen offenen Pool mit Blick auf Wald und See. An letzterem können Gäste tauchen, segeln, Stand-up-paddeln und im Sommer an der Strandbar entspannen.

Der offene Pool des Hotels Seegarten im Sauerland ist schon von weitem zu sehen. Von ihm aus fällt der Blick der Schwimmer auf die Sorpe, dem See in Sundern. Foto: Hans Blossey / blossey.eu / FUNKE Foto Services

Adresse : Zum Sorpedamm 21, 59846 Sundern

: Zum Sorpedamm 21, 59846 Sundern Weitere Infos: www.hotel-seegarten.com

Hotel Waldhaus Ohlenbach

Im "Waldzauber & Spa", dem Wellnessbereich des Hotel Waldhaus Ohlenbach, finden Gäste einen Panorama-Pool, rustikale Saunen, ein Schwimmbad, Massageangebote und die Möglichkeit für eine Maniküre vor.

Der Panorama-Pool des Hotels Waldhaus Ohlenbach bietet einen entspannten Ausblick auf die umliegende Natur. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Adresse : Ohlenbach 10, 57392 Schmallenberg

: Ohlenbach 10, 57392 Schmallenberg Weitere Infos: www.waldhaus-ohlenbach.de

Relaxen im Teutoburger Wald: Auszeit im Resort

Gräflicher Park Health & Balance Resort



Der Gräfliche Park Health & Balance Resort bezeichnet sich selbst als Wellness- und Gesundheitshotel. Neben finnischen und Biosaunen gibt es Ruheräume, Dampfbäder, Heißbecken, Außen- und Whirlpools sowie Bäder im Wasser der hauseigenen Quelle. Regelmäßig finden im Hotel Veranstaltungen mit Comedians, Lesungen, Theater oder andere Events statt.

Der Außenpool des Gräflichen Parks Health & Balance Resort lockt nach Bad Driburg. Foto: Hans Blossey / blossey.eu / FUNKE Foto Services

Adresse : Brunnenallee 1, 33014 Bad Driburg

: Brunnenallee 1, 33014 Bad Driburg Weitere Infos: www.graeflicher-park.de

Vital Hotel Therme und Wellnessresort Bad Lippspringe

Das Vital Hotel Therme und Wellnessresort in Bad Lippspringe beinhaltet die Westfalentherme. Das Angebot umfasst damit ein Thermalbad, Saunawelten, die Asia-Ruhelounge, ein Salinarium, einen Waldgarten und ein Freibad.

Adresse : Schwimmbadstraße 14, 33175 Bad Lippspringe

: Schwimmbadstraße 14, 33175 Bad Lippspringe Weitere Infos: www.vital-hotel.de

