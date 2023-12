Zeitumstellung 2024: Wann in NRW die Sommerzeit beginnt

Essen. Ende März 2024 wechseln wir zur Sommerzeit. Hier finden Sie die genaue Zeit, Merkregeln und den geschichtlichen Ursprung der Zeitumstellung.

Im Frühling müssen die Uhren wieder umgestellt werden. Zweimal im Jahr stellen wir nicht nur deutschlandweit, sondern in ganz Mitteleuropa die Zeit um. Einmal eine Stunde vor, einmal eine Stunde zurück. Doch wann und wie genau wird die Zeit umgestellt? Und was steckt eigentlich hinter der Zeitumstellung? Wir geben Antworten auf die interessantesten Fragen.

NRW und ganz Deutschland: Wann ist die nächste Zeitumstellung?

Ende März ist es wieder so weit und zwar am Sonntag, 31. März. Um 2 Uhr werden die Zeiger dann um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Der letzte Märzsonntag ist also eine Stunde kürzer.

Zeitumstellung in NRW: Wann wird dann wieder eine Stunde zurückgestellt?

Am 27. Oktober 2024 endet die Sommerzeit wieder und die Winterzeit beginnt. Dann stellen wir nicht nur in NRW die Uhr eine Stunde zurück. Die Winterzeit ist übrigens die "Normalzeit". Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt immer am letzten Sonntag im März und endet am letzten Sonntag im Oktober.

Eselsbrücke zur Zeitumstellung: So können Sie sich die Zeitumstellung merken

Viele Menschen kommen bei der Zeitumstellung ins Schleudern. Wann wird vor- und wann wird zurückgestellt? Fragen, mit denen sich die Menschen schon seit mehreren Jahrzehnten beschäftigen. Dementsprechend wurde auch hier über die Jahre die ein oder andere Merkregel entwickelt, wie zum Beispiel: Im Sommer werden die Gartenmöbel aus dem Schuppen raus gestellt, im Winter werden sie wieder in den Schuppen gestellt. Bedeutet einfach: Im Sommer wird die Uhr vorgestellt und im Winter wieder eine Stunde zurück.

Zeitumstellung in Deutschland: Warum stellen wir die Uhr um?

In Deutschland wurde die Zeitumstellung im Jahr 1980 eingeführt, das war im Zusammenhang mit der Ölkrise. Mit der Zeitverschiebung wollte die Politik für die Menschen eine Stunde Sonnenschein gewinnen und so Energie sparen. Es sollte also abends erst eine Stunde später das Licht angeschaltet werden. Der Effekt allerdings ist heute mehr als umstritten: So steigen durch die Zeitumstellung in kalten Monaten der Sommerzeit die Heizkosten.

Zeitumstellung in der Kritik

Eine Einigung der EU steht noch aus. Eigentlich war in einer Umfrage deutlich geworden, dass die Mehrheit die Zeitumstellung ablehnt. Für Ende 2021 war eigentlich die letzte Umstellung in Aussicht gestellt worden. Aktuell sieht es aber nicht so aus, als würde die Zeitumstellung bald abgeschafft werden. Denn: Eine einheitliche EU-Lösung scheint es nur - wenn überhaupt - nach intensiven Debatten zu geben.

Zeitumstellung: Zusammenhang mit gesundheitlichen Problemen

Nicht an jedem oder an jeder geht die Zeitumstellung im März und Oktober spurlos vorbei. So sorgt der kleine Jetlag bei Menschen auch für gesundheitliche Probleme, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder Konzentrationsschwäche.

