Essen. Das GOP-Varieté begrüßt das neue Jahr mit der Produktion „Hot Spot“. Der Moderator überzeugte gar schon am New Yorker Broadway.

Noch lädt das Essener GOP bis einschließlich 7. Januar ins „Multiversum“, bevor sich das Traditionsvarieté an der Rottstraße in einen „Hot Spot“ verwandelt. So heißt die neue Produktion, die ab dem 12. Januar bis zum 7. April gezeigt wird. Die Moderation übernimmt ein echtes Multitalent. Andreas Wessels weiß nicht nur mit dem Mikrofon umzugehen, sondern auch mit unterschiedlichstem Jonglage-Material. Bekannt ist er in der Welt des Varietés unter anderem für eine Nummer, bei der er mit sechs Bällen jongliert und gleichzeitig Seilchen springt. Er kann auf Auftritte in China, Japan und den USA zurückblicken, eine Vorstellung in einem Theater am Broadway bewertete die New York Times in ihrer Rezension gar als „brilliant“.

Showkritik: GOP Essen bittet in „Multiversum“ zur Geisterjagd

Andere Mitglieder des Ensembles gehen hingegen in die Luft. Zum Beispiel das Moskauer Trio Jump‘n‘Roll, deren Schleuderbrett-Performance („Teeterboard“) absolute Körperbeherrschung erfordert. Oder der Berliner Dalino Marder. Der ist gleich dreifacher Deutscher Meister der Sportakrobatik und zeigt in „Hot Spot“ Handstandequilibristik. Mit Kraft, Balance und der Hilfe von zwei Stäben schwebt Marder über der Bühne.

GOP Essen: „Hot Spot“ zeigt Akrobatik mit und ohne Schnurrbart

Gleiches tut Jeka Dehtiarov an der fliegenden Pole-Stange, wenngleich sich der Ukrainer auch in einer zweiten Disziplin beweist. Am 15 Kilo schweren Cyr-Rand kombiniert er Artistik, zeitgenössischen Tanz und Balancekunst. Ebenfalls aus der Ukraine stammen Rodion und Karyna. Das Duo könnte wohl auch im „Starlight Express“ locker mithalten, präsentiert akrobatische (Paar-)Bewegungen auf Rollschuhen. Dabei wirbelt Rodion seine Partnerin gar im Genickhang um die eigene Achse.

Was macht Moderator Andreas Wessels da mit der Zigarette? Die Auflösung gibt‘s in der kommenden GOP-Show „Hot Spot“. Foto: GOP Essen / HO

Eine Rückkehr auf die Bühne an der Rottstraße feiern die Mustache Brothers. 2014 waren Nelson Cavalcante und Bruno Fratani bereits Teil der Show „Chaos Royal“. Die Absolventen der Zirkusschule Rio de Janeiro kombinieren Comedy und Akrobatik, driften dabei gerne ins Absurde und Alberne ab. Das Ensemble komplettieren Hula-Hoop-Artistin Annika Hakala aus Finnland und der Magier Mike Chao, der schon Bruce Darnell und Dieter Bohlen in der 2015 ausgestrahlten Staffel des RTL-„Supertalent“ begeisterte. Er holt Spielkarten und Bälle hervor, um sie schon kurz darauf wieder verschwinden zu lassen oder gar ineinander zu verwandeln.

„Hot Spot“ im GOP: Besondere Angebote für Verliebte und Kinder

Für die Spielzeit von „Hot Spot“ hat sich das GOP-Team einige Sonderangebote überlegt. Am Mittwoch, 14. Februar, steht die Show ganz im Zeichen verliebter Pärchen, zum Valentinstag kann ein Arrangement, bestehend aus einem Drei-Gänge-Menü und Prosecco-Empfang, zusätzlich zur Eintrittskarte gebucht werden (ab 69 €). Gleich vier Termine gibt es für den Brunch. Ab 11 Uhr darf am 28. Januar, 25. Februar sowie an Ostersonntag und Ostermontag (31. März, 1. April) für 27,90 € pro Person geschlemmt werden, bevor die reguläre Vorstellung um 14 Uhr beginnt.

Gut gelaunte Brasilianer: Die Mustache Brothers kommen für „Hot Spot“ zurück nach Essen. Foto: GOP Essen / HO

Und wer den Nachwuchs ans Varieté heranführen möchte, sollte vielleicht bis zu den kommenden Osterferien warten. Vom 23. März bis zur Dernière am 7. April haben Kinder bis einschließlich 14 Jahren in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen freien Eintritt.

Der „Quatsch Comedy Club“ kommt ins GOP

Außerplanmäßig öffnen die Türen des Theaters am Dienstag, 12. März. Dann führt die Deutschland-Tournee den legendären Quatsch Comedy Club nach Essen. Moderator Johannes Flöck, bekannt geworden 2004 durch die Sat.1-Castingshow „Star Search“, begrüßt dann die Komiker Thomas Nicolai, Mario Siegesmund, Benedikt Mitmannsgruber und Juri von Stavenhagen.

>>> INFO: „Hot Spot“ im GOP

Termine: 12.1.-7.4., Mi+Do 20 Uhr, Fr+Sa 18+21.15 Uhr, So 14+18 Uhr, GOP Varieté, Rottstr. 30, Essen. Karten ab ca. 39 €.

Mehr zum Thema

Weitere Themen Minimalismus: Wie Sie sich von Unnötigem trennen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur