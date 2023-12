Amelie Marie Weber beim Signieren ihres Buches „Genration Hoffnung“ in Berlin.

Buch Handeln gegen Krisen: So denkt die „Generation Hoffnung“

Essen. Amelie Marie Weber (27) hat ein Buch über die 20- bis 30-Jährigen geschrieben. Jetzt kommt sie für eine Lesung in die Funke Lounge in Essen.

Eigentlich sollte Amelie Webers Buch „Generation Krise“ heißen und von den vielen Herausforderungen unserer Gegenwart handeln. Aber nun dreht es sich um die heute Zwanzig- bis Dreißigjährigen, und der Titel „Generation Hoffnung“ ist so etwas wie Amelie Webers Glaubensbekenntnis: „Wir können etwas verändern, wir haben die Zukunft in der Hand“. Dabei schreibt die Berliner Journalistin (27) als Sprachrohr ihrer Generation – auch zur Verständigung mit Älteren wie den „Boomern“.

Kapitelweise beschreibt Weber die Krisenpunkte Klima, Pandemie, Krieg, Internet, Gesundheit, Diskriminierung und Arbeit. Den Fokus hat sie auf die Rolle der jungen Menschen darin gerichtet. Und jedes Kapitel läuft am Ende auf ein Interview zu: Die Autorin befragt Menschen, die sich mit dem Krisenherd beschäftigt, sich engagiert, Erfahrungen gesammelt haben.

Amelie Weber interviewt Klima-Aktivisten und Influencer

Amelie Weber spricht mit der Klima-Aktivistin Louisa Dellert, deren Engagement mit einem Tauchurlaub auf Malta mit lauter Müll unter Wasser begann. Sie spricht mit Nadine Breaty, der erfolgreichsten TikTok-Influencerin Deutschlands, über ihre Depression und Borderline-Störung, drei Monate Psychiatrie und einen Smartphone-Entzug. Sie spricht mit Fitness-Star Sophia Thiel über ihren Weg vom Moppelchen zum Muskelpaket, die Essstörung dazwischen und den Kontrollwahn danach. Für die beiden jungen Frauen standen übrigens katastrophale Mobbing-Erfahrungen am Anfang ihres Weges.

Es reicht allerdings nicht mehr, freitags Protest-Schilder hochzuhalten in einer Gesellschaft, „die statt wohlstrukturierter Verlässlichkeit nur bedrohliche Unsicherheit“ zu bieten scheint. Deshalb illustrieren diese Gespräche besonders gut Amelie Webers Devise: „Auf die Hoffnung muss die Handlung folgen. Aber wenn man gar nicht erst hofft, kann man eben auch nicht ins Handeln kommen.“ Selbst die Körper-Trainerin Sophia Thiel weiß: „Mentale Gesundheit ist die Basis von allem“.

Amelie Weber: „Immer weiter nach vorne laufen“

Und auch Dario Schramm, der mitten in der Corona-Pandemie sein Abitur und als wichtigster Schülervertreter Deutschlands seine Erfahrungen damit gemacht hat, beschreibt im Gespräch seinen Kampf als Bildungsaktivist – es sei ein Berg von Problemen, aber es komme darauf an, endlich anzufangen. „Letztlich“, schreibt Amelie Weber, „bleibt uns gar nichts anderes übrig, als immer weiter nach vorne zu laufen. Warum also nicht mit offenen Armen und einem optimistischen Lächeln im Gesicht?“

Amelie Marie Weber: Generation Hoffnung. Wie junge Menschen zwischen Klimawandel, Krieg und Selfie-Sucht die Zukunft gestalten. Klartext, 224 S., 19,95 €. Am Freitag, 15. Dezember, wird Amelie Weber ab 18:30 Uhr aus ihrem Buch in der Lounge der Essener Funke-Zentrale lesen. Unsere Leserinnen und Leser können diesen Abend miterleben – Interessierte melden sich bitte online unterwww.funkemedien.de/lesung. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

