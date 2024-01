„Im letzten Sommer“: Erotik-Fantasien oder Frauenpower-Kino?

Pikante Geschichte, nicht ganz unbekannt: Léa Drucker (rechts) als Anne und Samuel Kircher als Théo in Catherine Breillats Film „Im letzten Sommer“ läuft diese Woche in deutschen Kinos an.

Essen Neben dem delikaten Film von Catherine Breillat starten das Science-Fiction-Drama „Baby To Go“ und der Action-Reißer „The Beekeeper“

„Im letzten Sommer“

Anwältin Anne bezeichnet sich beim Sex mit ihrem Ehemann als gerontophil, rutscht aber zugleich offenen Auges in eine Affäre mit ihrem schwer erziehbaren Stiefsohn Théo: Eine neue filmische Pikanterie der Französin Catherine Breillat, die einmal mehr sehr geschickt erotoman ausgekostete Fantasien als weiblichen Aufbruch verkauft. Hauptdarstellerin Léa Drucker, die aussieht wie eine jüngere Schwester von

, agiert als eine vitale, attraktive Bürgerliche, wie sie in Breillats Filmen meist zu sehen ist. Sie trägt Pumps mit erhöhtem Absatz und dekolletierte Kleider, die im Sitzen viel Bein zeigen.

„Im letzten Sommer“: Léa Drucker (links) und Olivier Rabourdin als Pierre. Foto: - / DPA Images

Breillats Inszenierung zielt einmal mehr auf elegante, geschmäcklerische Delikatesse, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ihre französische Neuauflage des dänischen Erotikdramas „Königin“ von 2019 mit Trine Dyrholm gibt sich als Programmkino-Angebot für aufgeschlossene Erwachsene, wirkt aber im Vergleich mit zuletzt aggressiver ausgerichteten feministischen Produktionen („Wild wie das Meer“ mit Cecile de France oder eben „Königin“) arg zahm und altbacken. Am Ende entfernt Breillat sich vom Original, wagt einen eigenen Schluss, der die Frau als Opfer ihrer Triebe zeigt. Gut ist das nicht für den Film.

„Baby To Go“

New York in näherer Zukunft: Rachel, Managerin bei einem IT-Konzern, hat sich heimlich für einen Platz im Geburtszentrum angemeldet. Das diskrete Vorgehen hat seinen Grund, denn Rachels Ehemann Alvy ist Biologe und eigentlich fürs Austragen des Babys im Pod, einem tragbaren, KI-gesteuerten Brutkasten, nicht zu begeistern. Dann aber, vor vollendete Tatsachen gestellt, ist es Alvy, der sich dafür einsetzt, dass der Pod Einzug ins Leben zu Hause hält.

Natur, Technik und ein uneiniges Paar: Chiwetel Ejiofor (links) als Alvy und Emilia Clarke als Rachel sind das Sci-Fi-Paar, das einen Embryo im Stahl-Ei mit sich herumträgt. Foto: - / DPA Images

Mit ihrem neuen Film unternimmt die amerikanische Filmautorin Sophie Barthes („Madame Bovary“) den beachtlich halbherzigen Versuch einer Bestandsaufnahme: Hier der Konflikt zwischen Natur und Technik, dort der zwischen Privatleben und allgegenwärtiger Überwachung durch KI-Konzerne.

Emilia Clarke und Chiwetel Ejiofor verkörpern ein zeitgeist-konform konstruiertes Hipsterpärchen um die 40 in einer Welt, in der Digitalkomfort die Unberechenbarkeit der Natur weitgehend verdrängt hat. Im betont sterilen Dekorationsrahmen finden sich immer wieder amüsante Ausstattungsideen. Aber ein Metall-Ei als Real-Life-Tamagochi ist eher plump als originell. Und auch sonst bleibt der Film hinter seinen Vorbildern aus den 60er-(„Fahrenheit 451“), 70er- („Geburten verboten“), 90er- („Gattaca“) oder 2010er-Jahren („Her“) gedanklich und gestalterisch zurück. Am dümmlichen deutschen Titel ist „The Pod Generation“ allerdings schuldlos.

„The Beekeeper“

Eine ältere Dame wurde Opfer von Cyber-Betrügern, die ihr alles Geld stahlen. Sie erschießt sich daraufhin. Ihr Untermieter war ein gewisser Adam Clay, der Bienen züchtet und davor Spezialagent eines besonders geheimen Geheimprojekts der US-Regierung war. Clay schreibt sich Vergeltung bis ganz nach oben auf die Fahnen. Und diesen Fahrplan hält er ein.

Solides Kino-Handwerk mit erheblichen Schwächen: Jason Statham als Mr. Clay vor seinem zerstörerischen Rachefeldzug in „The Beekeeper“. Action-Kino, mehr nicht. Foto: Daniel Smith / DPA Images

Ein harter, schneller Reißer aus der dritten Hollywood-Reihe, was vor allem dem auf markige Fäkalsprüche getrimmten Drehbuch anzuhören ist, das auch sonst aus allen Klischeerohren feuert. Jason Statham, der langsam in das Alter kommt, in dem Liam Neeson zum Actionstar avancierte, erfüllt einmal mehr seine Lieblingsrolle als Mann fürs Grobe mit Granitmimik, einigen rabiaten Knochenbrüchen und anderen Verstümmelungen. David Ayer unterfütterte das überraschungsarme Actionkonzept mit solidem Handwerk und einigen amüsanten Schlägereien. Das dümmliche deutsche Dialogbuch wiederum demonstriert mit Nachdruck, wie abschätzig seine Autoren über ihr Publikum denken.

