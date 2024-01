Im Ruhrgebiet wurde Max Peiffer Watenphul zum Künstler

Rom Von Nazis verfemt, floh Max Peiffer Watenphul zu Fuß nach Italien. Dort blühte er wieder auf: Eine Ausstellung in der Casa di Goethe.

Zunächst ist er 1919 nach seinem Jurastudium Referendar am Amtsgericht Hattingen. Doch noch im selben Jahr zieht es ihn an das Bauhaus in Weimar. Schnell wird dort das außergewöhnliche Maler- und Fotografietalent von Max Peiffer Watenphul (1896-1976) entdeckt und gefördert. 1921 die erste Einzelausstellung im Stadtmuseum Essen, aus dem kurz danach das Museum Folkwang wird. 1927 ist er Dozent für allgemeinen künstlerischen Entwurf an der Folkwangschule in Essen. Er reist viel, sein Ruhm wird international. Aber in der Nazizeit wird er geächtet und vergessen. Nach dem Krieg aber folgen neue Blütejahre in Italien.

Max Peiffer Watenphuls Bild vom Garten der Villa Massimo in Rom, 1934. Foto: Antonio Idini / Libero

Diesem Maler widmet das deutsche Auslandsmuseum Casa di Goethe in Rom eine Ausstellung mit dem Untertitel „Vom Bauhaus nach Italien“. Sie stellt seine Anfangsjahre im Ruhrgebiet und im Rheinland und das Bauhaus als Meilensteine seiner Karriere heraus. 30 Gemälde und 13 Fotografien sind ausgestellt, aus dem Bauhaus-Archiv, aber auch aus Privatsammlungen, etwa von Verwandten. 1946 war der Künstler zu Fuß über den Brenner nach Venedig „ausgewandert“. Dort wohnte seine Schwester, mit ihr und ihrer Familie zog er später nach Rom um.

Max Peiffer Watenphul tauschte Werke mit Paul Klee und Wassily Kandinsky

Mitten in seiner Zeit am Bauhaus, der Heimstätte der Avantgarde, malt Peiffer Watenphul 1921 seine Mutter mit Tulpen in den feingliedrigen Händen, in Blau- und Grautönen, selbst die Blumen nur in blassem Rot. Schon ist der Maler wer, der legendäre Düsseldorfer Galerist Alfred Flechtheim nimmt ihn unter Vertrag. Am Bauhaus schließt er Freundschaft fürs Leben mit Künstlern wie Klee und Kandinsky. Man beschenkt sich gegenseitig mit Werken. Der russisch-deutsche Maler Alexej Jawlensky überzeugt dann Peiffer Watenphul, seinen Bildern mehr Farbe zu geben. Es entstehen strahlend schöne Gemälde in fast naivem Malstil, beeinflusst auch von der Mittelmeer-Fröhlichkeit in Italien, wohin er 1921 eine erste Reise unternimmt.

Max Peiffer Watenphuls „Stillleben mit Rosen und Muscheln“, 1934/35 , Öl auf Leinwand, Privatsammlung (ähnlich dem verschollenen Blumenstillleben, das in der Nazizeit als „entartete Kunst“ ausgestellt war). Foto: Idini / Privatsammlung

1931/32 ist er Stipendiat an der deutschen Künstlerakademie Villa Massimo in Rom. In der Ausstellung hängt sein „Stillleben mit Rosen und Muscheln“ von 1934/35, ein buntes Blumenarrangement in Vasen. Es ähnelt stark einem von 1932, das später in München als ,entartete Kunst’ ausgestellt war und seitdem verschollen ist. Nun ist Peiffer Watenphul fast ein Niemand. Ein Opfer der Nazis, die seine Bilder aus Museen entfernen.

Max Peiffer Watenphuls glänzendes Comeback nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Krieg erfährt er ein glänzendes Comeback. Figürlich und abstrakt, mit Stadtlandschaften Venedigs, einer Teilnahme an der Biennale dort 1950, später mit Stadtbildern von Rom und der Insel Ischia, noch ohne Touristen. Und immer wieder Fotografien. Für neu aufgelegte Bücher von Goethe schafft der Künstler 1966 Farblithografien. Da lebt er längst in einer Atelierwohnung in Nachbarschaft des heutigen Casa di Goethe. Nach seinem Tod 1976 wird Max Peiffer Watenphul auf dem protestantischen Friedhof in Rom begraben, wo auch Goethes Sohn August ruht.

Max Peiffer Watenphul in der Casa di Goethe: Rom, auf dem Kapitol. Fotografie von 1932. Foto: Exibart / Bauhaus - Archiv Berlin

Max Peiffer Watenphul: Vom Bauhaus nach Italien. Casa di Goethe, Via del Corso 18 (nahe der Piazza del Popolo). Di-So 10-18 Uhr. Eintritt: 6 Euro, erm. 5 Euro, Familien: 17 Euro. Kinder bis 10: Eintritt frei.

