Kaiser, Krupp und Könige: So tafelte man in der Villa Hügel

Essen Ein Buch blickt auf die Menükarten: Für deutsche Kaiser bogen sich bei Krupp die Tische. Später wurden Gänge und Kalorien weniger.

Es gab teuersten „Beluga-Caviar“ und „Whitetables-Austern“, als Wilhelm II. auf dem Hügel zu Besuch kam, Taubensuppe, Seezungenschnitte, Hasenfilets mit Edelpilzen, Junge Puter mit Salat und Früchten, Grüne Bohnen und Schwarzwurzeln à la crème, Haselnuss-Bisquit-Kuchen und zur Abrundung „Käsebrödchen“ mit Obst und Dessert. Allerdings hatte der Kaiser dafür auch sieben Stunden lang Waffenversuche auf dem firmeneigenen Schießplatz in Meppen zu absolvieren. Geschäft und Gastfreundschaft, Kulinarisches und Kommerz waren auf dem Hügel durchweg Seiten derselben Medaille. Und zwar vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik, wie Knut Bergmann nun bei der Durchsicht von rund 2500 Menükarten festgestellt hat, die sich im Historischen Archiv Krupp erhalten haben.

Dem Politikwissenschaftler Bergmann, der schon eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik anhand ihrer Staatsbankette geschrieben hat („Mit Wein Staat machen“), ist aber auch klar, dass es bei den Menüs von Krupp auch immer um die Demonstration von „Macht, Reichtum und Status, die Legitimation von Herrschaft, die Erweckung von Ehrfurcht und Imagination von Würde“ ging, frei nach dem Motto: „Hier ist ganz oben“.

Bis zur Verleihung des NRW-Staatspreises an Else und Berthold BeitzDie älteste Menükarte im Archiv ist vom 2. September 1877 und noch komplett in Französisch gehalten. Zwei Jahrzehnte später geht es deutsch-französisch durcheinander, da gab es keine einheitliche Linie von Alfred und Friedrich Alfred Krupp zu Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Auch die Weine der Tafel sind nur manchmal aufgeführt; wo sie fehlen, werden sie immerhin in den dazugehörigen Akten der Buchhaltung genannt. Bergmann stellt fest, dass es meist „distinguierte“ Weine von erlesener Qualität waren. Etwa ein gereifter weißer „Steinberger Cabinet“ aus dem Rheingau von 1868, wie ihn auch Wilhelm II. mal als Versöhnungsangebot an Bismarck geschickt hat. Oder der rote Bordeaux Château Latour vom Jahrhundert-Jahrgang 1875. Und zur Nachspeise gab es schon mal einen hundertjährigen Cognac – ausgerechnet aus dem Jahr 1789, als die Französische Revolution ausbrach.

Im Laufe der Jahrzehnte allerdings wurden es immer weniger Gänge, immer weniger Kalorien. Die jüngste der (hier meist viel zu klein) abgedruckten Menükarten würdigt in vier Gängen die Verleihung des NRW-Staatspreises an Berthold und Else Beitz 2011: Da waren es eine Wildlachs-Terrine, ein Kalbsfilet auf Portwein-Jus, handgeschöpfte Schweizer Schokolade mit Blätterkrokant auf Vanillerahm. Beitz soll allerdings auch mal bei Rudolf Augstein, als der nur Schwarzbrot und Leberwurst zu bieten hatte, ausgerufen haben: „Sehr schön! Die schmecken doch besser als jedes Kaviarbuffet!“ In der jungen Bundesrepublik verstand es Krupp immer wieder, Staatsbesuche vom Bonner Rheinufer an die Höhen über der Ruhr zu locken, um hier wieder die Wirtschaftsbeziehungen fürs globale Geschäft zu vertiefen – und die Bonner Regierungsadministration nahm solche Einladungen nicht ungern an, weil man das repräsentative Ambiente für Menüs und Tafeln zu schätzen wusste.

Menükarten von Hitler, Göring, Albert Speer oder Rudolf Heß sind verschwunden

Ein Menü in mehreren Gängen zu servieren, auch das lernt man in Bergmanns Büchlein dazu, kam erst im 19. Jahrhundert in Mode: Als der europäische Adel begann, nicht mehr in Büffets zu essen, sondern wie der russische Zarenhof das Essen peu à peu auftragen ließ. Und wer wusste schon, dass die erste „schriftlich niedergelegte Speisefolge“ aus dem Jahr 1541 stammt, vom Reichstag zu Regensburg. Die älteste überlieferte Restaurant-Speisekarte von 1784 aus dem „Roten Apfel“ in Wien. Oder dass die nach der Französischen Revolution arbeitslos gewordenen Adels-Köche mit Speisekarten Werbung für sich machen mussten.

Knut Bergmann vergisst nicht zu erwähnen, dass bei Krupp die unterernährten Zwangsarbeiter oft an Erschöpfung starben und das der Firmenleitung auch klar war. Nicht erhalten haben sich übrigens die Krupp-Menükarten zu Besuchen von Nazi-Größen wie Hitler, Göring, Albert Speer oder Rudolf Heß. Bergmann vermutet, dass sie in der Zeit der Hügel-Besatzung von 1945 bis 1952 als begehrte Devotionalien ihren Weg aus dem Archiv gefunden haben könnten.

Knut Bergmann: Krupps kulinarische Kommunikation. Menükarten vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik. Aschendorff Verlag, 40 S., 9,95 €.

