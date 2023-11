Plötzliches Karriere-Ende von Alligatoah? Fans sind verwirrt

Essen Verkündete Rapper Alligatoah bei seiner letzten Show in Köln sein Karriere-Aus? Sein Instagram-Profil deutet darauf hin – Fans sind verwirrt.

Fast zwei Jahrzehnte lang hat sich Alligatoah eine große Fanbase aufgebaut, mit seinen Songs „Willst du“ oder „Du bist schön“ landete er in den Charts. Sein letztes Studioalbum „Rotz & Wasser“ erschien 2022. Am Montagabend (20. November) gab er seine finale Tour-Show in der Lanxess-Arena in Köln – und verkündete dabei ganz subtil sein Karriere-Ende.

Seit Anfang dieses Jahres kursieren bereits Gerüchte darüber, dass der Rapper endgültig Schluss macht mit der Musik. So postete der Musiker selber im August auf X (vormals Twitter) ein Foto mit der Überschrift „Marktforscher wissen: Ihr werdet Alligatoah vermissen“. Den Auftritt in Köln am Montagabend beendete er mit dem bekannten „Trauerfeier Lied“. Im Song selber heißt es „Ihr schafft den Rest allein“. In seiner Rede vor dem Finale erklärte er, sich schon seit Jahren darauf vorbereitet zu haben und sagte „das, was jetzt kommt, tut mir mehr weh als euch, aber es wird irgendwann heilen.“ Außerdem kündigt er an, den Song ein letztes Mal für seine Fans zu spielen.

Im September 2019 hat Rapper Alligatoah am Seaside Beach am Baldeneysee in Essen gespielt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Letzter Instagram-Post von Alligatoah deutet auf Karriere-Ende hin

Sein Instagram-Account ist seit dem Auftritt leergefegt, nur ein einziger Post schmückt seine Seite noch – dort heißt es kurz und knapp „FIN“ (französisch: Ende). Das Wort „Fin“ ist außerdem das letzte Wort in seinem Song „Trauerfeier Lied“, das er bereits vor zehn Jahren herausgebracht hat.

Einen weiteren Hinweis auf das endgültige Karriere-Aus von Alligatoah vermuten seine Fans jetzt in dem Musikvideo zu dem Song „Trauerfeier Lied“, das ebenfalls vor zehn Jahren erschienen ist. Dort ist ein Grabkreuz zu sehen mit der Aufschrift „Gern geschehen – Alligatoah 1989 - 2023“. Fans vermuten jetzt, dass der Ausstieg in diesem Jahr bereits lange geplant war. In seiner Profilbeschreibung ist eine Studioversion des bekannten Trauerfeierlieds verlinkt. Dort heißt es außerdem: „Alligatoah war ein deutschsprachiger Musiker (1989 - 2023).“ Auch seine eigene Webseite mit Shop ist seit einigen Stunden nicht mehr abrufbar. Es scheint so, als sei das Karriere-Ende nun final.

Fans von Alligatoah reagieren schockiert auf das plötzliche Karriere-Ende

Unter dem letzten und einzigen Instagram-Post des deutschen Künstlers zeigen sich seine Fans verwirrt. So schreibt ein User zum Beispiel: „Das erste Mal im Leben hoffe ich, dass es nur Promo ist“. Ein weiterer erklärt: „War grade auf dem Konzert in Köln und die letzten Worte klangen leider sehr final“. „Ist nur Werbung für was Neues, richtig? Alles andere verkrafte ich nicht (vor allem nicht so kurz vor Weihnachten)„ heißt es von einem anderen Fan unter dem Post.

