Neujahrsevents 2024 Konzerte, Shows, Events – Das ist los an Neujahr in NRW

Essen Nach Silvester: Auf der Couch liegen oder doch ausgehen? Am 1. Januar 2024 gibt‘s einiges zu entdecken abseits der eigenen vier Wände.

Noch gemütlich auf der Couch liegen oder 2024 direkt mit einem Event starten? Da scheiden sich die Geister. Während die einen sich auf ruhige Stunden nach ausschweifender Silvesterfete freuen, zieht es andere wiederum an Neujahr vor die Tür. Einziges Problem: Am Feiertag ist die Auswahl an Aktivitäten, lange Spaziergänge ausgeschlossen, mau. Wir haben eine Auswahl an Veranstaltungen und Kulturstätten zusammengestellt, die auch am 1. Januar öffnen bzw. gerade dann.

Neujahrskonzerte

Zu den Klassikern zählt der Besuch eines Neujahrskonzertes. Einige sind bereits Monate vorher ausverkauft, für ein paar Aufführungen gibt es allerdings noch Karten: Unter anderem begrüßen die Duisburger Philharmoniker das neue Jahr mit einer Filmmusik-Gala. Melodien aus bekannten wie beliebten Hollywood-Filmen stehen auf dem Programm (Philharmonie Mercatorhalle, 18 Uhr, ab 26 €). Das Neujahrskonzert in Dortmund steht unter dem Titel „Americas“. Die Dortmunder Philharmoniker spielen Werke amerikanischer Komponisten, u.a. George Gershwins (1898 –1937) „Rhapsody in Blue“ und Aaron Copland (1900-1990) „Danzón Cubano“ (Theater Dortmund, 15+18 Uhr, ab 15 €). Die Bochumer Symphoniker musizieren unter dem Motto „BoSy Extra“, auf dem Programm stehen unter anderem Tschaikowski, Debussy und Strauss (Anneliese Brost Musikforum Ruhr, 11+20 Uhr, ab 16 €). Die Italienische Oper stellen die Essener Philharmoniker in den Vordergrund, darunter fallen u.a. Stücke wie „Pagliacci“, „Madama Butterfly“, „Cavalleria Rusticana“, „Iris“, aber auch Filmmusik aus „Amarcord“ und „8 1⁄2“ (Alfried Krupp Saal, Philharmonie Essen, 18 Uhr, ab 19 €).

Weitere Neujahrskonzerte: u.a. Düsseldorfer Symphoniker (Tonhalle, 15 Uhr ausverkauft, 19 Uhr, ab 8 €), Neue Philharmonie Westfalen (Gelsenkirchen, Musiktheater im Revier, 20 Uhr, ab 15 €), Prague Royal Philharmonic (Moers, Enni Eventhalle, 18 Uhr, ab ca. 37 €).

Klassik am 1. Januar: Die Neue Philharmonie Westfalen spielt um 20 Uhr im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Museen

Nicht viele, aber einige Museen in der Region öffnen am Neujahrstag ihre Pforten. Dazu zählt das Ruhr Museum Essen. In der aktuellen Fotografie-Ausstellung „Mythos und Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“, die in Kooperation mit dem Deutschen Fußballmuseum Dortmund gezeigt wird, stehen 450 klassische, aber auch noch nie gezeigte Fußballmotive im Mittelpunkt. (10-18 Uhr, 10 €).

In Düsseldorf locken gleich mehrere Expositionen: Der Kunstpalast zeigt die aktuellen Ausstellungen „Tod und Teufel – Faszination des Horrors“, mit einer Schau über die „künstlerischer Strategien des Grauens in Mode, Musik, Film sowie der zeitgenössischen Kunst“, und in „Cornelius Völker“ die temperamentvollen und farbintensiven Werke des Künstlers (13-18 Uhr, 16 €). In den letzten Zügen ist die Ausstellung „Beyond Fame – Die Kunst der Stars“ im NRW-Forum, internationale und nationale Prominente stellen hier noch bis zum 24. Januar ihre Werke aus (13-18 Uhr, 9 €). Ebenfalls geöffnet haben: Die Kunsthalle und KIT sowie K20, K21 und das Schmela-Haus.

Das künstlerische Schaffen der Stars zeigt eine Ausstellung im NRW-Forum in Düsseldorf. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Das Lehmbruckmuseum in Duisburg lädt in „Surreale Welten“ ein und zeigt die Arbeiten von bekannten Surrealisten wie Max Ernst, Salvador Dalí und René Magritte. Bis zum 7. Januar wirft das Lehmbruckmuseum auch einen „Blick zurück – 100 Jahre Künstlerbund“, zu sehen sind 42 Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen und Fotos, die in einem Zeitraum von 1930 bis in die Gegenwart entstanden sind (13-17 Uhr, 9 €).

Das Kunstmuseum Bochum feiert sich selbst: Mit „Our House Is A Very Very Very Fine House“ zeigt es eine Gruppenausstellung zum 40-jährigen Jubiläum des Museumsgebäudes. Die Videoinstallation „Naughty Boys and Girls“ im Forum widmet sich wiederum dem Thema Vergebung (10-17 Uhr, Dauerausstellung: Eintritt frei, Wechselausstellung: 6 €).

Auch das Neanderthal Museum in Mettmann macht am 1. Januar die Geschichte der Menschheit erlebbar. An der Fundstelle des Neanderthalers wartet außerdem der Erlebnisturm Höhlenblick, ein gegenüberliegender Abenteuerspielplatz und das benachbarte Eiszeitlichen Wildgehege (13-18 Uhr, 13 €).

Noch bis zum 7. Januar zeigt die immersive Ausstellung im Phoenix Des Lumières die Werke Gustav Klimts und Friedensreich Hundertwassers, Zeitgenössische Kunst („Journey“) sowie ein immersives Erlebnis durch Raum und Zeit („Kosmos“) auf 13 Meter hohen Wänden und einer Fläche von 3000 Quadratmetern (10-18 Uhr, bis 14:30 Uhr Dauerausstellung (Klimt & Hundertwasser), ab 14:30 Uhr Sonderausstellung/„Kosmos“, 15 €).

Weihnachtscircus

Weihnachten ist dann zwar schon ein paar Tage vorbei, die Weihnachtszirkusse in der Region laden trotzdem weiter fleißig in ihre Manegen. Duisburg und Dortmund trumpfen mit FlicFlac auf. In Dortmund spielt sich die klassische „X-Mas Show“ ab (Parkplatz E2 an den Westfalenhallen, 19.30 Uhr, ab ca. 29 €).

Duisburg setzt mit „Watt ne Maloche“ auf Heimatliebe (Am Güterbahnhof 2, 19.30 Uhr, ab ca. 29 €). Zirkusvergnügen gibt’s darüber hinaus auch in Gelsenkirchen (Revierpark Nienhausen, 15+19.30 Uhr, ab ca. 21 €), Düsseldorf (Staufenplatz, 15 Uhr, ab ca. 20 €), Essen (Im Löwental, 15 Uhr, ab 18 €) und Xanten (am Hafen, 18 Uhr, ab 16 €).

Noch ein bisschen Weihnachts-Feeling verströmt Flic Flac unter anderem in Dortmund bei der „X-Mas Show“. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Special Events

Der Lichterpark Lumagica in Hattingen zeigt auch am Neujahrstag 300 Lichtfiguren und interaktive Elemente. Das LWL-Museum Henrichshütte widmet sich dabei der Frage „Wie war das Leben damals ...?“ – das Leben und Arbeiten auf der Henrichshütte?“. Dabei geht’s weniger um Produktionsprozesse als vielmehr um die Geschichte. Die Besucherinnen und Besucher folgen gedanklich einem ehemaligen Mitarbeiter mit seinen Enkeln durch das LWL-Museum – vom Schichtbeginn bis zum Feierabend mit den Kumpels. (ab 17 Uhr, 20 €, Kinder 6-14 J. 12 €)

Neonfarbene Bäume, „Windspiele“, Feuerdesign, außergewöhnliche Konstruktionen und eine ganz besondere Kathedrale bieten sich den Besucherinnen und Besuchern der Weihnachts Wunderwelt am Schloss Benrath. Die weltbekannten „My Christmas Trails“ feiern in diesem Jahr Premiere in Düsseldorf, vorab waren die illuminierten Spaziergänge schon unter anderem in London, Sydney und Chicago zu Gast. (ab 17 Uhr, ab 24 €)

Neonfarbene Bäume bei der Weihnachts Wunderwelt auf Schloss Benrath in Düsseldorf. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Endlich wieder da ist die Eisbahn auf Zeche Zollverein. Nach Pandemie bedingter Pause mit zwischenzeitlicher Umfunktionierung zur Rollschuhbahn kehrt die beliebte Freizeitaktivität für Jung und Alt mit einer 150-Meter-Bahn zurück. Abends wird die Bahn in stimmungsvolles Licht gehüllt, Snacks und Heißgetränke gibt’s abseits der Bande als Stärkung. Auf dem Programm steht außerdem das traditionelle Eisstockschießen. Allerdings wird um frühzeitige Anmeldung gebeten, auch fürs Eislaufen (13-20 Uhr, 10 €, Kinder bis 14 J. 8 €).

Die guten Vorsätze direkt einlösen, das verspricht der „extra parkrun“ am Kemnader See. An der Fußgängerbrücke zwischen dem „Parkplatz P2“ und dem „Freizeitbad Heveney“ startet ein Neujahrslauf. Eingeladen sind alle, die sich an der frischen Luft bewegen wollen. Für Erstläuferinnen und -läufer gibt’s sogar eine Einführung ab 8.45 Uhr (Startschuss: 9 Uhr, kostenfrei).

Ebenfalls sportlich wird’s beim 5ten Neujahrsschiwmmen im Seebad Haltern. Die Veranstalter freuen sich wie in den Vorjahren auf rege Beteiligung – „auf viele Neu- und Wiederholungstäter, entweder als Zuschauer bei freiem Eintritt oder als unerschrockener Mitschwimmer“ (Infos: haltern-im-see.de, ab 12 Uhr, Teilnahmegebühr ab 5 €).

Eisiges Vergnügen gibt‘s bei „Holiday on Ice – No Limits“ in Münster. Foto: Holiday on Ice / HO

Die Bühnen des Landes sind zwar weitestgehend lahmgelegt, aber ein paar Shows findet trotzdem statt. In Münster geht’s zum Beispiel aufs Eis: „Holiday on Ice – No Limits“ sorgt an Neujahr in der Halle Münsterland für Unterhaltung (15+19 Uhr, ab ca. 40 €). Im Aalto-Theater schaut ein alter Bekannter vorbei, das Stück „Smile“ widmet sich dem legendären Tramp mit Melone, Spazierstock, Schnauzbart und Watschelgang. Ben Van Cauwenbergh und Armen Hakobyan skizzierten einen Chaplin-Abend – mit der Musik von Louis Armstrong, John Barry, Charlie Chaplin, Léo Delibes, Bobby McFerrin, Richard Wagner, Tom Waits u. a. (18 Uhr, ab 11 €).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur