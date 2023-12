Europa Kulturhauptstädte 2024: Jodeln in Bad Ischl, Party in Bodø

Bad Ischl/Bodø. Neben dem estnischen Tartu rüsten sich auch Bad Ischl in Österreich und das norwegische Bodø für das Kulturhauptstadtjahr. Das ist geplant.

Ob Mittsommer-Fest über dem Polarkreis oder Ausstellungen über die dunklen Seiten der Alpen: Neben Tartu in Estland laden auch Bodø in Norwegen und Bad Ischl in Österreich zu Kultur und Party ein.

Bad Ischl ist als romantischer Kurort bekannt, in dem Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sisi ihre Sommer verbrachten. In der umliegenden Region locken Seen und Berge jährlich Hunderttausende Gäste aus aller Welt an. Bad Ischl und 22 weitere Kommunen des Salzkammerguts möchten nächstes Jahr in über 300 Projekten zeigen, was sich hinter der Alpenlandschaft verbirgt – vom Übertourismus über Folgen des Klimawandels bis zu der historisch belasteten Vergangenheit. Das Ziel sei, „die positiven und die negativen Seiten dieser ganzen Region auszuleuchten, und nicht ein Feuerwerk oder ein Festival daraus zu machen“, sagt Programm-Kuratorin Elisabeth Schweeger.

Jodeln mit ESC-Siegerin Conchita Wurst

Zur Beginn des Kulturhauptstadt-Jahres am 20. Januar gönnt sich Bad Ischl trotzdem eine Show: Tom Neuwirth, besser bekannt als ESC-Siegerin Conchita Wurst, wird mit Rapperinnen und einem tausendstimmigen Jodler-Chor das Eröffnungskonzert bestreiten.

Eine Mozartstatue in St. Gilgen. 2024 wollen Bad Ischl und das Salzkammergut als Kulturhauptstadt ihre kulturelle und moderne Vielfalt präsentieren. Foto: Christiane Stock / epd

Im Salzkammergut wird seit 7000 Jahren Salz abgebaut. Der chinesische Künstler Ai Weiwei beschäftigt sich in einer Schau mit dieser Tradition. Andere Ausstellungen widmen sich den unter dem NS-Regime geraubten Kulturgütern, die im Zweiten Weltkrieg in einem Salzbergwerk versteckt wurden. Konzerte mit Musik von Arnold Schönberg und eine Operette von Oscar Straus weisen auf die vielen jüdischen Künstler, die eng mit dem Salzkammergut verbunden waren.

Bodø in Norwegen ist die erste Europäische Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises. Mit mehr als 1000 Veranstaltungen wollen die Stadt und die Region Nordland Europa zeigen, dass sie nicht nur über eine atemberaubende arktische Natur, sondern auch eine ansprechende Kultur verfügen. Die Organisatoren hoffen auf mehr als 500.000 Besucher – und auf die „längste Party der Welt“.

Bodø will die nachhaltigste Kulturhauptstadt werden

„Bodø2024“ ist das größte Kulturprojekt, das bisher in Nordnorwegen stattgefunden hat. Bodø zielt darauf ab, die nachhaltigste Kulturhauptstadt jemals zu sein. Die Kultur der Samen, des indigenen Volkes in der Region, soll – etwa mit einem Theaterprojekt – ebenfalls einen besonderen Fokus erhalten.

Die Eröffnungsfeier startet am 3. Februar mit dem Berliner Künstlerkollektiv Phase7 und einer eigens gebauten schwimmenden Bühne im Hafen – 20.000 Besucher werden erwartet. Zu Mittsommer am 22. Juni ist eine Großveranstaltung unter freiem Himmel geplant. Und wenn die Tage wieder dunkler werden, soll es das erste Lichterfestival von Nordland geben.

