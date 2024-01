„Luther‘s Blues“: Die schönen alten Lieder von Papa Allison

Essen Bluesgitarrist Bernard Allison hat interessante Neufassungen von Liedern seines Vaters Luthers aufgenommen. Titel: „Luther‘s Blues“

Es gehört seit Jahren zur schönen Übung eines jeden Konzerts von Bernard Allison, dass er mindestens einmal das Familienalbum aufblättert und daraus einen der kompositorischen Schätze seines Vaters Luther herausholt.

So immens gut sein Ruf als singender Bluesgitarrist in der Szene ist: Der 58-Jährige aus Chicago weiß, wo er herkommt, wem er seine Inspiration zu verdanken hat. Außerdem hat er’s schon in früher Jugend seiner Mutter so versprochen... Denn Luther Allison war ja schließlich einer Gründungsväter des modernen Blues, der leider schon 1997 – viel zu früh – an Lungenkrebs gestorben ist.

20 Titel sind enthalten

Dieser Legende gedenkt Bernard Allison nun mit einer 20 Titel umfassenden Sammlung von Luther-Allison-Kompositionen, die der Sohnemann neu aufnahm und bald unter dem passenden Titel „Luther’s Blues“ trägt (Ruf Records, erscheint am 26. Januar) in die CD-Regale stellen lässt.

Es ist eine ausgesprochen abwechslungsreiche Geschichte, dieser Doppel-CD zu lauschen. Eröffnet wird sie mit dem Titel „Hang On“, Bernard Allison macht daraus eine dröhnend bluesrockige, mitunter an Jimi Hendrix Spielstil erinnernde Version. Explosiv ist das und mit hübschen Wah-Wah-Effekten garniert.

Doch so rotzig geht’s keineswegs weiter. Fast schon schmusig-soulig beispielsweise gerät „Into My Life“. Wer es lässig funky groovend mag, dürfte seine Freude an „Reaching Out“ haben. Natürlich wird auch geshufflet, dass die Schwarte kracht („“Back Down South“, „Change Your Way Of Living“), und Bernard Allison spendiert der Gemeinde selbstverständlich auch einen fast stehenden Slow Blues („I Gave It All“).

Schon ein bisschen rockiger

Der Sohnemann spielt natürlich einen Ticken moderner, zupackender, durchaus auch rockiger als sein Vater. Aber er wahrt trotzdem immer die Tradition. Und weil er sich bei den Aufnahmen von einer exzellenten Kapelle begleiten ließ, dürfen diese Herrschaften, sei es seitens der Bläser oder der Orgel (klasse: „Live Is A Bitch“), ebenfalls die ein oder andere Improvisation beisteuern, was den Unterhaltungswert durchaus erhöht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur