Nachruf Denny Laine „Mull Of Kentyre“: Der Mann an McCartneys Seite

Essen Denny Laine schrieb mit Paul McCartney „Mull Of Kentyre“, gehörte zu den „Wings“, gründete „Moody Blues“. Nun starb er mit 79 Jahren.

Es wird mal wieder Zeit, „Mull Of Kentyre“ aufzulegen. Dieses Mal dürfte dieser Welthit jedoch noch eine Spur wehmütiger klingen als ohnehin. Denn der Musiker, der dabei half, die wunderbare Nummer in die Welt zu setzen, ist tot: Denny Laine starb jetzt im Alter von 79 Jahren in Florida an den Folgen einer Lungenkrankheit, an der er seit geraumer Zeit litt.

Denny Laine, hier bei einem seiner Konzerte, starb nach langer Lungenkrankheit im Alter von 79 Jahren. Zusammen mit Paul McCartney komponierte er den Welthit „Mull Of Kentyre“. Foto: Rob Grabowski / dpa

Laine hat so eine typische englische 60er-Jahre-Musikerkarriere hinter sich, die ihn immer nur an den Rand des ganz großen Scheinwerferlichts führte. Aufgewachsen in Birmingham als Brian Hines war der Gitarrist, Bassist und Sänger zunächst in der bluesinspirierten regionalen Musikszene aktiv – ohne größere Erfolge. Die stellten sich erst ein, als er Anfang 1964 „The Moody Blues“ gründete. Im Walzertakt spielte sich die junge Kapelle mit „Go Now“ schnell an die Spitze der englischen Hitparade.

Versuch einer Solokarriere

Allerdings war dann für Laine auch rasch Schluss bei den „Blues“. Er versuchte eine Solokarriere zu starten, spielte bei Konzerten mit Granden wie Jimi Hendrix, Jeff Beck oder der damals schwer angesagten Band „Procol Harum“.

Am längsten hielt Laine es, obwohl man sich im Streit trennte, an der Seite von Sir Paul McCartney aus. Von 1971 bis zur Auflösung 1981 gehörte Laine zum Personal der Band „Wings“ und war damit ein wichtiger Baustein der vielen Hits, etwa für das Klassikeralbum „Band On The Run“. An einem Nachmittag, den McCartney und Laine im Landstrich Kentyre verbrachten, so will es die Legende, schrieben sie zusammen bei einer Flasche Whisky den späteren Welthit „Mull Of Kentyre“.

Paul McCartney ist sehr traurig

McCartney erklärte am Mittwoch auf Instagram, er sei „sehr traurig“. Denny Laine sei ein „außergewöhnlicher Sänger und Gitarrist gewesen“. Dass es Streit gab, räumt er ein: „Wir hatten uns entfremdet.“ Aber dass die Altersmilde beide wieder annähern ließ, betont er auch: „In den letzten Jahren hatten wir uns wieder verbunden und unsere Erinnerungen geteilt“, schrieb der 81-Jährige. Schöne, tröstende Worte vom großen Meister.

