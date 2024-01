Museum unter Tage blickt in versteckte Ecken der Großstadt

Bochum Die Kraftwerke und Hinterhöfe von New York im Bild, seine Straßenschluchten mal ganz anders, Mumbai und Paris: Was Metropolen ausmacht.

Es ist nicht ohne Ironie, dass eine Ausstellung über das Besondere an Großstädten ausgerechnet hier unter Tage stattfindet: Wo doch der jahrelange Versuch, eine „Metropole Ruhr“ herbeizureden, ungefähr so viel fruchtet wie ein Apfelbaum im Wetterschacht. Im Souterrain der Situation Kunst unterm Schlosspark von Bochum-Weitmar gibt es atemberaubende Fotos von New York zu sehen, von berühmten Großmeistern wie Andreas Feininger, der das Ameisengewimmel am Strand von Coney Island genauso brillant einfängt wie die Fifth Avenue, auf der vor lauter Autos, Bussen und Passantenmassen kaum ein Quadratzentimeter Asphalt zu erkennen ist. Berenice Abbotts Glorifizierung von Manhattan als gigantischer Weihnachtsbaum aus Backstein und Beton steht Margaret Bourke-Whites Hinterhofblick auf den unansehnlichen Gebrauchtwagenhandel und Evelyn Hofers menschenfeindliches „Arterien“-Gewirr des Molochs gegenüber.

Andreas Feininger, Berenice Abbott und André Kertész im Museum unter Tage

Die Großstadt bleibt bei allen kritischen Blicken (wie denen des melancholischen Paris-Malers Auguste Chabaud) immer noch ein Versprechen auf Freiheit und Individualität – das manifestiert sich ausgerechnet in den Farbfotos von Peter Bialobrzeski aus den Vorstädten von Mumbai: Wie sich Menschen einrichten in den Zwischenräumen von Verfall, Funktionalismus und Enge, das zeugt von einem schier unbesiegbaren Talent zur Selbstbehauptung des Menschen.

Noch einmal New York: Evelyn Hofer: „Arteries" (1964).

Dietmar Riemanns Hinterhof-Blick in den Himmel über Ostberlin zeugt von unbändigem Freiheitswillen, die „Verlorene Wolke“ von André Kertész im Wolkenkratzer-Winkel New Yorks vom unendlichen Raum der Poesie jenseits aller Rationalität des Profits. Den Zwischenräumen der Stadt, den ungeplanten, ungenutzten, von Obdachlosen umgenutzten Flächen aber widmet die Ausstellung „Die Stadt ist anderswo“ ihre besondere Aufmerksamkeit. Das raumgreifende Tankstellendach des deutschen Künstlerduos Fort zeigt als eine der wenigen Rauminstallationen, wie sehr unsere Wahrnehmung von Bauformen bestimmt ist, vom unreflektierten Alltag – und wie schwer sich unsere Fantasie damit tut, gegen das Gewohnte anzudenken.

New York zum dritten: Arthur Leipzigs schwindelerregender Blick hinunter in „Chase Manhattan" (1961).

Neben den überaus sehenswerten Fotografien dieser Ausstellung beeindruckt auch die Malerei von Caroline von Grone: Ihr so detailgenaues wie verschwommenes Gemälde einer U-Bahn-Unterführung „Schatten meiner Selbst“ ist eine hochsinnliche Reflexion über Riesenchancen und Risiken für das Individuum in der Großstadt: Die Freiheit, hinzugehen oder -fahren, wo man möchte, und die Gefahr, verloren zu gehen.

Wie gemalt? Gemalt! Richard Haas' „View of Manhattan from Greenpoint" aus dem Jahr 2003.

