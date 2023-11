San Hejmo 2024 in Weeze: Weitere Festival-Acts verpflichtet

Weeze. Das Line-Up für San Hejmo 2024 in Weeze wächst weiter. Eine weitere Welle an Künstlern würde bestätigt. Festivaltickets gibt es im Vorverkauf.

Die dritte Auflage des San-Hejmo-Festivals in Weeze steigt am 16. und 17. August 2024.

Nun haben die Veranstalter weitere Top-Acts bekannt gegeben, auf die sich Fans freuen dürfen.

Weitere limitierte Tickets und die Camping-Tickets für San Hejmo 2024 sind im Vorverkauf erhältlich.

Nach nur zwei Ausgaben hat sich das San-Hejmo-Festival in Weeze in der Szene und der Musiklandschaft etabliert. 2023 feierten rund 50.000 Besucherinnen und Besucher an zwei Tagen zu Stars aus Hip-Hop, Pop und Elektro - darunter Apache 207, Die Fantastischen Vier, Materia, Provinz, Sportfreunde Stiller und Tokio Hotel. Im kommenden Jahr kehrt das "Heilige Zuhause" am 16. und 17. August 2024 zurück an de n Niederrhein.

Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen zu San Hejmo 2024.

San Hejmo 2024: Giant Rooks, Badmómzjay und Montez treten in Weeze auf

Neben den bereits angekündigten Acts Deichkind, Ski Aggu, Milky Chance, Kontra K und Nico Santos stehen nun acht weitere Künstler fest, die bei der dritten San Hejmo-Edition auf der Bühne stehen: Giant Rooks, Badmómzjay, Montez, anaïs, Badchieff, BECKS, Drunken Masters und T-Low.

Die Rapperin Badmómzjay ist auf dem San Hejmo 2024 mit dabei. Foto: Dennis Hardt

Bereits seit einiger Zeit sind Tickets in weiteren Kategorien für das San-Hejmo-Festival 2024 verfügbar, unter anderem vergünstigte Tagestickets für Freitag und Samstag, alle VIP-Kategorien, sowie die Camping Add-Ons. Diese Angebote sind laut Veranstalter jedoch stark limitiert.

San Hejmo 2024: Frühbucher- und VIP-Tickets in weiteren Kategeorien verfügbar

Early Birds können sich Tickets für den Festival-Freitag für 79 statt 139 Euro sichern.

für 79 statt 139 Euro sichern. Eintrittskarten für den Samstag kosten 99 statt 139 Euro.

kosten 99 statt 139 Euro. Weiter erhältlich sind das 2-Day-Ticket inklusive Camping (189 Euro statt zuletzt 239 Euro) sowie 2-Day-Tickets (169 Euro anstatt 199 Euro.

(189 Euro statt zuletzt 239 Euro) sowie (169 Euro anstatt 199 Euro. Die Rundum-Sorglos-Party gibt es nun mit den vielfach nachgefragten VIP-Paketen. Ab 299 Euro (VIP Friday Ticket) erhalten VIP-Gäste Zugang zum Festivalgelände sowie zum VIP-Deck mit bestem Blick auf die Mainstage. Inkludiert sind zudem ausgewählte Speisen, Getränke und separate Sanitäranlagen im VIP-Bereich. Die Pakete sind sowohl ohne Camping (z.B. VIP Saturday Tickets für 349 Euro, VIP 2-Day Tickets für 549 Euro) als auch mit Camping (VIP 2-Day Ticket inkl. Camping für 599 Euro) im Online-Shop buchbar.

Wer das Festivalgelände auch nach Programmende fürs Schlafen nicht verlassen will, der kann ab sofort verschiedene Camping-Optionen buchen. Das Green Camp richtet sich an umweltbewusste San Hejmo-Fans. Bereits im ersten Jahr hatte sich das Green Camp laut Veranstalter erfolgreich etabliert und wurde seinem Namen mehr als gerecht. Die Camper hinterließen den Platz nahezu müllfrei. Im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es dieses Upgrade für 2024 kostenfrei.

Für die perfekte Community-Party ist das Friendship Camp die beste Wahl. Auf etwa 80 Quadratmeter großen Parzellen können acht bis zwölf Personen nächtigen und gemeinsam feiern (159 Euro pro Camp). Wer das Womo Camp Add-On bucht, kann das eigene Wohnmobil, den Wohnwagen, ausgebaute Bullis oder Caravans auf dem Platz abstellen (299 Euro).

Zusätzlich zu den Camping-Upgrades sind ab sofort auch Parking- und Bus-Shuttle-Tickets buchbar.

Infos rund um San Hejmo finden Sie auch auf unserer Themenseite www.waz.de/sanhejmo.de

San Hejmo 2023 in Weeze San Hejmo 2023 in Weeze Der Freitag bei San Hejmo 2023 in Weeze Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

