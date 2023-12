Tomorrowland 2024 Tickets - an diesen Terminen gibt es Karten

Boom. Viele Festival-Fans träumen vom Tomorrowland - doch die Tickets sind begehrt und binnen Minuten verkauft. An diesen Terminen gibt es die Karten.

Tickets für Tomorrowland 2024 werden in drei Verkaufsphasen vergeben

Das Motto der nächsten Festival-Ausgabe lautet "The Spirit of Life"

Tomorrowland in Belgien gehört weltweit zu den beliebtesten Festivals

Diese Termine sollten sich die deutschen Fans des Festivals Tomorrowland im Kalender notieren: Für das beliebte belgische Event an den letzten beiden Juli-Wochenenden gibt es drei Verkaufs-Phasen. Am Samstag, 20. Januar 2024, ab 17 Uhr gehen die "Global Journey Travel Packages" in den Vorverkauf. Darin enthalten sind das Tomorrowland-Ticket, eine Hotel-Unterkunft oder ein Aufenthalt auf dem Dreamville-Campingplatz. Zudem ist die Anreise via Zug oder Flugzeug dazu buchbar.

Am Samstag, 27. Januar, ab 17 Uhr geht eine erste weltweit verfügbare Welle von Tickets für das Festival im Freizeitpark De Schorre in Boom in den Verkauf. Zudem wird es einen speziellen Verkauf nur für Einwohner Belgiens geben - in der Vergangenheit lag hier der Anteil bei rund 50 Prozent der gesamten Ticket-Zahl. Zu dem Festival reisen jedes Jahr Musik-Fans von allen Kontinenten an.

Die größte und doch - wegen Millionen Anfragen aus aller Welt - recht kleine Chance auf Karten haben deutsche Tomorrowland-Fans bei dem weltweiten Ticket-Verkauf am Samstag, 3. Februar, ab 17 Uhr. In der Regel dauert es dann nur wenige Minuten, bis alle Kategorien ausverkauft sind.

Eine imposante Mainstage steht im Zentrum des Festivals Tomorrowland - auf dem Gelände in Boom gibt es mehr als 15 Bühnen. Foto: Tomorrowland

Was muss ich beim Ticket-Kauf für Tomorrowland beachten?

Wer Tickets für das Festival Tomorrowland kaufen möchte, muss im Vorfeld die Voraussetzungen schaffen. Dazu gehört das Anlegen eines persönlichen Accounts auf der Homepage des Veranstalters. Darüber können sich Interessierte ab Mittwoch, 6. Dezember, für den Vorverkauf von Tomorrowland 2024 registrieren.

Das sind die Preise für Tickets beim Tomorrowland

Die Ticket-Preise für Tomorrowland 2024 haben die Veranstalter bislang nicht verkündet. Bei der letzten Ausgabe im Sommer 2023 lagen die Kosten für eine Tages-Karte ab 135 Euro. Für den "Full-Madness-Pass" musste man 355 Euro (im Pre-Sale 295 Euro) zahlen. Der Comfort Pass lag bei 500 (Pre-Sale) bzw 589 Euro. Die Unterkunft auf dem Campingplatz Dreamville kostet noch einmal extra.

Wo und wann findet das Festival statt?

Das Festival Tomorrowland findet traditionell an den letzten beiden Wochenenden im Juli statt. Diesmal sind es die drei Tage vom 19. bis 21. Juli sowie vom 26. bis 28. Juli 2023. Veranstaltungsort ist der Freizeitpark De Schorre in Boom nahe Antwerpen. Dabei handelt es sich um ein abwechslungsreich gestaltetes Gelände mit Wald- und Wasserflächen sowie einem Amphitheater-Rund, vor dem die imposante Mainstage aufgebaut wird.

Beim Tomorrowland wird viel Wert auf Licht- und Pyro-Effekte gelegt. Foto: Tomorrowland

Wie viele Besucher sind täglich auf dem Gelände?

Offiziell ist jedes Jahr die Rede von 400.000 Besucherinnen und Besuchern die Rede. Dabei wird allerdings jeder Gast einzeln und pro Tag gezählt. In dem Freizeitpark De Schorre sind somit täglich knapp 67.000 Musik-Fans.

Wie viele Bühnen gibt es beim Tomorrowland?

Mittlerweile haben die Gäste des Tomorrowland mehr als 15 Bühnen zur Auswahl - vom kleinen Rave-Käfig bis zur gigantischen Mainstage wird alles mit Liebe zum Detail gestaltet. Während die Freedom-Halle spektakuläre Licht- und Video-Installationen bietet, gibt es verspielte Bühnen im Wasser und seit kurzem auch eine versteckte Wald-Bühne (Core), die allesamt für eine besondere Atmosphäre sorgen. Hunderte Künstlerinnen und Künstler präsentieren beim Tomorrowland verschiedene Facetten der elektronischen Musik - von Techno über Trance bis zu House, Hardcore und EDM.

Die Bühne Core liegt auf dem Festival-Gelände von Tomorrowland etwas im Wald versteckt. Foto: Tomorrowland

Das Line up von Tomorrowland ist gespickt mit DJ-Stars

Noch haben die Veranstalter keine Namen aus dem Line up von Tomorrowland 2024 verraten. In der Regel wird sich bei der Crème de la Crème der DJ-Szene bedient, wobei einige Künstler einen besonderen Status haben. So hat der Niederländer Martin Garrix schon mehrfach das Festival-Closing mit seinem euphorischen EDM-Sound gespielt. Zudem sind die Brüder Dimitri Vegas & Like Mike von Festival-Residents auch durch den Hype um Tomorrowland zu weltweit gefeierten DJ-Stars geworden. Auch einige deutsche DJs gehören zu den Stammgästen in Belgien - unter anderem Paul Kalkbrenner, Claptone, Topic, Felix Jaehn, Cosmic Gate und Boris Brejcha.

Das ist das Motto von Tomorrowland 2024

Das Thema von Tomorrowland 2024 lautet "The Spirit of Life" - es ist die Fortsetzung des Mottos "Elixir of Life" aus dem Jahr 2016. Genau wie im letzten Jahr bei "Adscendo" wird es zu dem Festival-Motto wieder einen Fantasy-Roman geben. Elemente und Bilder aus diesem Buch können die Tomorrowland-Gäste dann wieder auf dem Festival-Gelände entdecken und erleben.

Viele Gäste des Tomorrowland legen großen Wert auf ausgefallene Outfits bei dem Festival in Belgien. Foto: Ingmar Kreienbrink

Das Erfolgs-Geheimnis des Festivals Tomorrowland

Dass Tomorrowland seit vielen Jahren zu den beliebtesten Festivals der Welt gehört, hat viele Gründe: Jedes Jahr entsteht eine magisches Märchenland aus Musik, Natur und Menschen aus aller Welt - ein Ort der Völkerverständigung und Freundschaft, wo sich jeder wohlfühlen und fallenlassen können soll. Dazu kommt die bis ins kleinste Detail perfekt geplante Inszenierung eines Festival-Erlebnisses, das einen Mythos rund um Tomorrowland kreiert. Wer noch nicht da war, kann sich ein Bild von dem Festival und der Atmosphäre in Hunderten Videos bei YouTube machen - nach jeder Ausgabe werden hier Dutzende Live-Sets der Künstlerinnen und Künstler auf dem Tomorrowland-Channel hochgeladen.

