Essen/Weeze. San Hejmo geht 2024 am Airport Weeze in die dritte Ausgabe. Die ersten Künstler haben ihre Zusage gegeben, der Ticketverkauf läuft. Alle Infos.

San Hejmo 2024: Das Festival geht in diesem Jahr Jahr in seine dritte Auflage am Flughafen Weeze.

50.000 Menschen haben 2023 zur Musik verschiedener Genres gefeiert.

Der Kartenverkauf für 2024 läuft schon.

Welche Headliner schon ihre Zusage gegeben haben und was Sie sonst noch zum San Hejmo wissen sollten, lesen Sie hier.

Festival-Fans aufgepasst! Das San Hejmo findet am 16. und 17. August 2024 bereits zum dritten Mal statt - und schon jetzt ist das Line-Up prominent bestückt. 2023 heizten den rund 50.000 Besuchern schon Stars wie Apache 207 und Materia ordentlich ein - 2024 dürfte die Party wohl nicht kleiner ausfallen.

San Hejmo 2023 Tokio Hotel. Das Festival San Hejmo auf dem Gelände des Flughafen Weeze am Freitag den 18.08.223. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wir haben alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zu San Hejmo 2024 für Sie zusammengefasst.

Auch 2024 geben sich auf der Mainstage des San Hejmo-Festivals wieder hochkarätige Acts die Ehre. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wann findet das San Hejmo-Festival 2024 statt?

Auch 2024 findet San Hejmo an zwei Tagen statt - wie auch schon 2023. Die Premiere 2022 fand nur an einem Tag statt. Termin ist der 16. + 17. August 2024 am Airport Weeze.

Was kosten die Tickets für San Hejmo 2024?

Es gibt verschiedene Ticket-Optionen für San Hejmo und der Verkauf läuft in mehreren Stufen. Derzeit läuft die "Early-Bird"-Phase. Das kosten die Tickets:

2-Tages-Ticket + Camping: 189 Euro (ohne Camping 169 Euro)

Ticket Freitag: 79 Euro

Ticket Samstag: 99 Euro

VIP-Tickets:

2-Tages-Ticket + Camping: 599 Euro (ohne Camping 549 Euro)

Ticket Freitag: 299 Euro

Ticket Samstag: 349 Euro

Weitere Informationen gibt es im Online-Ticketshop.

San Hejmo: Wer steht 2024 auf der Bühne?

Das Line-Up verspricht einen Mix verschiedener Genres - bei San Hejmo 2023 waren über 50 Musikerinnen und Musiker auf vier Bühnen zu sehen. Diese Acts haben bereits für San Hejmo 2024 ihre Zusage gegeben:

Macklemore

Giant Rooks

Badmómzjay

Montez

Deichkind

Kontra K

Milky Chance

Nico Santos

Ski Aggu

anaïs

Badchieff

BECKS

Drunken Masters

T-Low

Wird im August 2024 auf der San-Hejmo-Mainstage zu sehen sein: US-Superstar Macklemore. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Weitere Acts sollen noch bekannt gegeben werden.

San Hejmo in Weeze: Das war das Festival 2023

Wo findet San Hejmo statt?

Das Festival findet am Flughafen Weeze in NRW statt. Also auf dem Gelände, auf dem auch das Parookaville stattfindet. Die Adresse für Navigationsgeräte: San Hejmo, Baaler Straße, DE-47652 Weeze

Was ist das Besondere an San Hejmo?

Neben den verschiedenen Musiksorten soll San Hejmo auch ein Festival für Kultur und "Urban Art" werden. So planen die Organisatoren diverse Kunstinstallationen - von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt. Zudem gab es in den Vorjahren auch einen Streetford-Markt - und eine Penny-Filiale auf dem Campingplatz.

Bernd Dicks (hier 2029 im Interview) ist Gründer und Organisator von San Hejmo. Foto: Olaf Fuhrmann / Funke Foto Services GmbH

Wer sind die Veranstalter von San Hejmo?

Hinter San Hejmo steckt das Team von Parookaville. Wie erfolgreich so ein Konzept sein kann, hat die „Next Events Gruppe“ mit den Gründern und Geschäftsführern Norbert Bergers, Bernd Dicks und Georg van Wickeren bereits bewiesen: Binnen fünf Jahren entwickelte sich Parookaville am Airport Weeze mit täglich 70.000 Elektro-Fans nicht nur zum größten Elektro-Festival in Deutschland, sondern machte sich auch international einen hervorragenden Namen in der Musik-Branche.

Was bedeutet eigentlich der Name "San Hejmo"?

Der Name ist an die weltweite Plansprache Esperanto angelehnt. Übersetzt bedeutet San Hejmo "Heiliges Zuhause". "Wir wollen einen Ort schaffen, wo man sich für einen Tag zuhause fühlt und besondere Sachen erleben kann", erklärt Organisator Bernd Dicks.

San Hejmo 2022: Diese Bands standen bei der Premiere auf der Bühne

Marteria und Loredana standen als Headliner auf der Mainstage. Auf der Elektro-Bühne legte unter anderem Felix Jaehn auf. Die Atzen, Blümchen und Captain Jack waren auf der Party-Stage zu Gast. Insgesamt waren es nach Angaben der Organisatoren mehr als 30 Acts, die am 20. August 2022 in Weeze auf vier Bühnen auftraten.

Auch 2024 soll bei San Hejmo wieder ordentlich gefeiert werden - so wie hier 2023. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

