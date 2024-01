Niederländer Lahuis zeigt Kunst, die auch Physik ist

Am Niederrhein Im Nachbarland hat sich Lennart Lahuis schon einen Ruf erarbeitet, jetzt ermöglicht ihm Moyland die erste Ausstellung in Deutschland

Ungefähr zu der Zeit, als Feuer, Wasser, Luft und Erde noch als die einzigen Elemente galten, müssen Kunst und Wissenschaft ungefähr das Gleiche gewesen sein: Ein, wie es im heutigen Feuilletonisten-Deutsch so schön heißt, „Befragen“ der Dinge.

Nun, wenn Lennart Lahuis befragt, endet das schon mal in Dampf und Asche. Aber dennoch zeigt sich der 37-jährige Niederländer als ein sehr präziser Arbeiter, der für seine Projekte anspruchsvolle technische Lösungen sucht – und gleichzeitig hochattraktive Schauwerte schafft.

Der ewige Kreislauf des Wassers

Herzstück und eindrucksvollstes Werk der Ausstellung in Moyland ist die Arbeit zum Thema „Luft“: Bei der Arbeit „Hydrologie“ erscheinen auf vier schwarzen, langgestreckten Kuben zweimal in Folge die Worte „From Oceans to Clouds“ und „To Rivers to Rain“.

Damit ist der ewige Kreislauf des Wassers beschrieben und gleichzeitig entstehen, jeweils für eine Zehntelsekunde sichtbar, diese Worte aus Wasserdampf und verschwinden sofort wieder. Wenn die Betrachter nicht still stehen, sondern die Luft verwirbeln, werden sie die Botschaft womöglich gar nicht entziffern können.

Beuys beim Ausfegen, Lahuis beim Asche streuen

Für Lahuis war es eine der großen Herausforderungen, überhaupt herauszufinden, wie sich Dampf für künstlerische Arbeiten nutzen lässt. Die zischende, klackende, beinahe atmende Installation im Schloss zeugt von seinem kreativen Lösungsansatz.

In drei weiteren Räumen setzt er sich mit Erde, Feuer und Luft auseinander, hat seine Arbeiten ergänzt um Stücke aus dem Beuys-Fundus des Hauses, so dass zum Teil auch seltener gezeigte Beuys-Stücke wieder zu Ehren kommen.

Er selbst steuert mit der Asche verbrannter Plakate einer 1.-Mai-Demo in Brüssel einen Part bei, der in diesem Teil ergänzt wird durch fotografische Arbeiten von Joseph Beuys in Berlin am 1. Mai 1972, wo er mit einem Besen eine Straßenkreuzung ausfegte.

Ebenfalls ein großartiges Schaustück ist die von Magritte inspirierte Uhr „Astromelancholia“, auf der ein Foto einer Sonnenuhr, in konzentrische Kreise zerteilt, in den Zeiträumen von Sonnen- und Mondjahren laufen. Alle 18,5 Jahre wird das Bild in einer Ursprungsfassung zu sehen sein, ansonsten ist es im Inneren verdreht zu einer irritierenden Abstraktion.

Lennart Lahuis neben seiner Arbeit „Astromelancholia“, ein Bild, das gewissermaßen auch eine Uhr ist und alle 18,5 Jahre wieder im Ursprungszustand zu sehen ist. Foto: Stephan Hermsen / NRZ

Eins der weiteren Scheibenbilder von Lahuis wird nach dem Ende der Ausstellung Teil der Sammlung des Schlosses Moyland. Genauso wie die erst zur Eröffnung am Freitag fertig werdende Arbeit, bei dem die Kleidung des Künstlers in einem hohen Wasserbecken mal durch im Wasser gelösten Lehm verborgen und dann wieder sichtbar wird.

Hoffen auf viele Gäste aus den Niederlanden

Für Antje-Britt Mählmann, die als künstlerische Leiterin des Hauses die Ausstellung auch selbst kuratierte, geht es mit diesem Beitrag (nach der Ausstellung von Elina Brotherus und von Isaac Chong Wai) in der Reihe „Jüngere Künstler*innen im Dialog mit Joseph Beuys“ auch darum, Besucherinnen und Besucher aus den Niederlanden neugierig zu machen auf den Kunstort Moyland.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 24. Januar, um 18 Uhr. Sie läuft bis zum 26. Mai (di-so 11 bis 17 Uhr, 9 Euro, ab April bis 18 Uhr geöffnet). Während der Art Düsseldorf ist am 13. April die Präsentation des Katalogs zur Ausstellung geplant. Dieser soll 172 Seiten und 120 Abbildungen umfassen und etwa 35 Euro kosten.

