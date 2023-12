Robben Ford Album „Night In The City“: Neue Lieder vom Gitarrengott

Essen Der US-Gitarrenvirtuose Robben Ford legt mit „Night In The City“ ein neues Livealbum vor. Gute Band, gute Form und gerne weit draußen.

Im riesigen Kosmos von Blues, Jazz und Funk ist Robben Ford (Foto) seit Jahrzehnten so eine Art Raumkreuzer. Kaum jemand navigiert jedenfalls durch diese komplexen musikalischen Gefilde so souverän und elegant wie der US-amerikanische Gitarrist.

Wie viele andere Künstler bremste die Corona-Pandemie den Schaffensdrang dieses Virtuosen. Umso schöner, dass nun neuer Stoff des mittlerweile 71-Jährigen zu haben ist, der genau den Moment einfängt, als es für Ford wieder weiterging. Denn „Night In The City“ (ear Music) ist der knapp einstündige Mitschnitt des ersten Konzerts, das Robben Ford nach Abebben der Erkrankungswelle gab – ein großartiger Konzertabend, aufgenommen am 24. April 2021 mit einer erlesenen Band in Nashville, Tennessee.

Er fischt gerne seeeehr weit draußen

Das Konzert hat was von Rennpferden, die die Starterbox verlassen dürfen. Endlich wieder frei. Und so spielen sie sich in einen Rausch: Die mit exzellenten Bläsern besetzte Kapelle (Jeff Coffin, Jovan Quallo) – und der Meister selbst, der sich kunstvoll auf die Suche macht, die stereotypen Bluesskalen zu verlassen. Dazu fischt er bisweilen seeeehr weit draußen, das mit überraschenden improvisatorischen Wendungen, um dann wieder zielsicher in den gewohnten melodischen Gefilden zu landen.

Der cremige, warme Ton, den er dabei seiner Gitarre entlockt, ist wie immer grandios, alles in allem eben unverwechselbar: Robben Ford.

Robben Ford Foto: Blecher / blecher

Die Setlist ist ein abwechslungsreicher Mix aus seinem Katalog, meist instrumental angelegt, bisweilen präsentiert sich Ford aber auch als Sänger, und das mit nach wie vor angenehm timbrierter Stimme.

Manchmal ist das ziemlich abgedreht

Mit „Go“ geht es schön funky los, es folgt so ein typischer Robben-Ford-Slow-„Blues For Lonnie Johnson“. Später wird’s soulig-wüst („Balafon“), Ford legt aber auch einen schönen Shuffle hin („Pure/White Rock Beer .. 8 Cents“). Manchmal mündet das zugegebenermaßen in ziemlich abgedrehtes Zeug („At The Apollo“), aber die Spielfreude, die Lust am Improvisieren ist unüberhörbar. Komisch nur, dass Ford, der selber als Produzent agierte, die Publikumsreaktionen nahezu rausgefiltert hat. Das nimmt diesem Mitschnitt etwas die Emotionen.

