Die Büste der Königin Nofretete (um 1340 v.Chr) steht im Neuen Museum Berlin. Vor 100 Jahren, am 1. April 1924, wurde die Figur der altägyptischen Königin in Berlin erstmals öffentlich präsentiert, nachdem sie zwölf Jahre zuvor bei Grabungen im ägyptischen Tell el-Amarna entdeckt wurde.

Essen Vor 100 Jahren sah die Öffentlichkeit zum ersten Mal die ägyptische Königin. 12 Jahre war sie versteckt geblieben – aus gutem Grund.

Als die über drei Jahrtausende alte Büste der altägyptischen Königin Nofretete vor 100 Jahren am 1. April in Berlin erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde, brach ein nie gekannter Sturm der Begeisterung aus. Die Zeitungen überschlugen sich vor Begeisterung über die „göttlich schöne Frau“ und ihre Vollkommenheit. „Die Muskeln des Nackens und die Halsseiten sind so fein wiedergegeben, dass man sie unter der zarten, im gesunden Fleischton gehaltenen Haut spielen zu sehen glaubt“, hatte schon der Ägyptologe Ludwig Borchardt geschwärmt, der als ihr Entdecker galt. Ein neues Buch des Berliner Historikers Sebastian Conrad widmet sich nun „Nofretetes globaler Karriere“, wie es im Untertitel heißt.

Die Kalkstein-Büste der Nofretete ist 48 Zentimeter hoch und 20 Kilo schwer

Der Ägyptologe Borchardt hatte die Skulptur vom Fundort Tell el-Amarna nach Berlin gebracht und ahnte, dass Nofretete (deren Name „Die Schöne ist gekommen“ bedeutet) kaum jemanden kalt lassen würde. Zwölf Jahre lang sorgte er deshalb dafür, dass die 48 Zentimeter hohe und 20 Kilo schwere Büste aus Kalkstein und Gips vor der Öffentlichkeit verborgen blieb. Aus gutem Grund.

Nofretete in Nahsicht. Foto: Christophe Gateau / picture alliance/dpa

Schon als der ägyptische Arbeiter Muhammad Ahmad al-Sanusi die Büste am 6. Dezember 1912 in den Ruinen von Amarna, wie die Stätte in der Antike hieß, mit bloßen Händen freigelegt hatte, war allen klar: Es handelte sich um eine Sensation. Die Archäologen ließen sich – ohne al-Sanusi – sofort damit fotografieren, und einer von ihnen schlief „mit der Büste in einem Zelt“, um sie zu beschützen. Bei Grabungen in Ägypten war die Fund-Teilung üblich. Die europäischen Grabungsteams wurden damit für die vorgestreckten Kosten entschädigt. Was sie ausführten, überstieg diese aber oft bei weitem.

Ludwig Borchardt versteckte die Nofretete-Büste

Auch der deutsche Ausgrabungsleiter Ludwig Borchardt muss getrickst haben. Die einen sagen, er hätte die Nofretete unter Scherben und Schutt verborgen; die andern behaupten, Gustave Lefèbvre, der als Chef des ägyptischen Antikendienstes über die Ausfuhr zu entscheiden hatte, hätte gar nicht in die geschlossenen Kartons geguckt, sondern sich mit unvollständigen Fotografien zufriedengegeben.

Eine Seitenansicher der Nofretete. Foto: Rainer Jensen / dpa

Nachdem Nofretete in Berlin angekommen war, sorgte Borchardt dafür, dass sie zunächst in den Privaträumen von James Simon blieb. Er war der Mäzen der Ausgrabung. Und ihm haben die Berliner Museen so viel zu verdanken, dass man das 2018 fertiggestellte Besucherzentrum der Museumsinsel nach ihm benannte. Simon hatte seine Reichtümer übrigens im Handel mit Baumwolle erworben; für deren Produktion wurden auch Felder in Ägypten in Anspruch genommen, die damit für die Erzeugung von Lebensmitteln nicht mehr zur Verfügung standen.

Der damalige Leiter des Ägyptischen Museums in Berlin aber drängte auf eine Ausstellung. Kurz zuvor hatte Howard Carter die Überreste und Schätze von Nofretetes Sohn Tutenchamun gefunden, was für eine ungeahnte Agypten-Begeisterung sorgte. Bei Nofretete kam hinzu, dass sie in verblüffender Weise den Schönheitsidealen der „Neuen Frau“ in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg entsprach.

Echnaton und seine Frau Nofretete setzten den Monotheismus durch

Überhaupt blickte auch die geistige Welt voller Sympathie auf die gesamte Armana-Kultur. Nofretetes Mann Echnaton hatte als Pharao mit den religiösen Traditionen der Vorfahren radikal gebrochen: Er verordnete die Abschaffung aller Götter bis auf den Sonnengott Aton. Die revolutionäre Einführung des Monotheismus währte nur zehn Jahre und wurde durch die Berater von Echnatons Sohn Tutenchamun wieder rückgängig gemacht; Echnaton aber galt als Wegbereiter für Juden- wie Christentum, aber auch als Erneuerer der Kunst, in der menschliche Darstellungen nicht mehr schematisch ausfielen, sondern Züge von Individualität bekamen. Und weil die ägyptische Antike ohnehin als Vorläuferin von griechischer und römischer Zivilisation gesehen wurde, hat man Nofretete bei ihrem ersten Auftreten in der Öffentlichkeit der Weimarer Republik als eine Art moderne Zeitgenossin empfangen.

Ein Relief mit der Darstellung des Pharaos Echnaton und seiner Frau Nofretete, die dem Sonnengott Aton Opfergaben darbringen, im Ägyptischen Museum Unterägypten. Foto: akg / Bildarchiv Steffens / picture alliance / akg / Bildarchiv Steffens

Was der Ausgräber Borchardt gefürchtet hatte, trat allerdings auch prompt ein: Rückgabeforderungen aus Ägypten, das seit 1922 unabhängig war. Formaljuristisch war die Fundteilung von 1912/13 korrekt; aber gerecht war sie wohl nicht. Howard Carter durfte zehn Jahre später von seinem Fund des Tutenchamun-Schatzes nicht einen Löffel mit nach London nehmen.

Und es hätte beinahe eine Rückgabe Nofretetes gegeben: Ägypten hatte 1929 im Tausch gegen die Büste eine kunsthistorisch ungleich bedeutendere und auch größere Ranefer-Statue und andere Stücke angeboten; der Direktor des Ägyptischen Museums war einverstanden und auch der Ausgrabungs-Mäzen James Simon. Aber in der Presse brach 1930 ein Sturm der Entrüstung los, der Tausch wurde abgeblasen.

Ägypten will Nofretete zurückbekommen

Rückgabeforderungen aus Ägypten gibt es seither regelmäßig. Aber die Rückführung von Kulturgütern aus einstigen Kolonial-Staaten wie Frankreich ist heute längst zum Programm erhoben. Und Deutschland restituiert ja etwa die Benin-Bronzen nach Afrika. Da könnte die Weigerung, Nofretete zurückzugeben, immer schwerer fallen. Andererseits liefern islamistische Bilderstürmer wie in Afghanistan, wo die Bamyan-Statuen gesprengt wurden und unschätzbare Kulturgüter vernichtet, Argumente für eine Sicherung der Nofretete in Berlin – abgesehen davon, dass sie für den dortigen Tourismus unersetzlich wäre.

Dr. Sebastian Conrad, Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Geschichte von Kolonialismus und Postkolonialismus. Er schildert auch die Verwendung Nofretetes und ihres Mythos für diveres identitätspolitische Bestrebungen. Foto: Martin Funck

Nofretetes globale Karriere, wie Sebastian Conrad sie schildert, konnte auch das nicht aufhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie zum Spielball von Identitäts-Politik: Der ägyptische Nationalismus hob sie ebenso für sich auf den Schild wie die afrikanische Emanzipationsbewegung. In den ersten Jahren ab 1924 galt Nofretete vor allem den Europäern wie selbstverständlich als Weiße, inzwischen ist sie auch ein Kristallisationspunkt des Selbstbewusstseins für Schwarze. Popstar Beyoncé erregte viel Aufsehen, als sie im April 2018 beim Coachalla-Festival in Kalifornien mit ikonischem Nofretete-Kopfschmuck und in passender Gewandung aufgetreten ist.

Beyonce im Nofretete-Look beim Coachella Valley Music And Arts Festival im kalifornischen Indio Polo Grounds. Sie war der erste Schwarze Top-Act des Festivals. Foto: PictureGroup / ddp

Nofretete ist vielleicht die schönste, schillerndste und vielseitigste Verkörperung des Begriffs Weltkultur. Und seit 100 Jahren ein Popstar.

Sebastian Conrad: Die Königin. Nofretetes globale Karriere. Propyläen, 376 S., 29 €.

Sebastian Conrads Nofretete-Buch. Foto: Aiah Abdulwahhab / Ullstein Verlag

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur