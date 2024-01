Gelsenkirchen Entern Außerirdische die Nordsee? Ab sofort ist der Krimi „Ostfriesenhass“ im Handel. Wie Autor Klaus-Peter Wolf sich noch steigert.

Schlimmer geht immer. Verwandelten bislang brutale Serienkiller das beschauliche Ostfriesland in ein mordsmäßig gefährliches Fleckchen Erde, sind nun auch noch die Außerirdischen an der Nordseeküste gestrandet. Ob sie Gutes oder Böses im Schilde führen, den Menschen wohlgesonnen sind oder ihnen fies nach dem Leben trachten? Kult-Kommissarin Ann Kathrin Klaasen ermittelt mit messerscharfem Verstand auch im nunmehr 18. Ostfriesen-Krimi von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf.

„Ostfriesenhass“ ab 24. Januar im Handel, 600 Seiten, 12€

Der 600 Seiten starke Band „Ostfriesenhass“, erschienen im Fischer Taschenbuchverlag, setzt die phänomenale Erfolgsserie des 70-jährigen gebürtigen Gelsenkircheners fort, dem die Ideen einfach nicht auszugehen scheinen. Wolf gelingt einmal mehr eine erfrischend leichte, humorvolle und spannende Mixtur aus Krimi, Komödie und Gesellschaftskritik. Und natürlich fehlt auch diesmal das leidenschaftliche Lokalkolorit nicht, eine Melange aus idyllischemNordsee-Urlaubsflair und rauem Ruhrgebiets-Feeling, für das ihn ein Millionenpublikum liebt.

Mal nimmt sich der Autor Drogenkartelle und organisierte Kriminalität unterhaltsam zur Brust, mal sind es Vergewaltiger, Kindheitstraumatisierte, Rächer, Psychopathen oder Folterknechte. Diesmal richtet sich der Fokus auf eine ganz besondere Spezies: auf die Alien- und Ufo-Sichter. Das ist garantiert schräg, schrullig und sehr skurril. Aber damit thematisiert Wolf mit leicht geführter Feder auch so brisante und aktuelle Themen wie Leichtgläubigkeit, Irrglauben und Verführbarkeit.

Diesmal will ein Mörder nicht weniger als die ganze Menschheit retten. Denn er besitzt die Fähigkeit, in scheinbar ganz normalen Mitmenschen echte Aliens zu erkennen, an deren Existenz er ganz im Sinne des Schweizer Autors Erich von Däniken fest glaubt. Alex, ein vermeintlich netter, kluger Mann, plant, die Außerirdischen auszurotten und zieht schon bald eine lange Blutspur am Nordseestrand hinter sich her. Einem anderen Jugendlichen gelingt es, durch Bücher über die Fremdlinge in ihren Ufos die Massen zu elektrisieren. In Nebensträngen thematisiert der Autor zudem das sogenannte „Ritzen“, die Selbstverletzungen, oder die Gefahren, die im Internet lauern. Wie so oft bei Klaus-Peter Wolf wählt er schon früh auch die Perspektive des Mörders, macht den Leser zum Mitwisser, was die Geschichte nicht weniger spannend macht.

Ostfriesenhass: Neuer Fall für Kommissarin Klaasen, vertraute Ermittlertruppe

Auf Mördersuche geht die aus den Krimis längst vertraute Ermittlertruppe. Auch der ruppig-dusselige Kommissar Rupert mit seinen schnoddrigen Macho-Sprüchen fehlt nicht. Auf die Leser wartet das Wiedersehen mit einer Figurenkonstellation aus literarischen Erfindungen und realen Menschen aus dem Umfeld des Schriftstellers. Und ein Spannungsbogen zwischen betulicher Idylle und nacktem Grauen.

Schon am 29. Mai übrigens erscheint der nächste Teil der Krimi-Sommerreihe „Ein mörderisches Paar“ rund um den falschen Fuffziger Dr. Bernhard Sommerfeldt.

Klaus-Peter Wolf. Ostfriesenhass. Fischertaschenbuch. 13 Euro. Auch als Hörbuch vom Autor eingelesen erhältlich.

