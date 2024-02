In der Region Zum Super Bowl am 12. Februar gibt es in NRW mehrere Optionen zum Public Viewing. Unter anderem öffnen mehrere Kinos ihre Säle.

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht der 58. Super Bowl an

Wegen Karneval verzichten einige Veranstalter verzichten dieses Jahr auf Public Viewing des NFL-Endspiels

Wo gibt es in NRW Public-Viewing-Möglichkeiten zum Super Bowl? Wir haben ein wichtige Tipps in der Liste gesammelt.

Es ist ein weltweit von Millionen verfolgtes Spektakel: Football-Fans fiebern schon lange auf die Nacht vom 11. auf den 12. Februar hin – dann ist wieder Super Bowl. Im Allegiant Stadium zu Las Vegas wird der 58. Meister der nordamerikanischen Profi-Liga NFL gekürt. Duellieren werden sich die Kansas City Chiefs, die sich im Finale der Conference AFC mit 17:10 gegen die Baltimore Ravens durchsetzten, sowie die San Francisco 49ers (Sieg im Finale der NFC mit 34:31 gegen die Detroit Lions). Für die legendäre Halbzeitshow zeichnet dieses Jahr übrigens Sänger Usher verantwortlich. Der R&B-Künstler hat Songs seines neuen, am Freitag vor dem Event erscheinenden Album „Coming Home“ sowie Charthits wie „Yeah“ oder „DJ Got Us Fallin‘ in Love“ im Gepäck.

Da sich der Sport und insbesondere die NFL in Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreut (man denke nur an die in Sekundenschnelle ausverkauften Vorrundenspiele in München und Frankfurt), wundert es nicht, dass es seit einigen Jahren Rudelguck-Events zu den Playoffs und dem Super Bowl gibt. Wir haben eine Auswahl an Optionen für Football-Fans zusammengestellt, die das Entscheidungsspiel nicht in den heimischen vier Wänden verfolgen wollen. Allerdings verzichten 2024 auch einige Veranstalter, die derartige Events in der jüngeren Vergangenheit angeboten hatten, nicht zuletzt wegen parallel stattfindender Karnevalsfeiern.

Weststadthalle Essen

Um 22.30 öffnet die Weststadthalle an der Thea-Leymann-Straße am Abend des 11. Februar seine Türen. Der Super Bowl wird auf mehreren Leinwänden übertragen, auf vielfachen Wunsch sind nun auch Tischreservierungen (per Mail an info@weststadthalle.de) möglich. Pro Tisch wird ein Pfand von 20€ fällig, welches die reservierende Gruppe am Abend als Verzehrgutschein zurück bekommt. Angeboten werden „kühle Getränke und typisch amerikanische Snacks“, der Eintritt ist frei.

Bollwerk 107 Moers

Ebenfalls ohne Eintritts-Obolus kann einige Kilometer weiter westlich geschaut werden. Thematisch dem Anlass entsprechend bietet die Küche des Moerser Bollwerks die Nacht über Chickenwings, Hot Dogs und weitere Specials. Geschaut wird in der Kneipe, Einlass ist um 20 Uhr. Um Reservierung unter 02841 – 169 257 8 wird gebeten.

Super Bowl 2024: Three Sixty Sportsbar in Bochum bereits ausgebucht

Für die Three Sixty Sportsbar in Bochum ist der Super Bowl alljährlich von großer Bedeutung. „An dem Super-Bowl-Sonntag noch spontan einen Platz bei uns zu finden, ist quasi unmöglich“, heißt es auf unsere Anfrage. Und nicht nur das: Nach aktuellem Stand werden bereits keine Gutscheine mehr im Online-Shop auf https://bochum.three-sixty.de angeboten, die zum Eintritt berechtigen. Wer frühzeitig reservierte, erwarb einen 25-Euro-Gutschein, der am Abend vollumfänglich in Getränke und Essen eingelöst wird. So will sich die Kette vor kurzfristigen Absagen und damit einhergehend leeren Tischen schützen. Interessierte können ihr Glück noch telefonisch unter 0234/9160360 versuchen.

Im vergangenen Jahr besiegten die Kansas City Chiefs (roter Helm) die Philadelphia Eagles im 57. Super Bowl mit 38:35. Foto: Maximilian Haupt / dpa

Three Sixty Sportsbar in Oberhausen: Public Viewing zum Super Bowl

Ähnlich läuft‘s in der Filiale an der Centro-Promenade. Auch hier gilt: Wer für den Super Bowl einen Platz reservieren will, muss einen Verzehrgutschein für 25 Euro kaufen. So will sich die Kette vor kurzfristigen Absagen und damit einhergehend leeren Tischen schützen. Ein Online-Verkauf wurde hier noch nicht gestartet, Gutscheine gibt‘s vor Ort oder unter 0208/30588771 telefonisch. Auch Überweisungen sind möglich.

25-Euro-Verzehrkarten gibt es vor Ort

Weitere Informationen und Reservierung unter 0208/30588771

Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann mit Kansas City den Super Bowl 2023. Foto: Gregory Shamus / Getty Images via AFP

Super Bowl im Cinemaxx

In den vergangenen Jahren wurden nicht nur der Super Bowl, sondern auch ausgesuchte Playoff-Spiele in den Kinos der Kette, u.a. am Berliner Platz in Essen, übertragen. Ob dies 2024 wieder so sein wird, bleibt noch abzuwarten. Bislang wurden keine Termine veröffentlicht.

UCI Kino in Bochum

Das UCI Kino im Ruhr Park Bochum ist bei der Super-Bowl-Nacht dabei. Hier kostet die Karte 10 €, darin enthalten ist ein 0,5-Liter-Softdrink. Gezeigt wird die RTL-Übertragung, Einlass ist um 23.15 Uhr.

Cinestar: Nur in Dortmund gibt es eine Super-Bowl-Übertragung

Mit Kinos in unter anderem Dortmund, Oberhausen, Düsseldorf, Hagen, Siegen ist die Kette Cinestar in der Region vertreten. Auf Screenings zum wichtigsten Football-Spiel des Jahres wollten die Verantwortlichen allerdings zunächst gänzlich verzichten. „CineStar plant in diesem Jahr keine Übertragung des Super Bowl an seinen Standorten“, lautete Mitte Januar auf Anfrage das knappe, aber aussagekräftige Statement aus der Presseabteilung.

Drei Wochen später hat sich die Lage zumindest ein wenig geändert. In Dortmund startet nun doch eine Sondervorstellung (Beginn: 23.15 Uhr), die Amateurmannschaft der Dortmunder Giants ist zugegen. Karten gibt‘s für ca. 13 € hier.

Amtierender Meister: Rhein Fires Running Back Glen Toonga steht bei der Super-Bowl-Party im Clayton Hotel für Autogramme zur Verfügung. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Düsseldorf: Rhein-Fire-Party im Clayton Hotel ausverkauft

Rhein Fire, der amtierende Champion der European League of Football, hatte im vergangenen Jahr zur großen Super-Bowl-Party in den Bunker Paulsmühle im Düsseldorfer Stadtteil Benrath geladen. 2024 gibt es dort keine Neuauflage. Der parallel stattfindende Karneval hat die Landeshauptstadt fest im Griff: „In 2024 werden wir im Bunker bezüglich des Super Bowl aussetzen. Die Terminüberschneidung mit Karnevalssonntag macht leider keine sinnvolle Planung möglich“, sagt Mirko Kürten vom Bunker-Team. Lesen Sie hier: Stadionbesuch beim Football: So erlebt ein MSV-Fan Rhein Fire

Stattdessen plant Deutschlands populärster Football-Klub für die Nacht vom 11. auf den 12. Februar eine Party im Clayton Hotel. Ein Erfolg, denn das Event meldet anderthalb Wochen vor dem Super Bowl ausverkauft. Wer schnell genug war, erhält für den Eintrittspreis von 69 Euro ein US-Food-Buffet und Getränke (All you can eat/drink, mit Bier, Softdrinks, Wasser und Heißgetränken), einen Auftritt der Cheerleader Pyromaniacs, Versteigerungen von Game-Worn Jerseys, Helmen und Original-Spielbällen aus dem Finale gegen die Stuttgart Surge im vergangenen September, eine Autogrammstunde mit den Leistungsträgern Glen Toonga und Omari Williams sowie einige Überraschungen. Das Event läuft von 20 bis 4 Uhr.

Schwarzkaue Herten

Auch im Kreis Recklinghausen gibt es eine Option zum Rudelgucken. Die Schwarzkaue Eventlocation in Herten setzt wie Rhein Fire auf ein „All you can eat and drink “-Buffet. Für 59 Euro gibt es typisch amerikanisches Fingerfood, frisches Popcorn, Nachos, Budweiser, weitere Fassbiere und Softdrinks. „In der Schwarzkaue werden wir Sessel, Loungemöbel und gemütliches Mobiliar aufbauen“, versprechen die Organisatoren. Los geht‘s um 20 Uhr, Tickets gibt‘s im Vorverkauf auf www.proticket.de.

Kleve/Goch: Tichelpark und Goli-Theater verzichten 2024 auf Public Viewing zum Super Bowl

Ein beliebtes Angebot fällt in diesem Jahr weg. In vergangenen Jahren veranstaltete die Tichelpark GmbH, Gesellschafterin des gleichnamigen Kinos, in Zusammenarbeit mit dem Football-Team der Cleve Conquerors ein Public Viewing zum Endspiel. „In diesem Jahr fällt das Super Bowl Event auf das Karnevals-Wochenende. Wir haben daher in Abstimmung mit dem ausrichtenden American Football-Verein in diesem keine Übertragung organisiert“, erklärt Reinhard Berens vom Tichelpark auf Anfrage. Gleiches gilt für die Super-Bowl-Nacht im Goli-Theater Goch, die aber 2025 wieder stattfinden soll.

Lesen Sie auch: Darum überträgt das Goli-Theater den Super Bowl 2024 nicht

Super Bowl 2024 wird auch in Iserlohns Filmpalast nicht gezeigt

Ähnlich sieht‘s in der größten Stadt des Sauerlands aus. In der jüngeren Vergangenheit luden die Iserlohn Titans in Kooperation mit dem Filmpalast zur American-Football-Party ins Kino ein, selbst die Cheerleader des Klubs begleiteten das Event. Der Erfolg war allerdings überschaubar, daher gibt es keine 2024er-Auflage. „Hierzu ist im Filmpalast Iserlohn dieses Jahr kein Event geplant. Die Vermarktungen frei zugänglicher (FreeTV-) Events dieser Art haben in den vergangenen Jahren leider kein sonderlich positives Potenzial bieten können“, heißt es seitens des Filmpalast.

Dieser Artikel wird fortwährend aktualisiert.

