Scholz, Putin und die AfD: böse Cartoons von NEL

Essen Es ist Dezember und somit die Zeit der Jahresrückblicke. Auch Karikaturist NEL hat seine Sicht auf die Dinge veröffentlicht.

Mit bürgerlichem Namen heißt er Ioan Cozacu, ist in Rumänien geboren und kann sehr böse sein. „NEL – Der Jahresrückblick 2023“ zeigt Bundeskanzler Olaf Scholz als Buddha in Yoga-Pause auf dem Cover. Es ist eine der freundlichsten Zeichnungen des freischaffenden Cartoonisten und Buchillustrators NEL, der auch für die Funke Mediengruppe tätig ist.

SeineStärke ist der böse Humor, gerade in Zeiten wie diesen, wenn sich eine Krise an die nächste reiht. Seine pointierten Zeichnungen veredelt Frank Quilitzsch mit manchmal harten, aber immer passenden Zeilen. Wenn an Putins legendärem langen Tisch auf der anderen Seite der Sensenmann sitzt und fordert „Ich brauche noch 100.000 junge Männer“, antwortet Putin leichten Herzens mit: „Die kriegst du“.

Putin, Merz und Höcke

Dem Kriegstreiber aus Moskau – wahlweise „Computin“, „Desputin“ oder „Gasputin“ widmet sich NEL gerne und zahlreich. Weitere Themen sind die deutsche Politik mit spitzen Strichen zu CDU-Chef Friedrich Merz und der AfD um Chefdemagoge Björn Höcke sowie der Umweltschutz, beziehungsweise die mutwillige Zerstörung der Natur durch den Menschen.

„NEL - Der Jahresrückblick 2023“ ist im Klartext-Verlag erschienen und für 18,95 Euro erhältlich. Foto: NRZ

NEL ist dabei immer auf der Höhe des Geschehens, aktuelle und die Zukunft betreffende Angelegenheiten nimmt er mit leichter Feder aufs Korn. Beispiel? Die Frau sitzt beim Kreuzworträtsel und fragt: „Künstliche Intelligenz mit zwei Buchstaben?“ Ihr Mann: „Hä?“ Gewinnspiel

Wir verlosen hier drei Exemplare.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur